7 rad pro ty, kterým chybí elán

Čím tedy začít, abyste zmobilizovali své síly?

Pracovní krize, nestíháte? NAPUMPUJTE SE ENERGIÍ. Někomu pomůže ledová sprcha, jinému sklenka alkoholu či krátká rozcvička. Získaný elán utrácejte s rozumem.Síly ubývají, čeká vás ještě několikahodinová práce, která měla být hotova nejpozději včera. A šéfové na ní trvají o to více, oč důsledněji vám na ni "jaksi zapomněli" vyhradit a poskytnout dostatečný čas a prostor v řádné pracovní době. Nebo "zapomněli" jinde úkolů ubrat, když zde chtějí tolik přidat.

1. Nastavte ruce proudu studené vody. Ještě lépe - umyjte si studenou vodou obličej (dámy, co make-up dovolí). Je-li na obzoru delší vypětí, několikahodinové, velmi se hodí sprcha zakončená studeným proudem. Moudrý zaměstnavatel ji neváhá svým lidem zpřístupnit.

2. Nestyďte se protáhnout několika svižnými cviky. Rozhýbejte paže, nohy, trup. Udělejte pár dřepů, poskoků. Až do citelného zadýchání se.

3. Hodně pijte. Pijte to, co nemá vedle pozitivních účinků výrazné účinky negativní. Například čaj nebo káva jsou sice svlažující, ale zároveň močopudné - takže elán získaný svlažením organismu jde brzy zase z těla ven. Doporučit lze to, co je nejvíce blízké čisté vodě. Ani panáka na kuráž bych si nedovolil zcela zavrhnout. A to v případech, kdy se k nedostatku energie druží skleslost, deprese. Ale všeho s mírou. A pokud vám individuálně vyhovuje něco, co zde popsáno není, tak prostě zůstaňte u toho svého, na co jste zvyklí.

4. Změňte činnost. Udělejte nějakou maličkost, která je hodně odlišná od toho, čím se zabýváte většinu dne. Stanovte si podle okolností nějakou nepřekročitelnou dobu (pět či deset minut) - a vyhlížejte z okna. Zejména je-li tam něco zeleného, nějaké obyčejné lidské hemžení, nějaký svět vzdálený vašemu světu pracovnímu. Nebo si prohlížejte oblíbený obrázek na zdi - od toho tam ty obrázky jsou, aby při pohlížení na ně mysl regenerovala. Právě za tím účelem jsou témata obrázků co nejvíce odlišná od běžných pracovních témat. (Autoopravář si nenalepí vedle zvedáku zátiší s turbodmychadlem, ale raději nějakou hezkou dívku - chcete-li nějaký prostý příklad.)

5. Sesuňte se na své pracovní židli do pozice co nejvíce uvolněné a na pár minut zavřete oči. Myslete na něco příjemného, zároveň spíše uklidňujícího; na to, co je od vašeho budoucího pracovního úkolu co nejodlišnější.

6. Existují i relaxační CD kratšího trvání - do čtvrt hodiny - které nenabourají váš časový rozvrh. Můžete poslouchat mořský příboj nebo hudbu. Nedávno jsem objevil valašské lidové motivy. Pomalá skladba vás uvede do relaxovaného stavu (do hladiny mozkových vln alfa, jak se moderně říká), rychlá skladba vás poté přivede zpět, nabuzené a připravené rvát se s úkolem. Cimbál a housličky vás pohladí a evokují třeba vzpomínku na dovolenou nebo na hezký hudební zážitek při nějakém koncertě. A právě toto - maximální odlišnost od vaší rutinní práce - vám dá elánu a energie nejvíce.

7. Svou takto získanou vzácnou energii pak nezapomeňte vhodně rozdat. Před každou činností se krátce zamyslete, o co jde, jaké hodnoty jsou v sázce - a podle toho jí přidělte odpovídající množství ze své doplněné zásoby energie.



P roč vám chybí energie a chuť do práce?

Práci nezvládám 44%

Práce mě nebaví 8 %

Ubíjí mě špatná organizace a řízení 43 %

Šéf mě přetěžuje 5 %

Hlasovalo 226 lidí

Zdroj: www.prace.cz