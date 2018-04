Absolventi nemají lehkou pozici

A pokud nejsou absolventi ochotni se jim přizpůsobit, hrozí jim existenční nejistoty. Od absolventů se také očekává, že si co nejdříve udělají jasno o tom, kdo jim může dát správné informace, kdo bude ochoten jim pomoci, komu je lépe se vyhnout a s kým se dá dobře spolupracovat či vycházet. Nemají se adaptovat jen na práci, ale i na lidi, s nimiž budou spolupracovat. Mladý absolvent by se měl umět na všechno zeptat a nestydět se za to. Nikdo mu nebude mít za zlé, když dá najevo, že něčemu nerozumí. Zvídavost a skromnost sluší absolventům více než nadměrné sebevědomí typu "moře je mi po kolena". Na pracovištích by absolventi neměli být chápáni jako konkurence. Věkově i služebně starší pracovníci by se měli snažit k nim zaujmout spíše přátelskovýchovné postoje a pomoci jim, aby co nejdříve situaci nováčků zvládli. Nedá se od absolventů očekávat, že si se vším snadno poradí. Starší pracovníci by proto měli být trpěliví a připomínat si svá "učňovská" léta, pokud si je ještě pamatují. Neměli by vycházet z pocitů ukřivdění, že jim se kdysi takové péče nedostalo, a odreagovávat si to na dnešní mládeži. A pokud bude vedoucí od začátku oceňovat jejich přednosti, podporovat jejich aktivity a pomáhat jim při odstraňování nedostatků, nemusí ani on vidět absolventy především jako nevypočitatelné subjekty, od kterých lze čekat všechno, ale určitě nic dobrého.Absolventi jsou atraktivní pro každého zaměstnavatele. Nepřinášejí si zlozvyky z předchozích zaměstnání, mají dost energie a zápalu do práce, nejsou rezistentní vůči změnám. Důležité je, aby vždy měli vedle sebe zkušeného odborníka připraveného jim své znalosti předat a zároveň pracovat pro svou seberealizaci.Jak přijmout kritiku? Jak vyjít se spolupracovníky či jak se vyrovnat se stresem? Odpovědi na tyto otázky najdete v seriálu 100 rad, jak být úspěšnější v práci. Připravujeme ho s docentkou Evou Bedrnovou z pražské VŠE a Davidem Gruberem, autorem knih s touto tematikou.74. Chci šéfovat!78. Nikdo mi nic neřekl...