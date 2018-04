6 rad, jak se rychle rozkoukat v nové práci

Ať se na vás kolegové tváří jakkoli, to, čím byste se měli první dny v novém zaměstnání nejvíce zabývat, je samotná práce. Nováčci bývají často vrženi do chaosu. Po každé informaci se musí usilovně pídit, aniž tuší, na koho se obrátit.



1. Nestůjte jako tvrdé "Y"



Jsou zaměstnavatelé, kteří kvůli nováčkovi vyčlení pracovníka, jenž má za úkol jej takzvaně zapracovat. Ovšem to neznamená, že budete kolegu zatěžovat, kdykoli to půjde. Máte-li dotazy, sepište je všechny na papír a na předem dohodnuté schůzce si objasněte všechny problémy najednou. Nebojte se ptát, třeba i na zdánlivé maličkosti. Vždyť žádný učený z nebe nespadl. Nestůjte bezradně v koutku, ani nehrajte mistra světa - pak je pozdě napravovat chyby. Snažte se pochopit, co se od vás očekává, chtějte jasné vysvětlení představ o splnění úkolu.



2. Doma se neohřejete

Počítejte s tím, že vám všechno bude zpočátku trvat trochu déle než třeba za půl roku, až se na novém místě otrkáte. V práci budete zřejmě ze začátku trávit hodně času.



3. Poznejte "domorodé" zvyky



Nebojte se zapojit do debaty svých kolegů. Mějte však na paměti, že není taktické hned první den dělat ze sebe toho nejchytřejšího, někoho kritizovat nebo na sebe prozradit pikantní intimnosti. Přicházíte do zaběhnutého kolektivu, respektujte, že se vám hned tak podřizovat nebude. "Všímejte si, kdo jak s kým mluví, koho lidé žádají o radu, kdo s kým chodí na oběd. Mapujte si hierarchii osob kolem sebe," radí Renata Nováková z personální agentury AAR Agency.



4. Nedbejte na pomluvy



Nedbejte na to, když některý z kolegů před vámi někoho pomlouvá. Stejně se ve vztazích mezi zaměstnanci teprve rozkoukáváte, takže i kdyby bylo na "každém šprochu pravdy trochu", informace dál neroznášejte. Nebo rovnou řekněte, že se o drby nezajímáte.



5. V bývalé práci bylo líp



Kdy se člověk začne na svém novém pracovním místě cítit jistěji? Pokud se hůře přizpůsobujete, zvyknete si tak za dva tři měsíce. Za tu dobu si určitě nejeden nováček zavzpomíná s nostalgií na své bývalé pracoviště. "Na nové místo je ale vždy lepší přijít s čistým stolem, není dobré srovnávat minulé pracoviště se současným," říká personalistka Jana Lamačová. Podle ní je třeba počítat s tím, že se jedna věc může u různých zaměstnavatelů dělat různě. "Zdržte se raději kritiky, že něco jinde fungovalo lépe. Budete-li se soustřeďovat na rozdíly, nespokojenost a nervozita vám jen ztíží práci," dodává Jana Lamačová.



6. Proč mě teda brali?



Stalo se vám, že jste nastoupili na místo a ono bylo brzy zrušeno? "Tak dlouho jsem v novém zaměstnání čekal na spuštění projektu, až po třech měsících s konečnou platností zjistili, že na něj peníze nejsou, a místo bylo zrušeno," říká marketingový pracovník Petr Daneš z Prahy. Zahraniční centrála firmy rozhodnutí tak dlouho odkládala, až došlo k reorganizaci a projekt v rámci šetření nebyl ani odstartován. "To se může stát, není to zlý úmysl zaměstnavatele. Když však vidíte, že se práce ne a ne rozjet, vyptávejte se na podrobnosti kompetentních osob, proč dochází ke zdržení," říká personalistka Lamačová. Čím více budou s konkrétními odpověďmi otálet, tím spíše byste se měli poohlížet po novém místě buď v rámci firmy, nebo někde jinde.