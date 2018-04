5 rad, jak zabodovat životopisem

Snaha zaujmout, odlišit se od davu, je v podobných životopisech zřejmá. Ale v těchto případech to jejich pisatelé přehnali. "Pokud se takhle uchazeč snaží upoutat pozornost, vzbudí spíš nedůvěru. Říkám si pak, jestli nejde o problémovou osobnost. Nebo jedince bez smyslu pro realitu, kterému uniká kvůli formě obsah," říká personalistka Alena Chlumská.

Životopisem byste samozřejmě zaujmout měli. Ale spíš tím, že napíšete, co jste dokázali, co můžete nabídnout a v čem jste nejlepší. Proto umístěte tyto informace do první části CV, aby se k nim personalista nemusel prokousávat. Říkáte si, ať se snaží? Zkuste se vžít do jeho role. Čte stý padesátý první životopis, je unavený a všechny řádky se mu slévají v jeden. Je rád, když rychle narazí na informace, které zaručí uchazeči postup do dalšího výběrového kola.

1. Napište průvodní dopis





Čím zaujmete zaměstnavatele natolik, že investuje čas do prostudování vašeho životopisu? Průvodním, chcete-li motivačním dopisem. Po oslovení adresáta uveďte, o jakou pozici se přesně ucházíte, případně kam chcete směřovat. V krátkých dvou odstavcích zmiňte, proč jste si vybrali jako zaměstnavatele právě jeho. Shrňte, co mu nabízíte a čím se lišíte od lidí s podobným vzděláním. "Jde o to se nějakým způsobem uvést, lidsky přiblížit," říká personalistka Alena Chlumská.



2. Fotografie ano, nebo ne?



Přiložení fotografie nebývá vždy povinné. Přesto je lepší, když ji k životopisu připojíte, nejlépe ve formátu na občanský průkaz. "Více se přiblížíte lidem, kteří si s údaji v životopisu spojí vaši tvář, dostanete se jim do povědomí," říká personalistka Renata Nováková. Přiznává také, že příjemný vzhled a přátelský výraz na fotografii může uchazeči přidat body.



3. Pozor na fráze a rozsah



Pro psaní CV zvolte jednoduchý styl bez odborných výrazů. Zapomeňte na fráze. Nikoho také nezajímá, že váš tatínek pracoval jako lékař a lidé si ho nesmírně vážili. Opomeňte i své školní zážitky. Zaměstnavatele zajímá vaše žhavá současnost. A přečte si ji, když bude maximálně na dvou stranách. Jako titulek životopisu uveďte své jméno. Následovat by měla kolonka Osobní údaje. Do ní stačí uvést telefonní kontakt na vás, e-mail (raději soukromý než pracovní) a adresu bydliště. V další kolonce, Vzdělání, uveďte to nejvýše dosažené a studijní obor. Pro životopis v elektronické podobě platí stejná pravidla jako pro ten na papíře. Posíláte-li životopis více nabídkám, nečiňte tak jedním e-mailem. Každý má rád pocit, že oslovujete právě jeho.



4. Prodejte z praxe to nejlepší



Pracovní zkušenosti zmiňte od časově nejčerstvějších po ty první. Nestačí název pozice. Rozepište podrobněji náplň práce a zkušenosti ve svém posledním zaměstnání, nebo v tom, které nejvíce souvisí s nabídkou, na niž reagujete. Při vypisování svých dovedností a schopností se na sebe zkuste podívat cizíma očima a přečtěte si je s několikadenním odstupem - jste to opravdu vy? Přikrášlování a lhaní se nevyplatí. U pohovoru nebo na novém místě se pak brzy ocitnete v úzkých. Pokud jste nuceni napsat: neumím, napište raději: chci se naučit. Přestávky v kariéře raději krátce zdůvodněte.



5. Přílohy k životopisu





Víte jak se bránit diskriminaci?

Čtěte ZDE .

K CV přiložte jen vyžádané přílohy, ne delší než jedna stránka (doklad o rekvalifikaci, vysokoškolský diplom). Pokud dáváte životopis do personální agentury, je dobré připojit k životopisu písemný souhlas, z něhož by mělo být zřejmé, kdo komu, za jakým účelem a na jak dlouho dává k dispozici vaše údaje. Podle zákona o ochraně osobních údajů se tak chráníte proti jejich zneužití. "Připojte i formulku, že bez vašeho souhlasu nesmí nikdo vaše údaje zasílat jiným osobám. Pokud to naopak chcete, ale jen po určitou dobu, vymezte její trvání," říká personalistka Chlumská. Po vypršení lhůty pak musí personální agentura dokumenty skartovat nebo vrátit, když se tak dohodnete. K životopisu řada lidí přidává i kontakty na reference. To je podle Chlumské lepší udělat až při osobním setkání.





N ejčastější chyby: