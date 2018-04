9 rad, jak si hledat práci přes internet

2.Nehledejte, co jste už jednou našli



Uložte si do složky Oblíbené dvě tři služby, které se vám nejvíc zamlouvají. Netěkejte, zbytečně ztrácíte čas. Nejvýznamnější pracovní servery mají každý den nejvíce aktuálních nabídek práce z celé České republiky roztříděných podle lokalit i oborů.



3.Poučte se, pak teprve jednejte!



Dobré pracovní servery nabízejí nejen práci, ale také rady, jak se o ni úspěšně ucházet, včetně rubrik, kde se můžete odborníků zeptat na nějaký problém přímo. Než odpovíte na inzerát, poučte se, jaký postup zvyšuje vaše šance na úspěch.



4.Podívejte se na nabídku očima personalisty



Někdy se nabídka práce s poptávkou nesejdou jen z toho důvodu, že si lidé na obou stranách komunikace prostě nerozumějí. Personalista například zařadí inzerát do regionů, odkud by podle něj mohli být uchazeči o práci, zatímco kandidát jej hledá tam, kde je sídlo firmy. Myslete proto při hledání práce i na tuto skutečnost.



5.Hlaste se tam, kam se opravdu hodíte



Zkreslování profesních údajů a bílá místa ve vašem životopise se nevyplácejí, pravda vyjde najevo nejpozději při eventuálním pohovoru. Neplýtvejte časem svým ani časem personalisty.



6.Nerozesílejte své CV hromadně



Elektronická pošta svádí k tomu, jedním kliknutím poslat životopis desítce firem najednou. Berte na vědomí, že personalista to neocení a bude váš e-mail považovat spíše za spam, nevyžádaný e-mail.



7.Vydělte se z davu



Snažte se každého personalistu zaujmout již nadpisem v předmětu e-mailu. Důležitý je i průvodní dopis, pokuste se hned v úvodu vystihnout, proč oslovujete právě tuto firmu nebo organizaci.



8.Pozor na kontaktní údaje!



Pokud se rozhodnete svůj životopis dát na internet, zacházejte uvážlivě s kontaktními údaji. Na vaši e-mailovou adresu by mohla totiž začít chodit nevyžádaná pošta. Orientujte se spíše na databáze, kde se vyžaduje registrace. Již nyní některé servery vyvíjejí software, který by měl údaje uživatelů hledajících práci zpřístupnit jen zaměstnavatelům a vyloučit jejich zneužití jinými subjekty pro komerční účely.



9.Nepoužívejte nezvyklé formáty příloh



Personalisté nejsou počítačoví specialisté. Zbytečně jim nezvyklým formátem zkomplikujete život a za to vám nebudou vděčni.