8 rad pro zájemce o hypotéku

1. Zmapujte trh

Nabídka hypoték je nepřeberná. Nerozhodujte se ve spěchu, seznamte se s možnostmi trhu a vybírejte pečlivě variantu, která pro vás bude nejvýhodnější. Pokud se neorientujete v nabídce, nechte si poradit od nezávislého odborníka.



2. Zkoumejte úroky, všímejte si poplatků

Úroky pod třemi procenty, to je, pane, nabídka! Pozor však na to, tyto sazby banky fixují na jeden rok. Mnohem důležitější je zjistit, jaké úroky vám banka nabídne po uplynutí sjednané fixace.



3. Dobře počítejte

Předem byste měli vědět, na kolik vás hypotéka přijde. S propočtem pomohou přímo v hypotečních bankách, které využívají speciální počítačové programy s přesnými výpočty podle konkrétní situace klienta. Orientační přehled můžete získat také na webových stranách bank či specializovaných finančních serverech, kde se dá vyplněním finanční kalkulačky získat představa o finančním zatížení hypotékou.

Jak se nenechat připravit o nemovitost.

4. Zvolte vhodnou dobu fixace

V bance se budou ptát, na jak dlouhou dobu chcete zafixovat úroky. Úroky u jednoletých fixací jsou sice nejnižší, ale vybrat si tuto variantu není příliš rozumné. Odborníci doporučují střednědobé fixování úroků.



5. Zvládneme to?

Hypotéka se dá umořit za krátkou dobu pěti let nebo také dlouhé období třiceti let. Ještě než zvolíte délku a výši splácení, ujasněte si svoje priority a plány na delší dobu dopředu. Upište se jen k tomu, co finančně unesete.



6. Komunikujte s bankou

Při prvním signálu neschopnosti splácet hned kontaktujte banku. Možností řešit problémy s nesplácením je několik. Odklad splátek, prodloužení doby splácení a podobně.



7. Zvažte vhodné pojištění

Dlouhodobá nemoc, úraz, ztráta práce – to všechno může výrazně zkomplikovat vaše schopnosti splácet. Výpadek příjmu z důvodu pracovní neschopnosti či pobytu v nemocnici lze ošetřit komerčním pojištěním. Pojišťovny nabízejí různé typy úrazových či životních pojistek. Volba té nejvhodnější záleží nejen na tom, kdo závisí na vašem příjmu, ale i na mnoha dalších okolnostech.



8. Pamatujte na snížení daní

Až o tři sta tisíc korun lze snížit daňový základ o úroky zaplacené hypoteční bance. Potvrzení o jejich výši vám pošle hypoteční banka poštou. Pokud chcete snížení uplatnit, je třeba vyplnit a podat daňové přiznání typu A.