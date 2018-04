Absolventi brněnské univerzity nacházejí dobré uplatnění v praxi

Svými odpověďmi se do něho zapojilo celkem 822 osob (tj. 57 procent absolventů) ze všech fakult MU. V období kolem promocí více než jedna čtvrtina (27 procent) z nich již ví, kam nastoupí do zaměstnání, a jedna desetina již dokonce pracuje, celkově tedy 37 procent absolventů si v této době už nemusí dělat starosti, kde nabyté vzdělání uplatní.

Dalších 29 procent absolventů po promoci neplánuje nastoupit do zaměstnání ani hledat si práci, ale hodlá se věnovat jiným aktivitám, jejichž vějíř je rok od roku bohatší: zájem je zejména o doktorandské studium na univerzitě, studium jazyků, pobyty v zahraničí, dále pak o další studium na vysokých školách, někteří muži nastupují základní vojenskou službu nebo civilní službu, ženy pak na mateřskou dovolenou. Zbývající třetina (34 procent) absolventů zatím práci nemá a s různou intenzitou si ji hledá.



Rozdíly v nástupních platech



Již zaměstnaní absolventi hodnotili, jak těžké pro ně bylo získávání práce. Za poslední dva roky došlo k snížení podílu absolventů, kteří vnímali hledání zaměstnání jako obtížné, o pět procent (z 25 procent v roce 2000 na nynějších 20 procent). Proces hledání zaměstnání byl relativně obtížnější pro mladé absolventy pedagogické, lékařské a ekonomicko-správní fakulty, nejsnáze naopak získávali práci informatici. Ve státních firmách a institucích nacházejí práci nejčastěji lékaři, pedagogové, filozofové a přírodovědci, v soukromém sektoru naopak častěji působí informatici, ekonomové a právníci.

Vystudovaná fakulta Hrubý nástupní plat 2002 (v Kč) FI (Fakulta informatiky) 20 406 ESF (Ekonomicko-správní fakulta) 16 427 PrF (Právnická fakulta) 13 894 FSS (Fakulta sociálních studií) 13 400 PřírF (Přírodovědecká fakulta) 11 148 PedF (Pedagogická fakulta) 10 436 FF (Filosofická fakulty) 9 890 LF (Lékařská fakulta) 9 441 Masarykova univerzita 12 302

Za celou univerzitu bude více než jedna třetina (37 procent) absolventů pracovat v soukromém sektoru. Potěšitelný je fakt, že v oboru, který mladí lidé vystudovali, jich bude pracovat 93 procent a jen zbývajících sedm procent najde své uplatnění mimo vystudovaný obor. Podíl absolventů uplatňujících se v oboru se od roku 1998 zvýšil téměř o devět procent. Své nynější zaměstnání považují za perspektivní čtyři absolventi z pěti. Průměrné nástupní platy absolventů za celé sledované období mají tendenci stále růst s výjimkou fakult ekonomicko-správní (ESF) a informatiky (FI), nejnižší platy stále rostou, ale růst nejvyšších nástupních platů se u absolventů ESF a FI letos zastavil.

Výše nástupních platů se do značné míry odvíjí od sektoru, ve kterém budou absolventi pracovat ­ soukromý sektor, spojovaný i s vyšším pracovním nasazením a vyšší pracovní nejistotou, přináší obvykle i vyšší výdělky. Průměrný nástupní plat absolventa MU ve státním sektoru představuje 9644 Kč, soukromý sektor však nabízí 15 946 Kč. Absolventi-muži dostali v průměru 13 610 Kč, absolventky pak 11 036 Kč, což představuje rozdíl mezi oběma skupinami ve výši 2574 Kč, tj. 19 procent.

Při hledání zaměstnání spoléhali absolventi MU letos zejména na vlastní síly (60 procent), skupina absolventů využívajících pomoc rodičů se postupem času zmenšila na 18 procent. Celkem 17 procent absolventů dostalo přímou nabídku od budoucího zaměstnavatele, častěji to byli ti mladí lidé, kteří si během studia přivydělávali vlastní prací. Nejčastěji si prací během studia přivydělávali filozofové, ekonomové a informatici, podíl studentů, kteří poměrně často, nebo dokonce pravidelně pracovali, představuje za univerzitu 19 procent.



Obavy z nezaměstnanosti se snižují



Mezi absolventy, kteří zatím práci nemají, jsou častěji zastoupeny ženy. Situace na trhu práce nechává nejméně klidnými zejména lékaře, přírodovědce a pedagogy. Za MU má ve skupině absolventů, kteří zatím nemají práci, vážné obavy z nezaměstnanosti jen necelé jedno procento absolventů, v roce 2000 to bylo pět procent a další pětina (v roce 2000 to byla jedna čtvrtina) si také připouští jisté obavy, byť ne tak intenzivní. Zajímavé je srovnání očekávání ceny vlastní práce s realitou. Zatím nezaměstnaní odpovídali na otázku, za jaký nástupní plat by byli ochotni ještě nastoupit. Pro absolventy všech fakult jsou průměrné ještě přijatelné platy nižší než skutečné nástupní platy již zaměstnaných kolegů. Průměrný nástupní plat za MU činil 12 302 Kč, zatímco ještě nezaměstnaní absolventi by byli ochotni nastoupit v průměru za 10 395. Celkově bylo s tím, co MU absolventům do života poskytla, velmi a spíše spokojeno 55 procent respondentů a dalších 33 procent bylo spokojeno "napůl". Za nejobtížnější je na univerzitě považováno tradičně studium lékařství a informatiky.



