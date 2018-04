40 otázek a odpovědí o mateřské, rodičovském příspěvku a porodném

S jejich zpracováním redakci pomáhali vedoucí odboru státní sociální podpory Prahy 2 Aneta Helešicová a odborníci z ministerstva práce a sociálních věcí.

Jsem doma s dítětem

Jsem na mateřské dovolené, od října pobírám rodičovský příspěvek. Týká se i mě výběr délky jeho vyplácení?

Ano, týká se všech, tedy už i dětí narozených před datem účinnosti nového zákona. O příspěvek si musíte znovu požádat, vybrat si budete moci ze tří a čtyřleté varianty.

Slyšela jsem, že kvůli změnám v rodičovském příspěvku bude potřeba znovu vyplnit formulář na tuto dávku?

Ano, je to tak. Pokud budete splňovat podmínky volby jednotlivé varianty čerpání příspěvku (záleží na věku dítěte, nároku na mateřskou), zvolíte si jednu z možností.

Obdržíme nějaký formulář kvůli změně délky rodičovské?

Všichni, kdo už rodičovský příspěvek pobírají, dostanou formulář i s pokyny a dopisem poštou. Ostatní žadatelé si formulář mohou vyzvednout na úřadě práce ( v Praze na úřadě městské části)

Je pravda, že když jsem neměla nárok na mateřskou, nemohu se rozhodnout, jakou variantu rodičovské zvolím?

Pokud jste neměla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), skutečně si nebudete moci vybrat. Do 21 měsíců dítěte budete dostávat 7 600 korun měsíčně a potom až do jeho čtyř let 3 800 korun měsíčně.

Mužům se prý doba na rodičovské nezapočítává do odpracovaných let?

Ne, roky, které je muž doma s dítětem se do důchodu započítávají.

V prosinci mi končí mateřská a chtěla bych rychlé čerpání rodičáku do dvou let. Jak mám postupovat?

Aby vám vznikl nárok na rodičovský příspěvek za prosinec, musíte vyplnit dosud používanou žádost. Pro nárok od ledna je třeba vyplnit novou žádost a přitom můžete zvolit i rychlost čerpání do dvou let.

Narodil se mi v říjnu syn. Chci s ním zůstat doma dva roky. Kolik budu pobírat?

Pokud máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství a měla jste před odchodem na mateřskou příjem alespoň 16 400 korun, můžete si nejpozději v následujícím měsíci po tom, ve kterém synovi bude 22 týdnů, zvolit rychlou variantu rodičovského příspěvku. Pak budete pobírat až do synových dvou let 11 400 korun měsíčně.

Za tři týdny mi končí mateřská, kdy se musím rozhodnout, jak dlouho zůstanu doma. Můžu uvažovat o dvou letech, nebo pro mě platí stará pravidla? Dceři bude půlrok až v lednu.

Pokud vašemu dítěti bude v prosinci 22 týdnů, do možnosti volby zrychlené varianty se vejdete (platí, že požádat o ni můžete v měsíci následujícím po tom, kdy bylo vašemu dítěti 22 týdnů). Pokud splníte podmínku výše hrubé mzdy před odchodem na mateřskou (více než 16 400 korun), budete od ledna dostávat 11 400 korun měsíčně až do dceřiných dvou let.

Mám sedmiměsíčního syna a chtěla bych s ním být tři roky doma. Co když ale po třech letech nenajdu práci? Lze pak mateřskou prodloužit?

Jednou provedenou volbu nelze měnit. Po skončení rodičovské dovolené se vrátíte do svého původního zaměstnání nebo se můžete hlásit na úřadě práce.

Synovi budou v březnu dva roky, jaké budu brát peníze?

Vašemu synovi už bude 1. ledna 2008 více než 21 měsíců, budete tedy dostávat do jeho tří let 7 600 korun a pak do čtyř let 3 800 korun.

