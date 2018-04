Abeceda úvěrů ze stavebního spoření

Volba úvěru začíná již při uzavření smlouvy o stavebním spoření. Kdo předem ví, že bude úvěr potřebovat a čerpat, má výhodu. Může si zvolit již na začátku správný tarif a také způsob, jakým bude spořit, protože to rozhodne o délce doby do přidělení a následně o výši splátek úvěru. Kdo zjistí až později, že by se mu úvěr hodil, může si tarifní variantu změnit, způsob minulého ukládání vkladů však již nezmění.

Při uzavírání smlouvy je po výběru stavební spořitelny třeba zvolit vhodnou výši cílové částky a variantu (tarif spoření).

Cílová částka rozhodne o výši úvěru

Cílová částka by měla být zvolena ve výši odhadnuté budoucí potřeby finančních prostředků, které budou sloužit k úhradě nákladů spojených s bydlením. Úvěr ze stavebního spoření je roven rozdílu cílové částky a zůstatku na účtě. Přitom minimální výši tohoto zůstatku (akontaci) určuje spořitelna a činí 50% nebo 40%. Tedy do cílové částky se musí kromě úvěru „vejít“ i povinné úspory o přibližně stejné výši. (Jiná je situace v případě spoření jen za účelem zhodnocení peněz, kdy stačí zvolit cílovou částku bez započtení úvěru, na což občas prodejci stavebního spoření zapomínají své klienty upozornit.) Znamená to také, že pokud je uspořeno více než 50% z cílové částky, např. v situaci, kdy se čeká na dosažení stanovené výše hodnotícího čísla a na účtě nabíhají další úroky a státní podpora, výše úvěru se snižuje.

Kdo spěchá, musí mít na vyšší splátky

Varianta spoření (označuje se také jako „tarif“) určí, za jak dlouho může zájemce úvěr získat. Varianty bývají obecně označeny jako „rychlé“, „standardní“ a „pomalé“ a liší se koeficientem ve vzorci pro výpočet hodnotícího čísla. Koeficient ovlivňuje rychlost růstu hodnotícího čísla. Pro každou variantu je dále stanovena výše splátky úvěru jako promile z cílové částky. Vždy platí, že čím rychleji účastník úvěr získá, tím rychleji jej musí splatit a tedy musí mít dostatečné příjmy, aby si mohl vyšší splátky dovolit.

Kdo potřebuje prostředky okamžitě, může využít překlenovacího úvěru, musí však počítat s vyšší úrokovou sazbou. Další možností, jak financovat bydlení rychle, bez nutnosti předchozího spoření, pokud zrovna není k dispozici potřebná hotovost, je hypotéční úvěr, určený pro investice do nemovitostí.

Výhody úvěru ze stavebního spoření: Úroková sazba v konstantní výši 5% - 6% po celou dobu splácení úvěru

Umořovat lze kdykoli i mimořádnou splátkou bez sankcí

Zaplacenými úroky lze snížit daňový základ

Nižší požadavky na bonitu a zajištění úvěrů než u hypoték

Není stanovena minimální výše úvěru, čerpat lze i velmi nízké úvěry

Cesta k úvěru

Pro přidělení úvěru je nutné spořit minimálně dva roky, což je podmínka stanovená zákonem o stavebním spoření (§5 odst. 4). Dále se musí uspořit minimální, stavební spořitelnou určená 40% až 50% část cílové částky (akontace) a také dosáhnout stanoveného hodnotícího čísla.

Když je vše splněno, zašle spořitelna účastníkovi návrh na přidělení cílové částky. Ten si zvolí, zda přidělení přijme (což nemusí a může o něj požádat později), nebo ne. Přijmout cílovou částku může účastník s úvěrem nebo bez úvěru. Pokud přijme přidělení cílové částky s úvěrem, následuje podání žádosti o úvěr ze stavebního spoření.

Poté následuje sled dalších kroků, jejichž náročnost vzrůstá s výší úvěru. Nižší úvěry do přibližně 100 000 Kč by měly být vyřízeny většinou rychle, neboť není třeba složitě prokazovat vysoké příjmy a možné je čerpání i bez jakéhokoli zajištění. Některé spořitelny umožňují i expresní zpracování a možnost čerpat úvěr již za několik málo dní po doručení žádosti.

U vyšších úvěrů je proces zdlouhavější a může úvěr dosti oddálit. Je nutné prokázat příjmy dlužníka, ručitelů, spoludlužníků, zajistit návratnost úvěru (např. provést vklad zástavního práva do katastru nemovitostí) a další. V každém případě je nutné vždy prokázat účely použití úvěru na bytové potřeby, které jsou stanovené v zákoně o stavebním spoření (§6 odst.1 a 2). Co vše se dá obhájit jako bytová potřeba, na to existují různé výklady, spořitelny sestavují své vlastní soupisy účelů, na které lze úvěru použít, tak aby vyhovovaly zákonu.

Po schválení žádosti o poskytnutí úvěru dojde konečně k uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Pak už se může úvěr čerpat a to buď jednorázově, postupně a nebo vyplácením záloh.

Pokud vás problematika úvěrů ze stavebního spoření zajímá, můžete si přečíst komentáře o tom

Čerpali jste úvěr ze stavebního spoření? Měli jste problémy s vyřízením všech administrativních záležitostí? Jak dlouho jste na úvěr museli čekat? Vaše zkušenosti jistě ocení i další zájemci o úvěr.