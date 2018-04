7 rad, jak vybrat mobil

1. Projděte vyúčtování svého dosavadního telefonování zhruba za půl roku. Zjistěte, do jakých sítí a jak dlouho nejčastěji voláte a kolik odešlete krátkých textových zpráv či obrázkových zpráv, případně v jakém rozsahu používáte datové služby.

2. Vyberte operátora. Obvykle platí, že nejvýhodnější je používat telefon toho, kterého používá i vaše okolí. I když už operátoři nabízejí tarify s jednotným voláním do všech sítí. S voláním do vlastní sítě totiž mohou být spojeny kromě nižší ceny hovorného i další výhody - sleva na volání na vybraná čísla, volné minuty navíc a podobně.

3. Spočítejte, jaký tarif by pro vás byl nejvýhodnější. Informace najdete mimo jiné na webových stránkách mobilních operátorů, poradit by měli v jejich značkových prodejnách.

Ptejte se:

jaké se nabízejí tarify, vždy vydělte paušál počtem volných minut, abyste měli představu o ceně jedné volné minuty

jaká je cena provolané minuty ve chvíli, kdy vyčerpáte volné minuty, a cena SMS

kolik se platí za aktivaci

zda musíte při používání tarifu skládat vratnou zálohu

jaké jsou tarify u předplacených sad

když kupujete telefon jako dárek, jak složité je převést ho na obdarovanou osobu a zda se za to něco platí

jak se operátorovi zavazujete při koupi dotovaného telefonu

jaké jsou možnosti dalších slev volání - například výhodnější volání na vybraná čísla, levnější telefonování v určitou dobu, platba inkasem a podobně

nabízí operátor další služby a za jakých podmínek - například datové, GSM banking a podobně.

4. Informujte se o aktuálních akcích, které mohou služby operátora ještě zlevnit.

5. Zjistěte podmínky u konkurence. Srovnejte, za jakých podmínek by vám nabídli podobné služby.

6. Spočítejte celkové náklady na provoz telefonu včetně jeho pořízení. A to nikoli na měsíc, ale lépe na dva roky. To je totiž doba, na kterou je nutné obvykle uzavřít smlouvu, aby mohl zákazník získat dotovaný telefon či výhodnější volání. Výjimkou je Oskar. V jeho případě je třeba užívat původně sjednaný tarif alespoň půl roku. Pokud klient podmínku poruší, operátor mu může naúčtovat například rozdíl v ceně zvýhodněného a běžného telefonního přístroje.