7 kroků k výpočtu důchodu

Sice to není zrovna jednoduchá záležitost, ale jestli rádi počítáte, vzhůru do toho. Pokud máte přístup na internet, usnadníte si to, když využijete kalkulačky na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí, najdete ji na webové adrese http://www.mpsv. cz/cs/2435

1. Zjistěte si věk a den, kdy můžete do penze odejít

Důchodový věk vyčtete z tabulky v článku "Kdy budete moci skončit s prací" a přesný den zjistíte tak, že tento věk přičtete ke svému datu narození. Příklad: Pro snazší orientaci uvádíme modelový příklad žadatelky, která se narodila 16. srpna 1949 a vychovala 2 děti. Tato žena dovršila důchodový věk v 58 letech, o penzi mohla tedy zažádat k 16. srpnu 2007.

2. Dohledejte dobu, kdy jste byli pojištěni

Podmínkou pro přiznání důchodu je aspoň 25 let pojištění. Dobu můžete spočítat z hlavy, ale vzhledem k tomu, že pro výpočet důchodu potřebujete vědět i to, kolik jste vydělali v letech 1986 až 2006, jednodušší bude požádat Českou správu sociálního zabezpečení o zaslání takzvaného informativního listu důchodového pojištění (list pojištění), kde jsou veškeré informace uvedeny. Žádost se podává písemně, doklad vám přijde do tří měsíců. O zaslání si můžete požádat kdykoli, to, že se chystáte do důchodu, není podmínkou.

Výdělek, ze kterého se penze počítá, se sleduje jen za takzvané rozhodné období – v letošním roce jsou to léta 1986 až 2006. Pokud jste v mládí například vedli firmu a měli vyšší příjmy než dnes, máte smůlu, tyto mzdy se do důchodu nepočítají.

Příklad:

K 16. srpnu 2007 žadatelka podle listu pojištění včetně započtení náhradních dob pojištění (péče o dítě, studium) získala celkem 15 117 dnů, to je 41 roků a 152 dnů pojištění. K číslu dospějete tak, že sečtete údaje ve sloupci označeném „dny“.

3. Přepočítejte si mzdu

Do tabulky napište za každý rok svůj hrubý příjem a také počet takzvaných vyloučených dob – to jsou dny, kdy jste byli nemocní nebo třeba na vojně. Opět je vyčtete z listu pojištění. Hrubé roční příjmy vynásobte příslušným koeficientem, tím se peníze, které jste vydělali před rokem 2006, přepočítají na úroveň aktuální mzdy. Potom sloupec příjmů sečtěte a stejně tak i sloupec vyloučených dob.

Příklad:

Modelová žadatelka celkem po přepočtu vydělala 4 323 115 korun a za 20 let nasbírala 363 vyloučených dnů.

4. Spočítejte si průměrný denní příjem

Celkový součet přepočtených příjmů vydělte 7 670 dny (počet dnů v letech 1986 až 2006). Před dělením však ještě od počtu dnů odečtěte ty vyloučené.

Příklad:

Průměrný denní příjem žadatelky je tedy 4 323 115: (7670 - 363) = 592 korun.

5. Doberte se osobního vyměřovacího základu

Průměrný denní příjem vynásobte průměrnou délkou měsíce v roce (30,4167 dnu) a dostanete takzvaný osobní vyměřovací základ, což je vlastně jakýsi průměrný příjem za dobu, kdy jste byli v produktivním věku. Ještě však nemáte vyhráno, do důchodu se totiž osobní vyměřovací základ nezapočítává celý:

do výše 9 600 Kč započtete vše

z částky od 9 601 do 23 300 Kč přičtete 30 procent

z částky nad 23 300 Kč přičtete jen 10 procent.

Příklad:

Osobní vyměřovací základ modelové žadatelky je 592 x 30,4167= 17 996 korun, po redukci tak výpočtový základ dosáhne 12 119 korun.

6. Vypočtěte si procentní výměru důchodu

Suma, ke které jste dospěli v pátém kroku, se jmenuje výpočtový základ a je důležitá pro určení první složky důchodu, takzvanou procentní výměru důchodu. Za každý celý rok doby pojištění (což je celých 365 dnů) navyšte výpočtový základ o 1,5 procenta. Pozor, do doby pojištění se tentokrát počítají i léta před rokem 1986.

Příklad:

U modelové žadatelky vynásobíme počet let pojištění s procentní výměrou a jejím výpočtovým základem, což je 41 x 1,5 % x 12 119 = 7 454 korun.

7 Sečtěte obě části důchodu

K procentní výměře důchodu přičtěte ještě 1 570 korun, což je takzvaná základní výměra důchodu, která je pro všechny stejná, tak získáte celkovou výši svého důchodu. Jestli jste dopočítali až sem, gratulujeme.

Příklad:

Žena dostane důchod ve výši 7 454 + 1 570 = 9 024 korun.

Termíny důležité pro výpočet

Rozhodné období: důchod se vypočítává z platu za posledních přibližně dvacet let. Pro letošek to bylo za léta 1986 až 2006, příští rok bude rozmezí 1986 až 2007.

důchod se vypočítává z platu za posledních přibližně dvacet let. Pro letošek to bylo za léta 1986 až 2006, příští rok bude rozmezí 1986 až 2007. Koeficient přepočtu: historické příjmy se na úroveň dnešních platů přepočítávají podle koeficientu, který určuje stát.

historické příjmy se na úroveň dnešních platů přepočítávají podle koeficientu, který určuje stát. Vyloučené dny: období, kdy jste byli pojištění, ale nevydělávali jste. Například nemoc, mateřská dovolená, vojna.

období, kdy jste byli pojištění, ale nevydělávali jste. Například nemoc, mateřská dovolená, vojna. Osobní vyměřovací základ: průměrný příjem za dobu, ze které se důchod vypočítá přepočítaný na aktuální mzdy.

průměrný příjem za dobu, ze které se důchod vypočítá přepočítaný na aktuální mzdy. Redukční hranice: průměrné příjmy se nezapočítávají celé, ale jen do výše 9 600 korun, co je navíc, se počítá jen z části. Hranice opět určuje stát. Poznámka: Uvedený výpočet platí pouze pro tento rok, postup sice pro další roky zůstane stejný, ale změní se hodnoty, se kterými se počítá.

Zdroj: www.mesec.cz