6 rad pro ty, kdo uvažují o studentském kontu

1. Ujasněte si, zda je vůbec konto třeba

Pro mladší děti, které dostávají nízké kapesné, je bankovní účet spíš přítěží. Zajímavý je pro starší, kterým rodiče posílají peníze, z nichž si potomek hradí osobní výdaje: školní obědy, provoz mobilního telefonu, tramvajenku ... A samozřejmě pro ty, kdo již mají vlastní příjem z brigád.

2. Zamyslete se, které služby budete používat

Přemýšlejte předem, které služby se pro vás hodí. Nemá cenu platit za ty, které nebudete využívat. Naopak, víte-li třeba předem, že budete často vkládat peníze v hotovosti u přepážky, vyberte si ústav, kde je tento úkon zdarma.

3. Porovnejte nabídky bank

Nejde jen o ceny, zaměřte se i na to, jak dostupné jsou pro vás bankomaty vybraného ústavu, jak uživatelsky příjemné je internetové a telefonní bankovnictví a do kolika let budete moci využívat zlevněných služeb.

4. Uvažte, zda budete žádat o půjčku

Rozhodnete-li se pro použití kontokorentu či kreditní karty, ptejte se na úročení půjčky i na dobu, do které musíte dluh splatit, abyste se vyhnuli sankcím.

5. Dokládejte včas potvrzení o studiu

Některé banky poskytují levnější účty pouze studentům, což je třeba pravidelně dokládat potvrzením ze školy. Když na tuto povinnost zapomenete, banka váš účet převede na standardní, nezvýhodněné konto.

6. Včas se rozhodněte pro nový účet

Na konci studia nebo při dovršení věkové hranice stanovené bankou bude vaše konto převedeno na standardní, a vy tak ztratíte výhody studenta. Chcete-li do procesu sami zasáhnout, porovnejte si účty jiných bank, a vyberete-li si z nabídky konkurence, včas vypovězte konto studentské. Zrušení dospělého účtu vyjde totiž obvykle dráž – některé banky sice neúčtují poplatek za zrušení účtu, obvykle se však platí za storno trvalých příkazů a povolení k inkasu.