A další zajímavá kombinace. Tentokrát hypotéka a kapitálová životní pojistka.

V rámci různých variant finančního poradenství byla již napsána celá řada článku a proběhlo velké množství diskusí. Co se však prakticky dosud neobjevilo je možnost spojení kapitálového životního pojištění s hypotečním úvěrem s odkladem splácení jistiny o celou řadu let. Přitom tato varianta řešení situace je na našem finančním trhu dostupná.

Základní principy kombinace

V podstatě jde o kapitálové životní pojištění, které poskytuje klientovi formu zajištění pro případ vzniku plné invalidity z důvodu nemoci či úrazu a také případné smrti klienta následkem nemoci či úrazu. V těchto případech dojde k likvidaci poskytnuté hypotéky a klient či jeho rodina je bez dluhu a bez rizika ztráty majetku.

V praxi to funguje formou vinkulace finančního programu ve prospěch hypoteční banky a je jen potřebné si pohlídat, aby zde bylo uvedeno výslovně, že jen do výše nesplacených pohledávek. Kromě toho je třeba mít pojistnou částku rovnou či vyšší, než je poskytovaná výše úvěru. Už jen tato jistota, kterou nemůže poskytnout například stavební spoření či důchodové připojištění, je pro klienta natolik závažná a v jeho prospěch, že by měl o této formě uvažovat.

Přidáme-li další výhodu, kterou je u poskytnutého hypotečního úvěru odklad splácení jistiny, lze počítat s tím, že po rozšíření informace o této možnosti, bude značně narůstat zájem ze strany klientů. Praxe to jen potvrzuje. Samozřejmě při použití tohoto způsobu zaplatí klient celkově více než při anuitním způsobu splácení (placení jistiny i úroků současně), neboť po určité období hradí hypoteční bance konstantní úroky, aniž by snižoval jistinu.

Z tohoto důvodu je třeba vzít v úvahu faktory, které by vykompenzovaly vyšší úrokové zatížení. Samozřejmostí je podobně jako v případě obvyklého financování prostřednictvím hypotéky možnost odpočtu úroků od daňového základu, v případě vzniku nové bytové jednotky možnost čerpání státního příspěvku. Hlavní přínos kombinace hypotéky a kapitálové životní pojistky spočívá v tom, že finanční prostředky jinak použité pro splácení jistiny jsou ukládány do kapitálového životního pojištění. Zisky kapitálového životního pojištění jsou vyšší než výše úroků z úvěru, což je právě podstata výhodnosti této kombinace.

Vlastní splacení jistiny úvěru je prováděno jednorázovým odpočtem na konci běhu kapitálového životního pojištění z jednorázově vyplácené sumy plynoucí z pojistky. Mimo to jsou na trhu i programy, které umožňují v průběhu kapitálového životního pojištění po určité době částečné splácení jistiny úvěru a tak následné snižování úroků. Zde je ale nutné počítat s tím, že i když zůstává krytí rizik klienta, resp. jeho pojistná částka zachována, provedenými výběry dojde k snížení výše tvorby podílu na zisku.

Pokud klient tuto možnost nevyužije, lze říci, že se mu prakticky ve formě zisku vrátí jím zaplacené úroky. Pro tuto formu jsou velice vhodné programy na dobu 15ti, lépe však 20ti let, dovolí-li to věk klienta. Takto poskytnuté hypoteční úvěry je možné použít na zřízení nové bytové jednotky, koupi bytu do osobního vlastnictví (ne pro zaplacení podílu stavebního družstva), koupi pozemku, rodinného domu atd., uhrazení předcházejícího, méně výhodného úvěru ke shodné záležitost včetně možných kombinací…

Další výhody kapitálové životní pojistky

Podle mého názoru je teď vhodné připomenout fakta, že kapitálová životní pojištění skýtají klientům celou řadu dalších výhod. V první řadě je to jistota, výše zisku, zajištění, možnost ochrany financí proti vlivu inflace a flexibilita. Pokud klient splní podmínky banky pro poskytnutí hypotéčního úvěru, je to to, co je již uvedeno výše (zde je nutné vzít do úvahy fakt, že se v praxi stále více setkáváme s tím, že jednou z podmínek poskytování prakticky jakéhokoli úvěru bankami je mít kapitálové životní pojištění s vinkulací ve prospěch banky, mimo to se stačí například podívat do znění zákona o stavebním spoření, kde v § 5, odst. 6 je uvedeno, že tato podmínka může být dána i stavební spořitelnou).

Pokud klient (fyzická osoba) splní podmínky pro roční odečet až do výše 12.000,- Kč (kapitálové životní pojištění minimálně na 5 let, dosažení věku 60ti či více let při ukončení programu, neprovádění výběrů po dobu programu), může se jednat o další významnou úsporu. Další výhodou je bezesporu fakt, že po celou dobu běhu programu se pracuje s hrubým ziskem. Teprve na konci programu je zisk z kapitálové životní pojistky zdaněn 15 procenty.

V žádném případě není vhodné začít zatracovat například stavební spoření. To je velice vítanou kombinací, která může vytvořit klientovi potřebný kapitál pro okamžik podání žádosti o hypoteční úvěr. Ideálním řešením by bylo, aby se jeho prostřednictvím vytvořilo alespoň 30 % potřebných nákladů na zajištění bydlení. Proto jako nejvýhodnější řešení v případě, že je nutné vytvořit i počáteční kapitál, považuji následující kombinaci. Souběžně si uzavřít kapitálové životní pojištění a stavební spoření s tím, že po dokončení cyklu stavebního spoření bude požádáno o hypoteční úvěr. Mimo to již proběhne dostatečná doba u kapitálového životního pojištění, která bance poskytuje cennou informaci o schopnosti klienta si pravidelně něco financovat…

Co si myslíte o kombinaci hypotéky a kapitálové životní pojistky vy? Souhlasíte s autorem, že tato forma přináší pro klienta finanční úsporu v porovnání s hypotékou bez kombinace? Těšíme se na vaše názory.