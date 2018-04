8 rad, jak si nezkazit dovolenou

1. Nevybírejte jen podle ceny

Při výběru zájezdu nehleďte jen na cenu, důležité je vědět, jaké služby jsou v ní zahrnuty. Nápadně nízké ceny mohou být známkou nepříliš kvalitních služeb. Vyplatí se ptát se na zkušenosti známých. Největší nabídka zájezdů na poslední chvíli je na internetu.



2. Zkontrolujte pojištění cestovní kanceláře

Ještě než si vyberete zájezd, ptejte se v cestovní kanceláři, zda je pojištěná. Raději zkontrolujte, zda se jedná o pojištění proti úpadku a hlavně zda je platné. Aktuální přehled pojištěných cestovek je možné najít na www.mmr.cz



3. Přečtěte si dobře smlouvu

Pamatujte na to, že platí jen to, co je v cestovní smlouvě. Všechno ostatní je třeba vyjednat zvlášť. Pokud vás zajímají některé podrobnosti například o ubytování, musíte se na ně zeptat. Nejlépe ještě před odjezdem. V místě pobytu se třeba stěhování z patra do patra či do jiného hotelu zařizuje obtížněji. Cestovní kancelář však nemůže stoprocentně zaručit přidělení pokojů na konkrétním místě, pokud si však připlácíte například za klimatizaci, měla by v pokoji fungovat.



4. Ptejte se, co budou vařit

Švédský stůl může mít v každé zemi jinou podobu, stejně jako ostatní stravování. Charakter stravy může odpovídat zvyklostem dané země, s tím byste měli počítat předem. Stejně jako s tím, že kontinentální snídaně bude prostá a větší gurmáni se budou asi muset ještě něčím dorazit. Důležité je také předem vědět, zda jsou nápoje v ceně pobytu. Pokud ne, připravte si na ně finanční rezervu.



5. Ověřte, zda je doprava přímá

Vyplatí se předem vědět, zda se letí přímo či s mezipřistáním a zda není autobus

zastávkový a bude klienty rozvážet po letoviscích. V takovém případě je třeba se smířit i s několikahodinovým prodloužením cesty.

I když poletíte z Česka třeba dvacet minut před půlnocí, je i tento den počítán do celkové délky pobytu



7. Zapište si kontakt na delegáta CK

Většina cestovních kanceláří má k dispozici v turistických lokalitách svého delegáta. On je kontaktní osobou, která vám pomůže při řešení případných nepříjemností. Delegát mívá na starosti více zájezdů najednou, proto je telefon na něj důležitý pro okamžiky, kdy nebude zrovna ve vašem hotelu.



8. Reklamujte včas

Pokud se vyskytnou na dovolené problémy, řešte je ihned. Když to nepomůže, sepište protokol, nechte jej potvrdit delegátem a zástupcem hotelu a reklamaci uplatněte po návratu v cestovní kanceláři.