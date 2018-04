7 otázek a odpovědí o dani z příjmu

1. Musím využít pro daňové přiznání jen originálního formuláře z finančního úřadu, nebo si je mohu vytisknout z internetu?



Můžete použít formuláře, které jsou na různých finančních serverech, například na internetových stránkách ministerstva financí.



2. Musím podat daňové přiznání tištěnou formou, nebo lze využít internetu či je mohu předat úřadu na disketě?



Zatím je potřeba předat daňové přiznání finančnímu úřadu v tištěné verzi, není však nutné kvůli tomu chodit na úřad, formuláře lze poslat poštou. Včervnu by podle informací z ministerstva financí mělo být možné podat přiznání on-line.



Nechcete stát fronty na finančním úřadě? Získejte formulář daňového přiznání a cenné rady ZDE . 3. Mohu zaplatit daň z příjmu přímo na finančním úřadě?



Ano, daň můžete zaplatit také bezhotovostně z účtu či složenkou na poště podanou nejpozději 31. března, respektive 30. června, pokud využijete služeb daňového poradce.



4. Začal jsem platit penzijní připojištění v červenci. Fondu poukazuji 1500 korun měsíčně, takže do konce roku jsem zaplatil 9000 korun. O kolik si mohu snížit daňový základ?



Daňový základ lze snížit o částky, které za kalendářní rok převýší 6000 korun. Nejvyšší možný odpočet na zdaňovací období je 12 000 korun. Platí pro klienty, kteří poukazují fondu nejméně 1500 korun měsíčně. Ve vašem případě si daňový základ snížíte o 3000 korun, protože jste do konce roku naspořil jen 9000 korun.



5. Slyšel jsem, že se daně dají snížit také úroky z hypotéky a stavebního spoření. Do jaké výše?



Celkově lze snížit daňový základ až o 300 000 korun zaplacených úroků. Jde o úhrn úroků ze všech úvěrů v jedné domácnosti. Podmínkou odpočtu je splnění dalších podmínek, které se týkají například termínu kolaudace objektu či využití nemovitosti k vlastnímu bydlení v případě hypotéky. Je potřeba doložit potvrzení banky či stavební spořitelny o zaplacených úrocích. Úroky si může odečíst v případě manželůspoludlužníků jen jeden z nich.



6. Prodal jsem družstevní byt převedený do osobního vlastnictví, platím daň z příjmu?



Záleží na tom, zda jste v daném bytě měl trvalé bydliště. Pokud tomu tak bylo po dobu dvou let bezprostředně předcházejících prodeji, daň platit nemusíte. Pokud tuto podmínku nesplňujete, zaplacení daně vás nemine.



7. Chci využít k daňovému přiznání daňového poradce. Mám povinnost to sdělit finančnímu úřadu?



Vaše rozhodnutí zpracovat daňové přiznání s poradcem je nutné oznámit správci daně do 31. března. V této lhůtě mu musíte předložit i plnou moc ke zpracování přiznání poradcem.