5 způsobů, jak zaplatit nižší daně za minulý rok

Ať jste podnikatel nebo zaměstnanec, můžete si platbu daní snížit o takzvané odčitatelné položky. Neuštříte však přímo na vypočtené dani, ale zmenšíte takzvaný daňový základ, ze kterého se daň počítá. Za rok 2007se tak naposled odečtení těchto položek víc vyplatí bohatším lidem, kteří dosahují do nejvyššího daňového pásma.

Zaměstnanci, kteří si nechávají daně spočítat v práci, musí v případě, že chtějí platit menší daně, donést do mzdové účtárny potvrzení o tom, na které snížení mají nárok. Termín je do 15. února. Kdo to nestihne, domluví se s účetní, že si bude podávat daňové přiznání sám.

A o co všechno si můžete daňový základ snížit?

Platí, že kdo má peníze, aby si mohl zajistit vlastní bydlení, spořit na stáří či darovat peníze potřebným, může na snižování daní pomýšlet.

1. Úroky za bydlení

Tuto odčitatelnou položku mohou uplatnit všichni, kdo si pořídili bydlení na úvěr. Musí však jít o úvěr ze stavebního spoření (a to jak o takzvaný řádný úvěr, tak o úvěr překlenovací) nebo o hypotéku. Pokud si peníze půjčíte od známého, i když mu splácíte domluvené úroky, úleva se na vás vztahovat nebude. Odečítat si nebudete celou úvěrovou splátku, ale jen zaplacený úrok. Potvrzení o tom, kolik jste bance dali, „navíc“ dostanete poštou.

Nejvýše si můžete odečíst 300 000 korun za rok (25 000 měsíčně). Pokud je úvěrová smlouva psána na manžele, je výhodné, když si za rok 2007 tuto položku uplatní ten, kdo má vyšší plat. Je ale možné, aby se o ni rozdělili – každý využije jen část zaplacených úroků.

2. Životní pojištění

Lidé, kteří si platí životní pojištění, mohou snížit daňový základ až o 12 000 korun. To v případě, že mají pojistnou smlouvu se spořicí složkou (šetří si tak na penzi), která skončí až v roce, kdy jim bude 60 let, a přitom bude trvat alespoň pět let. U smluv, které mají takzvanou pojistku „na dožití“ je navíc třeba, aby byla tato pojistka sjednána na 40 000 (když bude smlouva kratší než 15 let) nebo na 70 000 korun (když bude smlouva delší než 15 let).

Jako odčitatelná položka se přitom počítá jen čisté životní pojistné. Jestli jste si ke smlouvě sjednali ještě úrazovou či zdravotní pojistku, peníze za ně v daních použít nemůžete. Přesné vyčíslení zaplaceného pojistného, které lze daňově odečíst, zasílá pojišťovna poštou.

Pokud vám na životní pojistku přispívá zaměstnavatel, peníze, které dostáváte od něj, nebyly zdaněny. Nemůžete je tedy jako odčitatelnou položku uplatnit, to jde jen s pojistným, které jste pojišťovně poslali sami.

3. Penzijní připojištění

Stejně jako u životního pojištění si můžete odečíst nejvýš 12 000 korun za rok, pokud si spoříte v systému penzijního připojištění.

Penzijnímu fondu však musíte poslat 18 000. To proto, že k první pětistovce měsíčně dostáváte státní příspěvek. Daňově zvýhodněny jsou až další peníze, nejvíc však tisícikoruna za měsíc.

I zde platí, že smlouva musí být do 60 let a že musí trvat alespoň 5 let. To je ale u penzijního připojištění obecná podmínka, takže se nemusíte obávat – máte-li smlouvu a platíte víc než 500 korun měsíčně, můžete odečítat.

I penzijní fondy posílají klientům informaci o tom, o kolik mohou daňový základ snížit.

4. Dary a charita

Darovat můžete peníze i věci movité, třeba auto, nábytek do klubovny dětského oddílu a podobně.

V tom případě však budete potřebovat doklad o ceně darované věci – může to být znalecký odhad, tabulky ceny ojetých vozidel a podobně. Obdarovat můžete charitu, občanská sdružení, ochránce přírody, organizace, které pracují s dětmi a s mládeží, ale i města či obce, církev, politické strany…

Částka, kterou na dobročinnost věnujete, musí být alespoň 1 000 korun a daňovou úlevu získáte nejvýš na 10 procent svého daňového základu.

Organizace, které peníze darujete, vám vydá potvrzení. To není třeba přikládat k daňovému přiznání, ale dobře si ho doma schovejte pro případnou kontrolu z finančního úřadu. Pokud za vás vypořádává daně zaměstnavatel, přineste do mzdové účtárny kopii darovací smlouvy.

Patříte-li k těm, kdo si na ulici kupují různé přívěsky magnetky či náramky, budete jen těžko dokládat, že jste peníze vydali, a kde neexistuje potvrzení, tam není možné daňový základ snižovat. „Pokud často posíláte dárcovské esemesky, bude jako doklad sloužit vyúčtování od operátora a také smlouva, ze které bude jasné, že telefonní číslo, ke kterému se vyúčtování vztahuje, je vaše,“ radí daňový odborník Vladimír Zdražil.

Speciálním darem je krev

Za každé bezplatné darování krve či krevních derivátů si můžete daňový základ snížit o 2 000 korun. I zde je třeba mít uschované potvrzení z transfuzní stanice.