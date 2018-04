7 rad, jak dobře koupit dům

Před konečným rozhodnutím, jaký dům či byt a od koho koupit či si nechat postavit, se proto vyplatí přemýšlet, zjišťovat a prověřovat.

1. Zjistěte co možná nejvíce informací o firmě či jednotlivci, který nemovitost nabízí



Jestliže uvažujete o domu či bytu, který se bude teprve stavět, rozhodně se vyplatí vzít v úvahu reference o firmě, která nemovitost nabízí - zjistit její historii, kde a co již postavila a podobně. Je obvyklé, že společnosti také nabízejí k prohlídce vzorový dům či byt.



Pokud kupujete nemovitost od realitní kanceláře, prověřte i její solidnost (sídlo, počet zaměstnanců, jak je svým klientům dostupná, jakou má historii).

2. Zeptejte se na úřadech





200 tisíc na bydlení: řekněte si o ně!

Více ZDE.

Aktuální ceny bytů a nájemného v České republice vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti Institut regionálních informací. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

Pokud se staví například rodinné domky „na zelené louce“, vyplatí se před podepsáním smlouvy vyptat na příslušném stavebním úřadě, zda o celé akci vůbec ví a v jaké fázi je vydání stavebního povolení. Vyhnete se pak rozčarování z toho, že nebydlíte v termínu, který firma původně slibovala.Je velmi ošidné platit zálohy či dokonce první splátky ještě předtím, než budete mít k dispozici potřebnou sumu anebo alespoň příslib od banky či stavební spořitelny, že vám poskytnou úvěr. Může se stát, že například hypotéku či jiný typ půjčky vůbec nedostanete, nebo ho získáte, ale v menším objemu, než byste potřebovali. Když však zaplatíte například realitní kanceláři rezervační zálohu, a ta může být i v řádu několika desítek i set tisíc korun, můžete o tyto peníze přijít.Do problémů se bez financí dostanete, i když nebudete mít na další splátku, pokud vám bude stavět firma domek na klíč. Nejspíš se totiž zastaví práce, čímž se nemovitost může, zejména v zimě, znehodnocovat.Cena nemovitosti, zejména té, která se bude teprve stavět, uváděná v inzerátech nemusí být konečná. Předem chtějte vědět, zda obsahuje i pozemek, základovou desku (někdy se totiž u montovaných domků uvádí cena bez ní), inženýrské sítě, podíl na okolních komunikacích, chodníky či terénní úpravy parcely (například zámkovou dlažbu, navezení ornice, případně zatravnění či plot a podobně). Všechny tyto práce nutné k tomu, aby byl dům pohodlně obyvatelný, totiž přijdou na desítky, ale spíše stovky tisíc korun. Řádově stovky tisíc, ale i více než milion korun stojí pozemky.Také když kupujete hotový dům či byt, zjistěte předem, zda vedle prodejní ceny nebudete muset hradit ještě další poplatky, například provizi realitní kanceláři, poplatky spojené s odhadem nemovitosti a podobně.Když už se pro konkrétní dům či byt rozhodnete, předtím, než cokoli podepíšete a zaplatíte, velmi podrobně prostudujte kupní smlouvu, respektive smlouvu o dílo.V případě, že si necháváte stavět rodinný dům či byt, pečlivě pročtěte i podmínky standardního provedení nemovitosti a položkový rozpočet. Měli byste mít předem jasno, jaká „výbava“ je v ceně a kolik za ni zaplatíte. Například jaké budou podlahy, dveře, zařízení koupelny, WC, zda je v základní výbavě i kuchyňská linka, typ oken, schodů, malby či počet zásuvek.Dále je ve smlouvě důležité hledět na termín zahájení a dokončení stavby a na skutečnosti, které mohou tyto lhůty posunout, a to jak ze strany firmy, tak i majitele nemovitosti. Velmi důležitý je i platební kalendář a penále za jeho nedodržení, stejně tak i stanovení pokut za pozdní předání hotové nemovitosti.Pokud budete financovat stavbu, ale i koupi hotové nemovitosti pomocí úvěru, zohledněte to ve smlouvě. Například u termínů plateb uvádějte ustanovení, že je možné je posunout o dobu nutnou k vyřízení úvěru či uvolnění peněz bankou. Banka totiž finance poskytne například až po zápisu rozestavěné stavby do katastru, což se může protáhnout i na několik měsíců.Ve smlouvě o dílo při stavbě je třeba rovněž specifikovat způsob kontroly stavby majitelem nebo lépe jeho stavebním dozorem a formu, jakou je nutné požadovat úpravy, opravy či další předem nedohodnuté práce.Při koupi nemovitosti obvykle problém nebývá, zaplatíte zálohu a při doplatku, případně při placení celé sumy najednou, se na katastrálním úřadě převádí dům či byt na nového vlastníka. Podobně by to mělo být u domku či bytu, který ještě nestojí - od počátku byste měli být vlastníky pozemku i rozestavěné stavby, s tím, že firma má od vás povolení na váš pozemek a stavbu vstupovat.Poslední splátka by se měla hradit až po předání hotové nemovitosti bez závad. Případně na základě protokolu o závadách a nedodělcích, ve kterém je uveden termín jejich odstranění a případné sankce, pokud firma dohodnuté podmínky nedodrží.