5 způsobů, jak ušetří na daních i zaměstnanci

Nejvíc na odpočtech ušetří lidé s příjmy nad 31 000 korun, kteří patří do nejvyššího 32procentního daňového pásma. Ani s průměrnou mzdou však není úleva zanedbatelná – 25 procent.

Pokud za vás daně vyřizuje zaměstnavatel, musíte mu nejpozději do 15. února 2008 odevzdat podklady k daňovým odpočtům. Když daňové přiznání odevzdáváte sami, doklady připojte k němu. Potvrzení budete potřebovat vždy, jedině příspěvky na charitu nemusíte dokládat, stvrzenku byste však měli mít uloženou pro případ kontroly.

Dary a příspěvky

Pokud dáváte peníze na prospěšné účely a vaše příspěvky jsou vyšší než 1 000 korun ročně, můžete si je odečíst od daňového základu. Celkem si však hodnotu darů můžete snížit maximálně o 10 procent ze svého daňového základu. Navíc zákon přesně vyjmenovává, na jaké účely musíte peníze dát, aby vám příspěvek uznal. Lze podpořit například pořadatele veřejných sbírek na financování vědy a vzdělání, kultury, školství, policie, požární ochrany, ochrany dětí, mládeže nebo zvířat nebo charitativní, náboženské a tělovýchovné organizace, případně i politická hnutí. Od obdarovaného si vyžádejte darovací smlouvu nebo potvrzení o daru. V dokumentech musí být uveden účel a příjemce daru.

Příklad: Člověk s průměrnou mzdou 21 462 korun (tedy v daňovém pásmu 25 procent), který na charitu za letošní rok dá 1 200 korun, ušetří díky snížení daňového základu 300 korun za rok.

Dárcovství krve

Darování krve i jejích složek, tedy plazmy, krevních destiček nebo kostní dřeně zákon považuje také za dar, a to na zdravotnické účely. Pokud bezplatně dáváte krev, máte nárok na snížení základu daně z příjmů o 2 000 korun za každý odběr. Kolik si takto můžete odečíst nejvíc, zákon neomezuje, spíše zdravotní stav. Muži mohou darovat krev 4x ročně a ženy jen 3x ročně. Pokud však darujete jen určité složky krve, je její darování možné častěji. Podmínkou pro dárcovství je nejen zdraví, ale také věk – od 18 do 65 let a váha vyšší než 50 kilogramů. Nezapomeňte si vzít potvrzení o odběru.

Příklad: Žena s průměrnou mzdou, která dala třikrát ročně krev, ušetří na daních 1500 korun za rok.

Penzijní připojištění

Základ daně si můžete snížit z částky, kterou ročně naspoříte v penzijním připojištění nad 6 000 korun, ale jen do limitu 18 000 korun. Celkem tedy až o 12 000 korun, takže z hlediska daní je nejvýhodnější spořit si 1 500 korun měsíčně. Daňová potvrzení penzijní fondy zasílají automaticky všem svým klientům.

Příklad: Člověk s průměrnou mzdou, který si platí 1 500 korun měsíčně na penzijní připojištění, ušetří na daních 3 000 korun za rok.

Životní pojistka

Daňový základ lze snížit až o 12 000 korun ročně, které zaplatíte za životní pojistku. Podmínkou je, abyste smlouvu sjednali alespoň na 5 let a současně do roku, kdy vám bude 60 let. Můžete odečíst jen tu část, kterou platíte na životní pojistku, případný příplatek na úraz či invaliditu se neodečítá. Pojišťovna vám vždy na začátku roku zašle potvrzení, kde je přesně vyčíslena částka, kterou si můžete odečíst z daní.

Příklad: Člověk s průměrnou mzdou, který si měsíčně platí 500 korun na pojistku, ušetří na daních 1 500 korun za rok.

Úroky z úvěrů na bydlení

Daňový základ lze snížit i o úroky z úvěrů na financování bytových potřeb. Těmi jsou hypotéky včetně předhypotečních úvěrů a úvěry ze stavebního spoření včetně překlenovacích. Úroky můžete odečíst až do výše 300 000 korun, to však odpovídá hypotéce asi 6 milionů, většina lidí si odečítá daleko méně. Když máte hypotéku jako manželé, můžete si buď sumu zaplacených úroků mezi sebe rozdělit, nebo celou sumu uplatní jen jeden z vás. Letos naposledy je výhodnější, aby úroky uplatnil ten, který má vyšší plat. Vzhledem k tomu, že k daním musíte doložit originál potvrzení a banky zasílají jen jeden, pokud budete úroky dělit, nechte si potvrzení na obecním úřadě nebo u notáře ověřit.

Příklad: Člověk, který dá na úrocích 48 000 Kč ročně, ušetří na daních 12 000 Kč.