Bude se nás týkat nový způsob vyplácení rodičovského příspěvku, když je synovi již 14 měsíců?

Všechny změny se týkají i dětí, které už jsou na světě. I vy si tedy budete muset znovu požádat o vyplácení této dávky. Budete se moci rozhodnout mezi klasickým (tříletým) a pomalejším (čtyřletým) čerpáním rodičovského příspěvku.

Jak na tom budu s rodičovským příspěvkem, když synovi budou 23. 3. 2008 dva roky?

Protože vašemu dítěti bude 1. ledna 2008 už více než 21 měsíců, vy budete do jeho tří let pobírat příspěvek v základní výši 7 600 korun měsíčně a potom až do jeho čtyř let příspěvek ve snížené míře 3 800 korun měsíčně.

Chtěla jsem být se synem doma do čtyř let, ale bohužel zřejmě spadnu do skupiny, kdy od 21 měsíců budu pobírat pouze 3 800 rodičovskou do čtyř let věku. Připadá mi nespravedlivé, že se dělá rozdíl mezi maminkami dětí narozených v březnu 2006 a dřív a v dubnu 2006 a později.

Pokud chcete být doma do čtyř let, týká se vás skutečně pomalejší čerpání, kdy do 21 měsíců berete 7 600 korun a pak do čtyř let věku dítěte 3 800 korun měsíčně. Možná vám to připadá nespravedlivé, protože vy jste právě spadla na rozmezí, ale od nějakého data je třeba novelu provést. Když se v loňském roce zvyšovalo porodné, také se to týkalo maminek až od určitého data.

Jsem na rodičovské dovolené a v dubnu mi končí třetí rok. Když budu chtít zůstat doma ještě čtvrtý, dávky mi sníží hned, nebo až od května?

Pokud budou vašemu dítěti tři roky v dubnu, budete až do jeho na-rozenin dostávat 7 600 korun měsíčně (naposledy za duben) a potom (od května) do jeho čtyř let budete dostávat 3 800 korun měsíčně.

Dítěti bude 21 měsíců 23. 12. 2007, jak se to počítá – jde o ukončené měsíce, nebo ne? Můžu se rozhodovat, jaký rodičák dál čerpat?

Rozhodovat se nemůžete, pro vás platí, že do tří let věku dítěte budete dostávat 7 600 korun a pak do jeho čtyř let 3 800 korun měsíčně.

Musím nahlásit na úřadě, že chci být doma tři roky, pokud už na mateřské teď jsem a začíná mi třetí rok?

Ano, všichni rodiče musí o příspěvek znovu požádat. Pokud bude vašemu dítěti 1. 1 2008 více než 21 měsíců (což by podle formulace otázky mělo být), budete pobírat rodičovský příspěvek do jeho tří let 7 600 korun měsíčně a pak do čtyř let 3 800 korun měsíčně. Pokud budete chtít jít do práce v jeho třech letech a budete dítě dávat na „plný úvazek“ i do školky, nahlásíte to na úřadě do osmi dnů. Nárok na rodičovský příspěvek tím ztratíte.

Mému synovi byly právě tři roky a doma bych chtěla zůstat do jeho čtyř let. Jaký budu pobírat příspěvek?

Do čtyř let věku dítěte budete pobírat měsíčně 3 800 korun. Pozor, o rodičovský příspěvek si musíte znovu požádat.

Jsem na mateřské dovolené, od 8. 2. 2008 budu pokračovat v rodičovské. Chtěli bychom se na rodičovské s manželem po roce vystřídat. Je to podle novelizace možné?

Ano, vystřídání rodičů je možné. Nelze však měnit délku již jednou zvoleného čerpání příspěvku.

Lze v průběhu rodičovské dovolené změnit její délku, například ze tří let na dva, a co by to znamenalo finančně?

