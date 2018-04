Absolutně bezúročná půjčka?

Není člověka, jehož pozornost by neupoutal produkt, který nese název „bezúročná půjčka“. A není divu. Kdo by si nechtěl půjčovat peníze zadarmo? Komu by se nelíbilo, kdyby „dostaly na frak“ všechny současné úvěrové produkty. Tím vice, že zájem o nákupy za cizí peníze dosahuje stále vyšších a vyšších hodnot. Jo, to by se to nakupovalo za půjčku, která by byla zadarmo. Jak je to s "bezúročnou půjčkou" Union banky? Je to onen vytoužený produkt?

"Bezúročná půjčka" Union banky není nic pro toho, kdo chce získat úvěr, aniž by měl k dispozici vlastní finanční prostředky. Jedná se prakticky o produkt, který má motivovat klienty k zafixování volných peněz na termínované vklady s dlouhodobým horizontem. Jak? Stačí jim vysvětlit, že se nemusí bát, že v případě, kdy své peníze budou potřebovat (dostanou se do finančních problémů nebo se jim naskytne nějaká výhodná koupě), nemusí termínovaný vklad rušit a platit nepříjemné sankce.

Přestože na termínovaných vkladech leží desítky miliard korun tuzemských domácností, většina z nich ukládá peníze na krátkodobé vklady – do tří měsíců. Z toho vyplývají dvě základní negativa. První z nich pro klienta – díky strachu z nízké likvidity dosáhne pouze na minimální úrok (krátkodobé vklady jsou například u Union banky úročeny do 1,5 %), druhá pro banku – kvůli malému množství dlouhodobých vkladů nemá k dispozici adekvátní prostředky pro úvěry a investice.

Jaké podmínky na nás číhají? Hledáte další informace o termínovaných vkladech? Pak určitě nahlédněte do této SPECIÁLNÍ SEKCE.

Ale vraťme se k samotné půjčce, kterou je možné získat ve výši od 10 do 300 tisíc korun. Půjčka musí být zajištěna termínovaným vkladem tak, že je možné získat úvěr maximálně do výše 80 % vkladu. Doba splácení, která nesmí překročit délku fixace termínovaného vkladu, se pohybuje mezi 3 měsíci až 4 lety. Pokud vám to výše termínovaného vkladu dovolí, je možné získat souběžně několik půjček, případně lze získat půjčku opakovaně. Termínovaný vklad však není jedinou podmínkou k získání "bezúročné půjčky". Union banka též vyžaduje, abyste u ní měli zřízený také běžný účet. Co se týče samotných splátek, banka je klientovi nastavuje rovnoměrně.

Úvěr však zdaleka není zadarmo. První, co bance za úvěr zaplatíte, je poplatek 300 korun za jeho poskytnutí. Další náklady na úvěr vyplývají ze sníženého úročení vkladu. Úročení jistiny (části termínovaného vkladu, který jistí vypůjčené peníze) je totiž po dobu půjčky sníženo na pouhých 0,1 %. Takže zjednodušeně řečeno, vedle uvedeného poplatku se ještě připravíte o zisk z uložených peněz.

Co když nebudu splácet? Také vás hned napadla tato otázka? Pokud se dostanete do finančních problémů, kdy nebudete schopni splácet, máte v podstatě dvě možnosti. Buď se rozhodnote ke kroku, který banka očekává – tedy půjdete a zrušíte termínovaný vklad, nebo se musíte připravit na dosti dramatický sankční úrok ve výši 31 % p.a. Zrušení termínovaného vkladu vás přijde také draho, ovšem ne tolik jako zmíněná sankce za nesplácení.

Jak si stojí "bezúročná půjčka" v praxi?

Ukažme si nyní na příkladu, jak vypadá cena půjčky z "bezúročného úvěru" Union banky v porovnání s jinými typy úvěrů. Uvažujme, že máme na termínovaném vkladu uloženo 75 tisíc korun, a to na jeden rok. Chceme učinit nákup v hodnotě 60 tisíc korun, avšak nechceme platit poplatky vyplývající ze zrušení termínovaného vkladu. Budeme uvažovat o následujících třech možnostech: splátkový prodej, spotřebitelský úvěr nebo "bezúročná půjčka" Union banky.

Podmínky Splátkový prodej Spotřebitelský úvěr Bezúročná půjčka Union banky cena výrobku 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč min. akontace 12 000 Kč 0 Kč 0 Kč úvěr 48 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč doba splác. (měs.) 12 12 12 splátka/měs. 4 810 Kč 5 247 Kč 5 000 Kč splátky celkem 57 720 Kč 62 964 Kč 60 000 Kč popl. za poskytnutí 0 Kč 980 Kč 300 Kč popl. za roč. ved. 0 Kč 960 Kč 0 Kč celkem zaplatím 69 720 Kč 64 904 Kč 60 300 Kč za výrobek zaplatím navíc 9 720 Kč 4 904 Kč 300 Kč

Zdroj: výpočty Union banky

Zohledněme si nyní výnos z peněz, které bychom uložili na termínovaný vklad:

Podmínky Termínovaný vklad výše vkladu 75 000 Kč doba uložení (rok) 1 úroková sazba 1,00% hrubý zisk 750,00 Kč daň (15%) 112,50 Kč Čistý zisk z termínovaného vkladu 637,50 Kč Zdroj: výpočty Union banky V případě, že využijeme "bezúročné půjčky" ovšem nezískáme čistý zisk z termínovaného vkladu. Všechny peníze uložené na termínovaném vkladu jsou totiž úročeny jen 0,1 % (výnos z nich je pramalý, a proto jej zanedbáme). Výnos z termínovaného vkladu je tedy nerealizovaný, a proto jej musíme přičíst k nákladům na půjčku. Celkové náklady na úvěr, získaný uvedenými třemi cestami jsou potom následující:

Celková bilance - 9 083 Kč - 4 267 Kč - 938 Kč Zdroj: výpočty Union banky

Stojí "bezúročná půjčka" za to?

V současnosti je asi jasné, že vložit peníze na termínovaný vklad není to pravé ořechové. Úročení na těchto vkladech, které sotva dosahuje 2 %, ani nedokáže porazit inflaci (v současné době dosahuje těsně pod 2 %). Navíc, odečtete-li od výnosu z termínovaného vkladu 15 % daň, musí vám být jasné, že je třeba hledat jiné spořící cíle.

Další informace o spotřebitelských úvěrech naleznete v TÉTO SEKCI . Pokud však na termínované vklady stále ještě sázíte, pak "bezúročná půjčka" není špatnou zálohou pro případ, že své peníze budete potřebovat. Konkurence (například Komerční banka či Česká spořitelna) rovněž ráda akceptuje termínované vklady jako ručení. Nicméně, za ručení termínovaným vkladem vám z úrokové sazby úvěru ukrojí pouze nepatrnou část (pokles o 1 či 2 %).

Řekněme si ovšem na rovinu, že žádná podobná půjčka by nebyla třeba, kdyby byly banky ke klientům přívětivější a odbouraly vysoké poplatky za zrušení termínovaných vkladů. Pokud vás zajímá, jaké sankce můžete za zrušení termínovaných vkladů od jednotlivých bank očekávat, přečtěte si na tento SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK.

Patříte mezi klienty, kteří spořící na termínovaných vkladech? Nevadí vám, že výnosy z nich jsou až záporné? Co si myslíte o „bezúročné půjčce“ Union banky? Těšíme se na vaše názory.