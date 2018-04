9 otázek a odpovědí o povinném ručení

1. Co se stane, když klient nezaplatí pojistné? Dokdy pojištění platí, co když se v té době stane pojistná událost?

Pojištění odpovědnosti (povinné ručení) zaniká v případě neplacení pojistného po uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacením pojistného. Tato lhůta přitom nesmí být kratší než jeden měsíc. Do té doby pojištění platí. Je však nutné upozornit, že pojišťovna má nárok na pojistné až do doby zániku pojištění. Přestat pojistku platit totiž neznamená zrušit smluvní vztah, a kdo si to neuvědomí, často se pak diví, když dostane složenku na zaplacení dlužného pojistného.

2. Kdy může přestat platit pojistku řidič, když auto prodá nebo prodává prostřednictvím autobazaru?

Pojištění v tomto případě zaniká až dnem, kdy je změna majitelů aut ohlášena příslušné pojišťovně.

3. Může člověk během roku měnit pojišťovnu? Jak má postupovat?

Právo měnit pojišťovny není nijak zákonem omezeno. Pokud nedojde k něčemu neobvyklému, jako je například fyzický zánik vozidla, změna vlastnictví nebo odcizení, tak pojištění zaniká uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, dohodou smluvních stran a výpovědí, v současné době podle občanského zákoníku, od 1. 1. 2005 podle nové právní úpravy obsažené v zákoně o pojistné smlouvě. Jak tedy postupovat? Pokud chcete pojištění ukončit opravdu rychle, nejsnazší je dohoda s pojišťovnou. Smlouvu můžete ukončit i výpovědí, která musí být písemná, protože jinak je neplatná, a musí být podána nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období.

4. Co se stane, když řidič způsobí nehodu půjčeným autem, které nemá povinné ručení? Kdo platí škodu - ten kdo způsobil nehodu, nebo ten, kdo neměl auto pojištěné?

Řidič, který si půjčuje automobil, by se měl přesvědčit, že má jeho technický průkaz a doklad o zaplaceném povinném ručení. Bez těchto dvou dokumentů by na silnici neměl vůbec vyjíždět. Pokud by takovým vozem způsobil škodu, poškozenému ji uhradí Česká kancelář pojistitelů (ČKP) z garančního fondu, který je ze zákona právě za tímto účelem vytvářen. Tato škoda je pak vymáhána od osoby, která za ni odpovídá, a tou je podle občanského zákoníku provozovatel vozidla. Není však vyloučeno, že škoda bude vymáhána po řidiči v rámci takzvané subjektivní odpovědnosti, neboť i to občanský zákoník umožňuje. Dalšími nemalými sankcemi je dvacetitisícová pokuta a zákaz řízení motorových vozidel až na jeden rok pro toho, kdo provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti.

5. Co když majitel auta zemře a auto se stane předmětem pozůstalosti?

V případě smrti pojistníka přecházejí práva a povinnosti z povinného ručení do doby nabytí právní moci usnesením o nabytí dědictví na dědice. Pokud jde o vlastnictví vozidla, práva a povinnosti vlastníka vykonává dědic; pokud je dědiců více, pak ten, který k tomu byl ostatními dědici pověřen. Nebyl-li nikdo pověřen, pak soudem určený správce dědictví. Po nabytí právní moci usnesením o dědictví by si měl ten, komu automobil připadne, uzavřít nové pojištění. V této situaci je dobré připomenout, že mnohem důležitější je, aby byl automobil pojištěn, tedy aby včas bylo hrazeno pojistné.

6. Co se stane, když řidiči způsobí škodu neznámé auto?

Když nezjistíte pachatele, tak není možné škodu uplatňovat. V případě způsobení škody nezjištěným vozidlem, je z garančního fondu ČKP hrazena pouze škoda na zdraví. Podmínkou je, že událost vyšetří policie.

7. Jak bude pojišťovna řešit případ rozbitého skla od kamínku „odstřeleného“ autem z protisměru?

Musíte znát viníka, to znamená jeho registrační značku, a prokázat, že se škoda skutečně stala. S číslem registrační značky se potom obrátíte na Českou kancelář pojistitelů, kde zjistíte, u koho je viník pojištěn (případně, že pojištěn není) a s požadavkem na náhradu škody se pak obrátíte na příslušnou pojišťovnu, respektive na ČKP.

8. Jaký doklad o povinném ručení je třeba mít u sebe?

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se prokazuje dokladem o pojištění, v zahraničí pak zelenou kartou. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ukládá majiteli vozidla povinnost bez zbytečného odkladu po zániku pojištění vrátit pojišťovně vydaný doklad o pojištění a zelenou kartu za předpokladu, že mu byla vydána.

9. Jaký postih hrozí řidiči, který nezaplatí povinné ručení?

Pokuta až 20 tisíc a k tomu ještě zákaz řízení vozidel až na dobu jednoho roku.