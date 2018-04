7 rad, jak ušetřit při nákupech do školy

1. Nespěchejte s nákupem

Nenakupujte pomůcky dříve, než se od dítěte či učitelky dozvíte, co jeho škola požaduje a co potomek bude skutečně do školy potřebovat.



2. Udělejte cenový průzkum

Hlavně dražší pomůcky, třeba knížky, penály, rýsovací potřeby nebo tužky, nenakupujte v prvním obchodě, kam zavítáte. Ceny se mohou výrazně lišit, levněji než ve specializovaných obchodech nakoupíte obvykle v hypermarketech či supermarketech.



3. Vynechte značkové pomůcky

Populární postavičky na školní tašce, penálu či pytlíku na cvičky znamenají vždy přirážku. Podobně se připlácí i za značkové produkty. Pokud se děti spokojí s jinými výrobky, dost ušetříte.



4. Zvažte, zda je nabídka skutečně výhodná

Nezapomeňte, že se obchodníci i před startem školního roku předhánějí v prodejních akcích. Často nabízejí třeba komplety tužek, sešitů či obalů, které děti pak ve škole všechny ani neupotřebí.



5. Využijte internet

Přes internet se dají levněji než v běžných obchodech sehnat nejen učebnice, ale i batohy, kalkulačky, psací stoly i počítače.



6. Neřiďte se vždy jen cenou

Na nákupu levného školního vybavení můžete také dost prodělat. Rozhodující při nákupu pomůcek, které má dítě používat déle, by měla být kvalita. Zatímco levná školní taška vydrží třeba jen jeden rok, kvalitní bude sloužit několik let.



7. Nakupujte v antikvariátech a u spolužáků

Školy většinou netrvají na tom, aby byly učebnice nové. Dají se pořídit se slevou od starších kolegů, v antikvariátech či na internetových burzách.

