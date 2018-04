9 kroků, jak prodat dům

1. Připravte si podklady k prodeji

Připravte si list vlastnictví, snímek z katastrální mapy, nabývací titul (listina na základě které prodávající nemovitost získal, tedy obvykle kupní smlouva či rozhodnutí o dědictví), případně další listiny - plánky a podobně.

Cena: kolek za list vlastnictví - 100 korun, kolek za snímek z katastrální mapy - 50 korun.

2. Stanovte reálně kupní cenu

Stanovení kupní ceny je velmi důležité, orientovat se můžete podle inzerce podobných nemovitostí, ale protože většina inzerentů své nemovitosti nadhodnocuje, snižte ji o 20 procent. Správným stanovením ceny ušetříte spoustu času.

3. Inzerujte

Možností je několik, řádková inzerce v tisku, vývěsky nebo prostřednictvím realitní kanceláře ve speciálních realitních tiskovin.

Cena: v případě vlastní inzerce od 500 korun - dle reálnosti kupní ceny, a tedy i doby inzerce.

Doba: při dobře stanovené ceně přibližně 3 až 4 měsíce.

4. Dohodněte si podmínky prodeje

Nezapomeňte ošetřit všechny náležitosti, zvažte formu i placení kupní ceny a připravte kupní smlouvu.

Cena: právní porady 10 až 30 tisíc korun dle složitosti smlouvy.

Doba: přibližně 2 až 6 týdnů.



5. Podepište kupní smlouvu

Po podepsání smlouvy sepište a podejte návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Cena: kolek 500 korun.



6. Zajistěte odhad nemovitosti

Ten provede soudní znalec ke dni podpisu kupní smlouvy.

Cena: dle náročnosti a dle ceny nemovitosti cca 5 až 10 tisíc korun.



7. Počkejte na zapsání vkladu na katastru

Katastrální úřad zašle oběma stranám kupní smlouvy s vyznačením nabytí právní moci vkladu

Doba: dle katastrálního úřadu: 4 až 24 týdnů.



8. Podejte přiznání k dani z převodu nemovitosti

Nezapomeňte na vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitosti a její zaplacení.

Cena: tři procenta z kupní ceny nemovitosti nebo z ceny dle odhadu, podle toho, která je vyšší.

Doba: do 3 měsíců od nabytí právní moci vkladu.



9. Podejte přiznání k dani z příjmů

Další povinností je vyplnění formuláře a zaplacení daně z příjmů.

Cena: dle ceny nemovitosti (uvedené v kupní smlouvě) snížená o náklady - od 15 procent z ceny nemovitosti. Od daně z příjmů jsou osvobozeni ti, kdo nemovitost vlastnili alespoň 5 let nebo v ní 2 roky bydleli.

Doba: ve zdaňovacím období, tedy do 30. března následujícího roku.





Pokud kupující platí prostřednictvím úvěru, pak se většinou před podpisem kupní smlouvy sepisuje smlouva o smlouvě budoucí, která slouží kupujícímu jako jeden z podkladů pro schválení úvěru. Po schválení úvěru se podepisuje smlouva kupní a zároveň smlouva zástavní.V případě, že prodávající uzavře smlouvu s realitní kanceláří, musí počítat s provizí ve výši 4 až 6 procent z ceny nemovitosti. Na druhou stranu - v ceně služeb realitní kanceláře je obvykle právní zajištění prodeje, inzerce, kolky, někdy i odhad nemovitosti či vyřízení úvěru pro kupujícího, a tím urychlení celého obchodu.