Měnit délku pobírání rodičovského příspěvku nelze. Jakmile se rozhodnete pro klasickou (tříletou) variantu, budete dostávat 7 600 korun měsíčně. Když se rozhodnete nastoupit do práce po dvou letech, budete pobírat rodičovskou i nadále až do tří let, pokud splníte podmínku, že dítě nebude v jeslích/školce na víc než pět dní v měsíci.

Mám roční dceru, mohu si zvolit délku rodičovské dovolené na 36 měsíců? A jak je to u dvouletého dítěte?

U roční dcery si tříletou variantu zvolit můžete, u dvouleté už bude délka čtyři roky, ale až do jejích tří let budete pobírat 7 600 korun měsíčně a teprve potom do jejích čtyř let 3 800 korun.

Syn se narodil 2. 1. 2004, mám šanci také ještě nějaký příspěvek získat?

Ano, protože vašemu synovi nebudou 1. 1. 2008 ještě čtyři roky, máte nárok ještě na rodičovský příspěvek za leden. Pokud si požádáte, dostanete v únoru 3 800 korun.

Máme dítě a čekáme další

Dokdy mi musí zaměstnavatel držet místo, pokud budu mít víc dětí po sobě?

Zaměstnavatel vás musí zařadit na místo podle pracovní smlouvy, pokud nastoupíte bezprostředně po skončení rodičovské dovolené, tj. do tří let věku nejmladšího dítěte).

Jsem momentálně na mateřské dovolené. Co když nahlásím, že budu doma dva roky a pak otěhotním. Musím pak něco vracet?

Nic vracet nemusíte, na další dítě budete pobírat zase mateřskou, tím přerušíte pobírání příspěvku a pak si vyberete znovu variantu vyplácení rodičovského příspěvku, která vám bude vyhovovat.

V lednu budou synovi tři roky a v únoru se nám narodí druhé dítě. Kolik tedy budu pobírat?

Za leden byste měla dostat částku 7 600 korun. Pokud nastoupíte šest týdnů před porodem na další mateřskou, budete 28 týdnů pobírat peněžitou pomoc v mateřství a pak si zvolíte jednu z variant rodičovského příspěvku na mladší dítě.

Když by se mi narodily dvě děti za sebou, mohla bych pobírat na první dítě dva roky 11 400 a na druhé dítě, které by se narodilo během první mateřské, 7 600 korun?

Rodičovský příspěvek můžete pobírat pouze na jedno dítě, a to na to nejmladší v rodině. Výjimku tvoří pouze děti postižené, na které berou rodiče příspěvek až do jejich sedmi let bez ohledu na to, že mají třeba mladší sourozence.

Dceři byly tři roky v září, nyní jsem v 15. týdnu těhotenství, jak to budu mít s penězi?

Od 1. 1. 2008 budete pobírat rodičovský příspěvek ve snížené výměře 3 800 korun měsíčně do 4 let věku dcery, případně do narození dalšího dítěte. Narozením nového dítěte ztratíte nárok na rodičovský příspěvek na dceru, protože nejmladším dítětem v rodině se stává narozené mimino. Na nejmladší dítě si pak podáte novou žádost.

Budeme mít mimino

V březnu budu rodit, jaké bude tou dobou porodné?

Od Nového roku bude porodné na každé dítě 13 000 korun.

Jsem vedena na úřadě práce, jsem sama a nemám ani minimální příjem. Jak to bude s mou rodičovskou?

Nebudete mít nárok na mateřskou, hned po porodu si zažádejte o rodičovský příspěvek. Nemáte možnost výběru a platí pro vás pouze pomalejší čtyřletá možnost čerpání.

Když bude žena mít co dva roky dítě, a tedy může brát 11 400 korun třeba šest let?

Ano, to je možné.

Narodí se mi dvojčata. Dostanu prý nižší porodné?

Od 1. ledna 2008 bude porodné 13 000 ko run za každé dítě, postaru byl u vícerčat příspěvek vyšší.

Když na dítě, které se narodí na přelomu roku, bude o rodičovský příspěvek žádat muž, musí po dobu, kdy by mu teoreticky mohla náležet mateřská, mít v zaměstnání absenci?

