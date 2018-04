7 rad, jak snížit spotřebu plynu

1. Nepřetápějte místnosti

Snížení vytápění místnosti o jeden stupeň znamená pokles spotřeby plynu o tři až šest procent. V obýváku stačí topit na 22 až 24 stupňů, v ložnici je optimálních 18 stupňů. Vyšší teploty navíc neprospívají ani vašemu zdraví.



2. Regulujte teplotu

Podle odborníků se vyplatí týdenní i denní režim regulace teploty pro jednotlivé pokoje. Instalací termostatických hlavic na radiátory v kombinaci s vhodným regulátorem výkonu kotle se dá ušetřit až 15 procent tepla.



3. Vařte úsporně

Pečlivě zvažte, co vaříte a jak dlouho to bude trvat. Na krátký ohřev je šetrnější použít tenkostěnné hrnce, na delší vaření pak tlustostěnné hrnce s akumulačním dnem. Zvažte také poměr velikosti hořáku a dna hrnce. Plamen by neměl být větší jak dno hrnce.

4. Nezakrývejte radiátory

Když odstraníte dlouhé záclony či závěsy, které visí před radiátory, nebo nábytek, který je před nimi postaven, můžete ušetřit až deset procent nákladů na topení.



5. Vyberte vhodný kotel a dobře ho umístěte

Další peníze můžete ušetřit vhodnou volbou plynového kotle. Při jeho nákupu byste měli zvažovat nejen velikost domácnosti, ale také k čemu všemu kotel slouží. Důležité pro spotřebu je také umístění zdroje tepla co nejblíže k místu odběru. Ptejte se po výkonných kondenzačních kotlech, díky jim můžete podstatně snížit spotřebu.



Kde znásobit peníze za rok, či deset let?

Více ZDE . 6. Zateplete dům, utěsněte okna

Zateplením venkovního zdiva se dají náklady na topení výrazně snížit. Výměnou starých oken za nové či jejich utěsněním se dají ušetřit další nemalé peníze. Zateplení domu je vhodné konzultovat s odborníky, kteří bezplatně poradí, kde se dají získat největší úspory tepla při přijatelných nákladech.



7. Větrejte krátce

Při intenzivním, ale krátkém větrání stačí jen vyměnit vzduch, ale stěny přitom neprochladnou. Pozor na větrání v zateplených prostorách. Když se v nich dostatečně nevětrá, hrozí nebezpečí plísní.