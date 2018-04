5 rad, jak ušetřit na horách

1. Výběr střediska přizpůsobte nárokům

Při výběru střediska poměřujte cenu skipasu se svými lyžařskými schopnostmi a nároky – zda jste schopni nabídku areálu vůbec využít.

2. Ptejte se na slevy pro děti

Pokud máte lyžující děti, vybírejte střediska i podle slev pro děti – někde mají levnější skipas děti do 10, jinde například do 12 let, v některých střediscích rozhoduje o slevě výška dítěte.

3. Informace hledejte na webu

Před odjezdem se podívejte na webové stránky střediska nebo zavolejte do infocentra a zeptejte se na případné akce a slevy. Zjistit se tak dá předem cena parkování, případně dalších služeb (lyžařská škola, půjčovna apod.).

4. Lyžujte mimo hlavní sezonu

Vybírejte si pobyty mimo hlavní sezonu, nejlevněji bývá v prosinci do Vánoc a po polovině března, levnější ubytování i skipas se nabízí také během ledna, naopak hlavní sezona začíná na konci ledna a trvá do začátku března, v tento čas na hory raději nejezděte, je tu nejen dráž, ale také plno, v lednu bývají výborné sněhové podmínky a málo lyžařů, v březnu hezké počasí, v některých areálech se jezdí i během dubna, obvykle za zlomek ceny hlavní sezony.