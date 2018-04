Přehledně: Kde mohou mladí lidé získat praxi a odstartovat kariéru

Zaměstnavatelé jsou momentálně kvůli vyšší nezaměstnanosti v pozici, kdy si mohou své podřízené pečlivě vybírat. Často proto požadují kromě ukončeného vzdělání i „něco navíc“. Konkrétně aktivity, které studenti vykonali již během svého studia.

Nejčastěji firmy od uchazečů vyžadují předchozí zkušenosti v již zaběhlém chodu nějakého podniku či bonusová vzdělání, která mohou využít dále v praxi. Veškeré praktické dovednosti, které mladí během studijních let nasbírali, v očích zaměstnavatelů vytvářejí jakousi přidanou hodnotu. Kde však může student najít stáž, bez které se v dnešním světě skoro neobejde?

Erasmus Plus

Erasmus Plus je vzdělávací program, který se zaměřuje především na mladé lidi. Navazuje na dřívější program Erasmus a několik dalších. Tento projekt Evropské unie na období 2014 až 2020 podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Studentům nabízí dva typy aktivit. Tou první jsou studijní pobyty na zahraničních vysokoškolských institucích v délce od tří do dvanácti měsíců. Druhou aktivitou jsou praktické stáže v zahraničních podnicích či organizacích, které mohou být v délce dvou až dvanácti měsíců.

Nově také existuje možnost absolventské stáže, která musí proběhnout do jednoho roku od ukončení studia. Potřebné dokumenty je třeba podepsat ještě během studia na vysoké škole. Zapojit se mohou studenti, kteří jsou zapsáni do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Ovšem pouze pokud jsou školy zapojeny do programu Erasmus Plus. Studenti vyjíždějící na praktickou stáž nejsou omezeni a mohou studovat jakýkoliv ročník studia. Mohou být občany jiné země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

Další podmínkou je, že jsou vybráni v řádně vyhlášeném výběrovém řízení. Praktické stáže mohou studující českých vysokých a vyšších odborných škol absolvovat pouze v programových zemích mimo Českou republiku a zemi svého pobytu. Výběrová řízení probíhají přímo na katedrách či fakultách jednotlivých vysokých škol a jsou v jejich plné kompetenci. Školy dále stanovují podmínky a požadavky pro žadatele o stipendium, včetně termínů výběrových řízení.

Vybraný účastník obdrží stipendium, které je bráno jako příspěvek na zvýšené životní výdaje v zahraničí. Předpokládá se tedy i určitá finanční spoluúčast studenta. Pochází-li student ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí, může požádat o zvýšení sazby stipendia.

Délka stáže: 2 až 12 měsíců

Výše stipendia pro praktické stáže: 400 až 600 eur na měsíc podle země

Kde hledat informace: www.naerasmusplus.cz, www.dzs.cz

Doba trvání projektu: 2014 až 2020

Celkový počet účastníků: více než 4 miliony osob

Celkový rozpočet projektu: 14,7 miliardy eur

Program Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2

Širokou cílovou skupinu má státní program nazvaný Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2. Orientuje se na nezaměstnané absolventy, rodiče po nebo na mateřské dovolené i další zájemce. První etapu projektu zahájila příspěvková organizace ministerstva práce a sociálních věcí spolu s Fondem dalšího vzdělávání vloni. Oproti minulému roku přichází nyní projekt s inovativními prvky, například v zájmu osobnějšího přístupu k žadatelům o praxi budou zřízena kontaktní a poradenská místa ve všech regionech. Ta budou poskytovat pomoc s registracemi, s výběrem typové pozice či s přihlášením na konkrétní stáž. Program je otevřen lidem s trvalým pobytem v České republice mimo území hlavního města Prahy.



Nutností je bezplatná a nezávazná registrace. Zaregistrovaní jedinci si mohou vybírat z více než 160 typových pozic. Pokud si vyberou a přihlásí se, budou mít možnost individuálního nastavení docházky, proplacené stravné v podobě stravenek a při splnění podmínek i cestovné a náklady na ubytování.

Délka stáže: 1 až 6 měsíců podle typu stáže

Začátek stáže: vždy 1. nebo 15. den v kalendářním měsíci

Délka pracovní doby: min. 4 hodiny, max. 12 hodin

Kde se zaregistrovat: www.stazevefirmach.cz

Doba trvání projektu: srpen 2014 až červen 2015

Minimální počet podpořených osob: 900 stážistů a 500 mentorů

Celkový rozpočet projektu: přibližně 145 mil. Kč

Stáže zprostředkované studentskou organizací AIESEC

Organizace AIESEC je největší studenty řízená nezisková mezinárodní organizace, která zprostředkovává studentům praxi formou zahraničních stáží. Celosvětově sdružuje přes 100 tisíc studentů ze 124 zemí světa. Působí na 2 400 univerzitách a ročně zařídí více než 27 tisíc profesních a dobrovolnických stáží pro studenty a absolventy vysokých škol. V rámci organizace funguje program profesních a pracovních stáží Global Talent, který dává absolventům možnost získat profesní zkušenost s firmami z celého světa.

Zájemce o stáž musí být studentem vysoké školy nebo absolventem do dvou let po škole ve věku od 18 do 29 let. Musí absolvovat přípravný seminář pořádaný organizací AIESEC. Pochopitelně musí mluvit cizím jazykem, nejčastěji je vyžadována angličtina na úrovni B1, ovšem záleží na typu stáže. Platí se jednorázový poplatek 1 490 korun za servis organizace, konečná cena po přijetí na stáž je 8 990 korun.

Délka stáže: 3 až 12 měsíců

Určeno pro: studenty všech oborů

Nabízí praxi: ve velkých korporacích i malých začínajících firmách

Kde hledat informace: www.aiesec.cz, www.nastaz.cz

Stáže v institucích EU

Většina institucí Evropské unie přijímá stážisty na placené i neplacené stáže. Některé z institucí mají přímo vyhrazené pozice, ve kterých se stážisté v pravidelných intervalech střídají. Pravidelný je tedy i cyklus přihlášek a výběrových řízení. Na tyto stáže jsou z větší části přijímáni zájemci s ekonomickým, právním nebo překladatelským vzděláním.

Délky stáží se liší podle jednotlivých pozic, většinou se pohybují kolem půl roku. Stáže jsou určené občanům členských zemí EU s dokončeným vysokoškolským vzděláním, někdy také studentům vysokých škol. Každá instituce má své vlastní podmínky, uchazeč si tedy může vybrat podle svého zájmu i možností. Účastníci získají nové odborné a jazykové zkušenosti, které jsou užitečné pro uplatnění na pracovním trhu.

Délka stáže: okolo šesti měsíců

Kde hledat informace: www.eurodesk.cz, www.euroskop.cz

Místo konání stáže: zpravidla Brusel