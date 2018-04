5 otázek a odpovědí o stavebním spoření

1) Skončit, nebo pokračovat dál?

V dnešní době je řada klientů, kteří již spoří na svou smlouvu déle než pět let a zatím ji nevypověděli. Co jim doporučujete?



U smlouvy, která trvá déle než pět let a byla uzavřena podle starých podmínek, je možné peníze včetně úroků a státních podpor vybrat a použít na cokoliv. Nejde však vždy o nejlepší řešení. Výhodou těchto smluv je, že u nich již ve většině případů došlo k takzvanému přidělení cílové částky. Tím získává klient nárok na úvěr za těch nejlepších podmínek, za nejnižší úrokovou sazbu, kterou spořitelna může nabídnout a často bez nutnosti zajištění, tedy bez shánění ručitelů nebo zastavení nemovitosti. U některých spořitelen nemusíte u tohoto typu úvěru dokládat ani své příjmy. Asi bylo tedy chybou peníze u těchto „zlatých“ smluv pouze vybrat. Klientům doporučuji, aby s výběrem vyčkali, až bude skutečně potřeba, a spojili ho s možností využití přiděleného úvěru, který je velmi levný. Navíc na staré smlouvy je vyšší státní podpora a bývají úročené lépe než novější smlouvy.

2) Dají se peníze vybrat předčasně?

Musí klient spořit celých pět, respektive šest let, nebo může zhodnocené vklady získat i dříve?



Zmiňovaná doba spoření platí pouze pro nárok na státní podporu. Pokud chce klient spoření zrušit dříve, tak samozřejmě může. Nezíská sice státní podporu, ale účet je po celou dobu úročen zpravidla dvěma procenty. Získá tak zpět nejen své vklady, ale i zhodnocení navíc. Účet se pak chová jako klasický dobře úročený termínovaný vklad. Klient tak vydělá, i pokud musí spoření zrušit dříve než po šesti letech. Tuto variantu však klientům nelze příliš doporučit. Tím, že již po nějakou dobu spořil, získává výhodné podmínky pro úvěr. V mnoha případech tak vyjde levněji dobře úročený účet se státní podporou nerušit, ale potřebné prostředky si díky stavebnímu spoření vypůjčit za nízký úrok. Stavební spoření je výhodné zejména pro své úvěry na bydlení. Některé spořitelny účtují penále při předčasném ukončení.



3) Vyřídí mi úvěr rychle

Při koupi vhodné nemovitosti je třeba postupovat velmi rychle. Jak dlouho trvá vyřízení úvěru?



V dnešní době se již standardní doba pro vyřízení úvěru velice zkrátila. Pokud však chce mít klient i přesto naprostou jistotu a úvěr mít předem připraven, může v předstihu požádat o takzvaný pohotovostní úvěr, který některé stavební spořitelny nabízejí. Klient podá žádost o úvěr ještě dříve než má vybrán konkrétní byt nebo domek. Poté, co doloží své příjmy a vhodné zajištění, spořitelna vystaví úvěrovou smlouvu, kterou klient podepíše a v klidu vybírá svou nemovitost. Po předání konkrétní kupní smlouvy, uvolní spořitelna připravené finanční prostředky a převede je přímo na účet prodávajícího. Celý proces se tím výrazně urychlí.



4) Mohou stavební spořitelny úvěry konkurovat hypotékám?





Úrokové sazby hypoték rychle rostou.

5)

Určitě ano. Klient, který investici do bydlení plánuje, by vždy měl pečlivě porovnat nabídky splátkových kalendářů jak hypoték, tak i stavebních spořitelen včetně všech poplatků spojených s poskytnutím úvěru a vedením účtu po celou dobu splácení úvěru. Měsíční poplatky za vedení úvěrových účtů jsou u stavebních spořitelen několikanásobně nižší, než je tomu u hypoték, stejně tak za vyřízení úvěru je inkasováno mnohem méně. Další výhodou úvěrů ze stavebního spoření je jejich možnost předčasného splacení, což u hypoték bývá pouze v předem daných termínech, jinak se sankcemi (opět běžně nebývá a pokud ano, tak pouze v předem daných termínech, jinak se sankcemi). I úrokové sazby jsou u obou institucí dnes zpravidla stejné a pohybují se kolem pěti procent. Úroky u úvěrů ze stavebního spoření jsou pevné po celou dobu splácení.Jednoznačně ano. Úvěry, které poskytují stavební spořitelny, lze využít i na úhradu převodu členských práv a povinností, která jsou spojena s členstvím v bytovém družstvu.