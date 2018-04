Letošní rok mladým lidem po škole přeje, zaměstnavatelé mění postoje

Nezaměstnanost v Česku je nízká, firmy zoufale shánějí kvalitní pracovníky a jsou ochotné si je vychovat. Šikovný absolvent žádaného oboru si může pracovní podmínky diktovat.



Dlouhou dobu platilo, že vysokoškolský absolvent, coby nováček na pracovním trhu, se ve snaze získat to nejlepší místo bez výhrad přizpůsobuje svému zaměstnavateli. Nyní ale nastává nová éra, ve které firmy naopak vycházejí vstříc mladým lidem – třeba co se týče pracovního prostředí, uspořádání pracovní doby anebo nejrůznějších benefitů.



Zaměstnavatelé také začínají poměrně výrazně slevovat ze svých nároků na nové zaměstnance – vysokoškolské absolventy. Důvod je jednoduchý: v některých oborech zoufale chybí pracovní síla.

Vyškolíme si je sami

Povzdech personalistů, že absolventům chybí praxe, zato ale mají velmi sebevědomé požadavky na výši platu, služební telefony a notebooky nebo volno, už tolik slyšet nejsou. Praxi sice stále velká část absolventů nemá, zaměstnavatelé se ale rozhodli jít cestou menšího odporu a s tímto vědomím už při náboru pracovat.



„Zhruba před rokem se přístup firem k přijímání absolventů začal výrazně měnit: z těch, kteří byli téměř nechtěnou pracovní silou bez praxe, se stali zajímaví zaměstnanci nezatížení předchozími návyky, které si firma vyškolí podle svých potřeb. I když to není úplná novinka – například technologické podniky mají studentské programy již od 90. let, kdy vstupovaly na náš trh – firmy ve větší míře investují především do vzdělávacích programů pro čerstvé absolventy,“ říká k tomu Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. Absenci praxe zaměstnavatelé řeší hlavně v IT a dalších technických oborech. Umějí si totiž spočítat, že se jim to vyplatí.



Ovšem výchova absolventa „od plenek“ je až druhým řešením – podle statistik Národního ústavu pro vzdělávání dává stále téměř 90 procent firem přednost možnosti zaměstnat nováčka, jenž má již za sebou určitou pracovní zkušenost.

Po čem absolventi touží

Kromě toho, že slevili z požadavků na předchozí praxi, se zaměstnavatelé začínají absolventům přizpůsobovat i v oblasti benefitů a pracovního prostředí. Milník představoval průzkum Universum Talent Survey prováděný ve spolupráci Studenta Media a Universum v roce 2014. Z analýzy více než deseti tisíc odpovědí přesně vyplynulo, co si současní absolventi přejí a co od prvního opravdového zaměstnání očekávají.

Odpovědi se samozřejmě mírně liší podle oborů, jasnou zprávou ale je, že mladí lidé nechtějí být jen zavření v práci, rádi by se svým časem i během pracovní doby zacházeli podle svého, záleží jim na tom, udržet si společenské kontakty v míře, v jaké byli zvyklí před nástupem do zaměstnání.



„Podle našich zkušeností v náboru nových zaměstnanců si absolventi vybírají práci, která je dokáže zaujmout a která jim nabízí něco atraktivního – možnost kariérního růstu, šanci účastnit se zajímavých projektů. Zároveň jí ale nechtějí obětovat veškerý čas. Chtějí být aktivní i mimo zaměstnání, udržet si společenský život a mít čas na koníčky,“ potvrzuje Zuzana Holá, mluvčí společnosti Lidl.

Roli hrají i flexibilita a technologie

Další očekávání absolventů popisuje Martin Hasinec, náborový pracovník pro střední a východní Evropu ve společnosti Microsoft: „Flexibilita a technologie hrají při výběru zaměstnavatele větší roli než dříve. Mladí lidé chtějí v práci používat stejně kvalitní technologie jako v osobním životě, mít moderní nástroje na spolupráci odkudkoli a možnost organizovat si místo a čas práce dle svého.



Podle studie Microsoftu mezi malými a středními podniky téměř tři čtvrtiny respondentů mladších 34 let uvedly, že možnost být v kontaktu a pracovat odkudkoli zvyšuje jejich pracovní výkon.“



Absolventi mají rovněž zájem přinášet vlastní nápady. Chtějí mít možnost něco reálně ovlivnit a dokázat. Minulá generace toužila po kariéře klasického typu – začít od juniora a vypracovat se. Velká část mladých už tak nepřemýšlí. Stabilita pozice není nejdůležitější kritérium, baví je zkoušet nové věci a nevadí jim měnit role.

O dva tisíce navíc

Platová očekávání vzrostla oproti roku 2014 u absolventů ekonomických, technických, IT oborů a přírodních věd asi o dva tisíce korun. Průměr stoupl méně, dle průzkumu Universum Talent Survey očekávají absolventi na výplatnici 25 661 korun.

Průměrná požadovaná hrubá mzda 2014 2015 2016 24 488 24 295 25 661

Průměrný požadovaný plat podle oborů Rok

2014 2015 2016 Technické obory 25 998 25 760 27 515 Informační technologie 27 356 28 680 29 313 Přírodní vědy 22 792 23 307 24 252 Právnické obory 25 785 24 528 26 658 Ekonomické obory 25 352 24 989 25 949

Zdroj: Průzkum Universum Talent Survey prováděný ve spolupráci Studenta Media a Universum, respondentů vždy více než 10 000

Důležitý není jen plat, ale i přátelské prostředí a kreativita

Důležitější však je, jsou-li firmy ochotné na požadavky přistoupit. Jak bylo řečeno výše: do velké míry jsou. Finanční ohodnocení práce sice může být mírně nižší, doplňují ho však různé kurzy, které jsou jinak drahé, ale pro nové zaměstnance bývají zdarma. „Plat není pro studenty v žebříčku hodnot na prvním místě, podstatnější je pro ně přátelské a kreativní prostředí a smysluplná práce,“ souhlasí Tomáš Rašner, ředitel agentury Studenta Media a Country Manager Universum pro ČR.

Jaká je současná generace

Mladí lidé, kteří nyní opouštějí střední a vysoké školy, čekají od svého zaměstnání něco jiného než jejich rodiče. Stabilní pracovní místo pro ně není důležité, mají rádi výzvy a změny. Založení rodiny odkládají na později, nicméně rodinný a společenský život se snaží se svou kariérou skloubit.



Chtějí, aby jejich práce měla smysl a dělala svět lepším místem. Praktický výběr povolání Studie zaměstnanosti absolventů univerzit ve Velké Británii v roce 2016, kterou provedla společnost Accenture, ukázala, že vzhledem k tomu, že tato generace vyrůstala v době úsporných opatření, obklopena obavami ze ztráty zaměstnání a rostoucími náklady na vzdělání, 8 z 10 studentů si vybíralo studijní obor s ohledem na pracovní trh.



Studijní obory z oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky zůstávají nejoblíbenějšími a volí si je 30 procent studentů. Mnoho mladých se spokojí s tříletým studiem, které je levnější a umožňuje zahájit kariéru dříve.