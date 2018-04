7,5% ročně! Nenechte se zmást

Raiffeisen bank začala od 9. prosince s upisováním nové tranše svých hypotečních zástavních listů (HZL). Jedná se již o čtvrtou tranši o velikosti 500 mil. Kč z emise o celkové nominální hodnotě 2 mld. Kč. Ze současné tranše bude rovných 250 mil. Kč určeno pro drobné investory, kteří na rozdíl od minulých let nebudou nakupovat HZL na pobočkách Raiffeisenbanky, ale přes RM-SYSTEM.

O jaké jde dluhopisy?

Hypoteční zástavní list je v podstatě dluhopis s pevným úrokem. Jeho předností je to, že jeho nominální hodnota i kupóny jsou kryty pohledávkami z vydaných hypotečních úvěrů. (Vydávat hypoteční zástavní listy smějí pouze banky, které mají povolení ČNB.) V případě HZL Raiffeisenbanky je nominální hodnota jednoho dluhopisu 10 000 Kč, kupónová platba činí 7,5% z jistiny vyplácených jednou ročně. Pokud se radujete, že si koupíte HZL a zajistíte si tak 7,5% úrok do roku 2006 (splatnost dluhopisů), následující věty vás rychle zbaví optimismu.

Emisní přirážka, kterou si účtuje emitent totiž činí rovných 1 515 Kč, což představuje více než 15% z nominální hodnoty. Při nákupu HZL si však budete muset připravit ještě o něco více peněz. Se zakoupením HZL, i jakéhokoli jiného (podobně Pro: stabilní málorizikový výnos při držení do splatnosti, možnost vyššího kapitálového výnosu, nedaněné úroky, vhodný doplněk portfolia Proti: nižší likvidita, dlouhodobější investice, znehodnocování výnosu inflací úročeného) dluhopisu, musíte předchozímu majiteli zaplatit i tzv. alikvotní úrokový výnos. Jde o částku, která původnímu majiteli dluhopisu kompenzuje část kupónové platby, která odpovídá délce, po kterou byl držitelem dluhopisu. Celý kupón (za rok, polovinu roku,…) je totiž vyplacen tomu majiteli, který drží dluhopis v den výplaty kupónu, bez ohledu na to, jak dlouho byl vlastníkem dluhopisu. Je jen logické, že když koupíte dluhopis dva měsíce před roční výplatou kupónu, měli byste 10/12 kupónu zaplatit předchozímu majiteli. V našem případě, kdy je kupón vyplácen jednou ročně - 3. května, činí alikvotní úrokový výnos (AÚV) k 10. prosinci 454,17 Kč.

Za HZL nakoupený 10. prosince zaplatíte v konečném důsledku 12 069 Kč (= 10 000 Kč nominálu + 1 515 Kč emisní přirážky + 454 Kč AÚV + 100 Kč poplatek za realizaci obchodu RM-SYSTEMu). Pokud budeme dále pokračovat v počítání, dostaneme se k čistému výnosu do splatnosti ve výši 2,76% p.a. Úrokový výnos z HZL je osvobozen od daně z příjmu. Oproti jiným druhům investic tak ušetříte 15% na srážkové dani, jakou jsou zdaňovány např. termínované vklady, či výnosy z dividend. Kapitálový výnos, jehož dosáhnete prodejem hypotečního zástavního listu je rovněž při splnění časového testu šesti měsíců osvobozen od daně.

Výnos do splatnosti je takový průměrný roční výnos, který investor realizuje okamžitým zakoupením HZL a jeho držením až do splatnosti. Jelikož jsme na počátku investice zaplatili poměrně vysokou přirážku, tento výnos (2,67%) není příliš veliký. V poměru k sazbám např. u termínovaných vkladů je tato hodnota srovnatelná. Nutno však říci, že výnos do splatnosti není nejlepší mírou výnosu investice do dluhopisu. Jednak nezohledňuje některá rizika (např. reinvestiční riziko, tj. že kupón neinvestuji dále alespoň za výnos do splatnosti) a HZL samozřejmě nemusíme držet až do splatnosti. Můžeme je prodat na BCPP, nebo v RM-SYSTEMu za aktuální tržní cenu, která nám může zajistit daleko větší (ovšem i menší) výnos. Cena HZL je nejvíce závislá na úrokové míře a na inflaci.

V nedávné době vydávaly hypoteční zástavní listy i další banky. Českomoravská hypoteční banka emitovala HZL v objemu 1 mld. Kč a Česká spořitelna svou emisi doplňovala tranší v objemu 700 mil. Kč. Ovšem obě tyto emise HZL byly určeny pro institucionální investory. Hypoteční zástavní listy nabízí ještě HVB Bank, HZL pro institucionální investory emitovala rovněž Komerční banka. Celkem vydala ČNB povolení vydávat HZL osmi bankám.

Jaká tedy jsou HZL Raiffeisenbanky? Obecně jsou HZL v České republice spíše v rukou institucionálních investorů, kteří do nich ukládají svou přebytečnou likviditu. HZL tak nepatří mezi nejlikvidnější aktiva na trhu. Pro drobné investory jsou HZL jednou z možností, jak bezpečně investovat své prostředky, ovšem s tím, že výnos nemusí dosahovat úrovně srovnatelné např. s dluhopisovými fondy (ostatně dluhopisové fondy jsou také rizikovější). HZL Raiffeisenbanky samotné nejsou příliš likvidní. Poslední obchod se v RM-SYSTEMu uskutečnil 25. 11. 2002, kdy se zobchodoval jeden kus. Za cenu 11 620 Kč. Současná kotace je 113,02%, což znamená 113,02% z 10 000, tedy 11 302 Kč. Tato čísla jsou však bez alikvotního úrokového výnosu, tedy dnes byste mohli na sekundárním trhu nakoupit HZL Raiffeisenbanky za 11 756,17 Kč (+poplatek za obchod). Rozdíl mezi aktuální cenou a emisním kurzem nové tranše však odráží převis poptávky nad nabídkou a „hlad“ českých drobných investorů po takovémto druhu investičního instrumentu. Po prvním dni upisování budeme moci zhodnotit, jaký je skutečný zájem o HZL podle počtu uskutečněných přímých obchodů v RM-

Poptávka po HZL Raiffeisenbanky První den prodeje HZL bylo podáno a v noční aukci zobchodováno 5 pokynů (41, 150, 40, 59 a 10 ks) - celkem 300 ks Hypotečních zástavních listů Raiffeisenbank a.s. (na RM-S, po 11515Kč). Zdroj: RM-SYSTEM

SYSTEMu.

HZL můžeme posoudit jako minimálně rizikovou investici, s výnosem srovnatelným, či mírně převyšujícím, termínované vklady. Tuto skutečnost ještě posiluje fakt, že úrokové platby z HZL jsou osvobozeny od daně. Likvidita je na nízké úrovni, nicméně banky mohou nabídnout zpětný odkup i kdykoli do doby splatnosti.

