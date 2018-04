5 rad, jak vybírat leasingovou společnost

1. Porovnejte nabídky více firem

Ještě než se rozhodnete pro konkrétní leasingovou společnost, porovnejte nabídky několika z nich. Informace hledejte na internetu, všímejte si celkového navýšení i jednotlivých poplatků. Ještě lepším vodítkem je konkrétní výpočet splátek a celkové ceny, který vám mohou připravit tam, kde auto vybíráte.



2. Chtějte nulové navýšení

Pokud dává vaše leasingová firma na výběr více variant splácení, volte možnost s nulovým navýšením, která vás vyjde nejlevněji. Počítejte však s tím, že přece jen něco navíc oproti ceně vozu zaplatíte, a to formou různých poplatků.



3. Zvolte přijatelnou akontaci a délku splácení

Ještě než zvolíte definitivně model úvěru, zvažte, co unese váš rodinný rozpočet. Čím déle budete splácet, tím menší bude měsíční zatížení domácnosti, ale více přeplatíte. Stejné je to s počátečním vkladem v hotovosti - čím bude vyšší, tím méně zaplatíte navíc.



4. Ptejte se na zázemí společnosti

Zajímejte se o finanční zázemí leasingové firmy. U firem se silným vlastníkem je menší riziko bankrotu. O pozici firmy na trhu hovoří také počet a objem uzavřených smluv či délka jejího působení na trhu. Určitým signálem o serióznosti je i členství v Asociaci leasingových společností.



5. Zajímejte se o doplňkové služby

Je možné předčasně splatit dluh a s jakými sankcemi, lze se domluvit na odkladu splátek, jak je to s povinným ručením a havarijní pojistkou. Co se stane při havárii či krádeži? Odpovědi na tyto otázky jsou dobrým vodítkem pro výběr společnosti.