Pro nárok na rodičovský příspěvek není nutné, aby rodič přestal pracovat.

Mám dvojčata. Budu dostávat jeden rodičovský příspěvek, či dva? Musím pořizovat vše dvakrát, děti po sobě nemohou nic dědit, jako když jsou různě staré.

Příspěvek se vyplácí jen jednou.

Chceme po prvním dítěti hned druhé za ty dva roky, ale nevíme, zda se to povede v termínu kdy budu žádat o zrychlené vyplácení rodičovského příspěvku na první dítě...

Měnit délku vyplácení rodičovského příspěvku v průběhu nelze. Pokud se tedy rozhodnete pro dvouletou variantu, vyplácení skončí v okamžiku druhých narozenin vašeho potomka.

Když porodím a budu si muset vybrat, jak dlouho budu doma, vyberu si na dva roky Ale co když se pak zjistí, že dítě je trochu zaostalejší...

V případě že budete dostávat příspěvek ve zvýšené výměře a v průběhu toho rozhodne posudkový lékař o nepříznivém zdravotním stavu dítěte (II. nebo III. stupeň), vznikne vám nárok na rodičovský příspěvek až do 7 let věku dítěte v základní výměře. Pokud bude dítě jen pomalejší, ale lékař neuzná, že by mělo „nepříznivý zdravotní stav“, máte smůlu, po dvou letech už na žádný příspěvek nárok nemáte.

Chtěla jsem se zeptat, kolik týdnů před termínem porodu začíná mateřská dovolená u svobodných matek?

Od Nového roku bude celková doba mateřské i u svobodných matek 28 týdnů, nastupuje se na ni obvykle šest týdnů před plánovaným termínem porodu.

Chci si přivydělávat Co když nebudu moci po dvou letech nastoupit do práce? Není výhodnější jít na mateřskou na tři roky a po dvou letech mít souběh mateřské a práce?

Výhodnější to může být v případě, že zajistíte péči o dítě v době, kdy budete chodit do práce. Pozor, do jeslí nebo školky můžete bez ztráty nároku na rodičovský příspěvek dát dítě mladší tří let pouze na pět dní v měsíci.

Bude možné si k rodičovskému příspěvku stále neomezeně přivydělávat?

Bude, ale musíte zároveň splnit podmínku, že se o dítě bude starat celý den zletilá osoba. Dítě do tří let věku můžete přitom dát do jeslí nebo školky až na pět dní v měsíci, dítě starší tří let buď na pět dní v měsíci ,nebo na čtyři hodiny denně.

Pečuji o dítě (26 měsíců) a chtěla bych nastoupit do zaměstnání. Pokud bude dítě navštěvovat od tří let školku, mohu zároveň pobírat rodičovský příspěvek a plat?

Nárok na rodičovský příspěvek budete mít i v případě, že nastoupíte v průběhu jeho pobírání do zaměstnání. Výše přivýdělku není nijak limitována, jen musíte splnit podmínku, že vaše dítě bude v mateřské škole pouze pět celých dní v měsíci, nebo maximálně čtyři hodiny denně.

V únoru budou mojí dceři tři roky a začne chodit do školky na čtyři hodiny denně. Já plánuji zaslat žádost o neplacené volno do čtyř let věku dítěte. Budu pobírat rodičovský příspěvek 3 800 korun?

Ano. Za leden a únor dostanete ještě 7 600 korun měsíčně a pak budete pobírat do čtyř let dcery 3 800 korun.

Syn se narodil v dubnu 2006, jak se mi změní rodičovský příspěvek od příštího roku, jak to bude s přivýdělkem?

Vy se budete moci rozhodnout mezi klasickým a pomalejším čerpáním rodičovského příspěvku, tedy mezi tří- a čtyřletou variantou. Přivýdělek není nijak omezen, toto právo i nadále zůstává.