Šest kroků, co dělat, když se vám hned po škole nedaří najít práci

Co mají dělat ti, kteří zatím nenašli žádnou práci a nemají ani třeba stáž?

1 Úřad práce a podpora

Jako první se nabízí úřad práce. Absolventi bez zaměstnání tam zamířit mohou, ale neměli by čekat zázraky. Právo na podporu mají absolventi pouze v případě, že si v posledních dvou letech přivydělávali a z těchto peněz si minimálně rok platili sociální pojištění.

Když se na úřadě zaregistrují, nemusí nicméně platit zdravotní a sociální pojištění, to zdravotní za ně platí stát. Výše podpory činí v prvních dvou měsících 65 procent průměrného čistého měsíčního výdělku, další dva měsíce 50 procent a zbývající jeden měsíc 45 procent. V evidenci je možné zůstat další rok, ale už bez nároku na podporu. Po tomto roce už za vás stát zdravotní pojištění platit přestane. Pozor, během evidence na úřadě nesmíte nikde vydělávat.

2 Nabízejte se zaměstnavatelům

Pokud chcete práci skutečně najít, nespoléhejte se jen na úřad práce, musíte být mnohem aktivnější a nabízet se sami, ať už kontaktováním známých třeba prostřednictvím sociálních sítí nebo tím, že přímo oslovíte firmy, o nichž si myslíte, že by o vás mohly mít zájem.

Pojištění Za maturanty platí stát zdravotní pojištění do konce srpna, za absolventy VŠ jen jeden následující měsíc po ukončení studia, kterým je den poslední zkoušky.

Sociální pojištění si absolvent bez příjmů platit nemusí. Jen pokud chce, aby se mu doba bez práce počítala do důchodu.

„Nejdříve jsem se styděl. Ale pak jsem oslovil několik známých, o nichž jsem si myslel, že by mi mohli něco poradit nebo dohodit. Zabralo ale až to, když jsem informaci o tom, že sháním práci, a popis toho, co umím, vyvěsil přímo na svůj facebookový profil,“ popsal Petr Hořava z Prahy, kterému se ozval dávný kamarád a on dnes pracuje ve firmě jeho otce.

Na druhou stranu nemá smysl podávat inzeráty ve smyslu, že jste čerstvý absolvent a hledáte si práci, protože na takové prakticky žádný solidní zaměstnavatel nezareaguje. Spíše se vám stane, že vás začnou oslovovat podvodníci nabízející za vstupní poplatek různé formy práce na doma.

3 Zůstaňte u brigád

Pokud jste měli během studií brigádu, která souvisela se studovaným oborem, a zatím jinou práci nemáte, zkuste si ji udržet. Kontakty se mohou hodit a třeba z toho nakonec bude i stálé místo. I když zpočátku třeba jen na částečný úvazek.

Můžete nadále pracovat na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Jen musíte počítat s tím, že je s těmito smlouvami spojené omezení týkající se množství odpracovaných hodin a ve druhém případě si ještě musíte sami platit zdravotní i sociální pojištění. To se automaticky odvádí jen z příjmů na dohodu o provedení práce.

4 Studujte jazyky

I coby absolvent vysoké školy se můžete dále zlepšovat v jazycích, a to jak v Česku, tak v zahraničí, je však třeba počítat s tím, že zvláště v cizině to bude drahé a že nemáte nárok na status studenta. Tudíž si budete muset sami platit minimálně zdravotní pojištění. V Česku po vysoké škole nemůžete nastoupit na pomaturitní studium jazyků, ale jazyky byste museli studovat na běžné jazykové škole, cena se odvíjí od intenzity kurzů.

Pokud byste chtěli vyloženě studovat, můžete se samozřejmě přihlásit na další veřejnou či soukromou vysokou školu, mnohé vypisují termíny přijímacích zkoušek až do září a dá se na ně hlásit průběžně. Pokud je vám méně než 26 let, v případě denního studia opět získáte status studenta i se všemi výhodami, jako je hrazení zdravotního pojištění státem a různé slevy na jízdném či vstupech.

5 Zkuste práci nebo studium v zahraničí

V zahraničí můžete i studovat. Pokud nemáte odvahu vyjet jen tak „na blind“, což se ostatně ani nedá doporučit, můžete využít služeb agentur, které vám práci zprostředkují, případně hledat informace na portále ministerstva práce a sociálních věcí. Adresu má: portal.mpsv.cz/eures

Najdete zde přehled volných pracovních míst v Evropě včetně sezonních míst či tipů na to, jak dát dohromady evropský životopis. Pozor, při pobytu v zahraničí, který je kratší než šest měsíců, musíte nadále platit zdravotní pojištění v Česku. Vyvázat se z něj můžete až při pobytu delším než půl roku, musíte však ještě před odjezdem odevzdat ve své zdravotní pojišťovně formulář s prohlášením, že v cizině budete pobývat dlouhodobě, a doložit, že si budete pojištění platit tam.

6 Uvažujete o podnikání?

Můžete samozřejmě začít podnikat na vlastní pěst, podle oboru s živnostenským listem či bez něj. V každém případě však budete muset platit minimálně zálohy na zdravotní a sociální pojištění, což vás měsíčně vyjde celkem téměř na čtyři tisíce korun. Zálohy na daně první rok podnikání platit nemusíte.

Začínat s firmou bez vstupního kapitálu však skoro nemá smysl. Výjimku tvoří různé textové či marketingové služby a podobně, které připadají v úvahu právě pro absolventy humanitních škol, kteří mívají s hledáním práce největší problém.