7 rad pro štěstí v práci i v soukromí

2 Žijte svůj život



Smutným faktem u některých lidí je, že až na smrtelné posteli litují, že nežili tak, jak si přáli. Proto nežijte život někoho jiného, ale běžte za svým snem. Žijte takový život, který vás baví a za který se nebudete muset stydět. "Nikdy není pozdě stát se tím, čím jste se měli stát," upozorňovala anglická prozaička George Eliotová.



3 Udělejte si hezké ráno



Jak věci začnou, tak mají i tendenci pokračovat. Vzpomeňte si na den, kdy jste vyskočili z postele, protáhli se, v klidu posnídali a s přehledem dorazili do práce. Jaký to byl den? A vzpomeňte si na den, kdy jste opakovaně zamáčkli budík a bojovali s peřinou tak dlouho, že jste do práce doběhli pozdě. Nic moc, viďte. A navíc je dobré mít na paměti, že "ničeho nedosáhnou ti, kteří vstávají až dlouho po probuzení, a ti, kteří se budí teprve dlouho poté, co vstali", jak říkala první dáma USA Anna Eleanor Rooseveltová.



4 Pracujte na svém sebevědomí.



Kolik lidí se neustále omlouvá jako kafemlejnek, je nervózních a opakují, že něco nezvládnou? Je to chyba, selhání a neúspěch, s čím někteří neustále bojují. Proto máme takovou potíž všímat si a radovat se z toho, kde se nám daří. Vy můžete začít. Radujte se z maličkostí, i z těch nejmenších úspěchů. A za chyby se neproklínejte. Vždyť "právě chyby dávají někdy obrazu život", tvrdil francouzský malíř a ilustrátor Pierre Bonnard.



5 Neodsouvejte radost kvůli cílům.



Zažili jste ten pocit, kdy jste si vytyčili cíl a po jeho dosažení pocítili místo radosti prázdnotu? Opusťte cíle a věčné zaklínadlo "až získám tohle, konečně si užiji po svém". Radujte se již nyní z každé hezké chvíle. Prostě žijte. Podle německého spisovatele Johanna Goetha "nedovedeme ocenit přítomnost a naplnit ji životem, a proto toužíme tolik po lepší budoucnosti a tolik koketujeme s minulostí".



6 Smějte se



Smích léčí a otevírá srdce. Kolik jsme každý z nás už měli v životě neřešitelných problémů a kolika se dnes s chutí zasmějeme? Proč se z toho nepoučit a neudělat to hned, až přijde další problém? Pamatujte, že "smích je nejkrásnější lidský projev", jak tvrdil český herec a spisovatel Miroslav Horníček.



7 Věnujte pozornost správným lidem



Většina lidí tráví čas s lidmi, které nemají rádi, ale myslí si, že jsou pro ně důležití. Setkání s těmi, na nichž nám skutečně záleží (a kterým záleží na nás) odsouváme na potom, až bude čas. Ale abyste pak nezůstali úplně sami. "Přítel všech - přítel nikoho," varoval řecký filozof Aristoteles.