5 rad pro rodinné finance

1. Pořiďte si penzijní připojištění nebo životní pojistku

Oba produkty jsou vhodné z hlediska dlouhodobých plánů, protože peníze v nich jsou uloženy na poměrně dlouhou dobu. „Penzijní připojištění a životní pojištění jsou utajené 'poklady', neoprávněně ve stínu jiných spořicích a pojišťovacích nástrojů. Často vynášejí i víc než masivně využívané stavební spoření,“ říká Dita Hejduková z České pojišťovny. Vedle zhodnocení vlastních peněz je u penzijního připojištění výhodou také státní podpora až 6000 korun ročně u penzijního připojištění, a hlavně daňové úlevy u obou produktů. Z daňového základu je možné odečíst až 12 000 korun ročně.„Navíc pokud přimějete k daňově uznatelnému příspěvku i svého zaměstnavatele, ušetříte na daních celkově ještě více,“ doplňuje Dita Hejduková.



2. Máte již stavební spoření?

Výhodou stavebního spoření je možnost spořit i malé částky od sta korun měsíčně při předem dané úrokové sazbě okolo 2 procent a s každoročním připsáním státního příspěvku 15 procent z naspořené částky, maximálně však 3 tisíce korun za rok z 20 tisíc. Spořit je třeba po dobu minimálně šesti let. Veškeré výnosy spoření - úroky a státní podpora - jsou osvobozeny od daní. „Stavební spoření sice prošlo změnami, které je staví do méně výnosného světla než v předchozích letech, přesto se stále řadí mezi nejvýhodnější způsoby zhodnocení peněz,“ uvádí vedoucí oddělení marketingu Hypo stavební spořitelny Lucie Badová. Pokud vy i vaši blízcí již stavební spoření máte, pak je dobré se zamyslet nad tím, zda na něj spoříte tolik, abyste vytěžili maximální státní podporu.

3.

Víte, kolik ročně zaplatíte za bydlení? Možná se vám z celkové sumy trochu zatočí hlava. Pokud jste v nájmu a není šance byt odkoupit, možná nastal čas se postarat o vlastní bydlení. Na splátku dvacetileté hypotéky ve výši 1 milionu korun stačí méně než 7000 korun měsíčně. Některé banky jsou stále vstřícnější, pokud jde o potřebné formality i čas potřebný k vyřízení hypotéky, ale také o podmínky odkladu splácení či naopak předčasných splátek. „Levnější hypotéky nebudou, spíše naopak. Již nyní se oficiálně hovoří o tom, že úroky v dohledné době znovu porostou,“ říká Jan Kaše, ředitel marketingu eBanky. Pokud máte ještě zábrany zadlužit se kvůli bydlení, nejsou na místě. Naopak hypotéka je všude ve světě normální investiční nástroj, který se i v průběhu splácení přizpůsobí aktuální finanční situaci. Navíc kvalitní vlastní nemovitost je sama o sobě investicí, jejíž hodnota s časem roste.



4. Nebojte se podílových fondů

Akcie, to byla panečku v minulém roce investice, která peníze zhodnotila mnohonásobně. Jenže posvícení není každý den. Při investování do podílových fondů platí pravidlo, že za vyšší potenciální výnos platí zájemce vyšším rizikem. „Zvolíte-li akciové fondy, které s sebou nesou vysoké riziko, lze ve finále na investici do podílových fondů prodělat, ale také třeba i vydělat desítky procent ročně. Můžete investovat do jednoho fondu nebo si vybrat některý z programů kombinujících různé fondy podle míry rizika a předpokládané doby investice,“ radí Michal Maďar, ředitel oddělení obchodní podpory ČP Invest.

Nejméně rizikové jsou fondy peněžního trhu, které investují podobně jako pojišťovny do termínovaných vkladů, bezpečných státních dluhopisů i dluhopisů bonitních společností. Očekávaný výnos fondů peněžního trhu je dvě až tři procenta ročně. A pozor - výnosy se u podílových fondů na rozdíl od termínovaných vkladů a výnosů z pojistného nedaní, pokud investice trvá déle než šest měsíců. Získat zpět peníze odprodejem podílů ve fondu je možné velmi rychle. Některé investiční společnosti dokonce umožňují provádět nákupy i odkupy prostřednictvím přímého bankovnictví.



5. Investujte peníze do sebe

Žehráte nad výplatní páskou, že berete méně, než si podle vlastního mínění zasloužíte? Chcete to změnit? Pak investujte do sebe. Jednou z možností je zvýšení kvalifikace, které může přinést také nárůst příjmů. Cest k lepšímu platu je několik, sázkou na jistotu je zdokonalení se v cizím jazyce, ovládání počítače nebo získání řidičského průkazu. Investice do sebe se většinou brzy vrátí zpátky - širším výběrem pracovních možností, snadnější změnou zaměstnavatele, možností vycestovat za prací i za lepšími platovými podmínkami.