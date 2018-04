Absolventi v prvním zaměstnání získají až 10tisícové daňové vratky

Absolventům, kteří nastoupí do zaměstnání během roku, vznikne nárok na daňovou vratku. O co se konkrétně jedná?

Každému zaměstnanci je během roku z jeho hrubé mzdy odváděna zálohová daň z příjmu. Pokud zaměstnanec požádá svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně z příjmu za daný rok, potom se v ročním zúčtování vypočítá daňová povinnost za celý rok a často vzniká nárok na daňovou vratku. A to je i případ absolventů, kteří nastoupí do práce v průběhu roku. Tito zaměstnanci si totiž v daňovém přiznání za rok 2016 uplatní nekrácenou roční daňovou slevu na poplatníka, a to ve výši 24 840 korun. Díky tomu jim i v případě, kdy si její poměrnou část uplatňovali v jednotlivých kalendářních měsících po dobu trvání zaměstnání, vznikne nárok na daňovou vratku, pokud nepracovali po celý kalendářní rok. Tuto vratku obdrží ve výplatě po provedeném ročním zúčtování za rok 2016.

Může si úspěšný absolvent, který začne pracovat, uplatnit v daňovém přiznání za rok 2016 i slevu na studenta?

Ano, v ročním zúčtování lze uplatnit i slevu na studenta, přestože studium skončilo před nástupem absolventa do zaměstnání. Daňová sleva na studenta činí za každý měsíc splnění podmínky studia 335 korun. Jestliže úspěšný maturant nastoupí do práce od 1. září 2016, potom mu může zaměstnavatel v ročním zúčtování za rok 2016 uplatnit daňovou slevu na studenta ve výši 2 680 korun, tedy za měsíce leden až srpen (335 Kč krát 8 měsíců studií = 2 680 Kč).

Mohou slevu na studenta uplatnit i ti absolventi, kteří si během prázdnin přivydělávali a do stálého pracovního poměru nastoupí až po prázdninách?

Zde je určité omezení. Slevu na studenta nelze uplatit v případě, že absolvent během posledních prázdnin vykonával práci, ze které bylo odváděno sociální pojištění, byl samostatně výdělečně činný nebo vykonával výdělečnou činnost v zahraničí. Slevu nelze uplatnit v těch měsících, kdy byla činnost vykonávána po celý kalendářní měsíc. Mohou si ji však uplatit ti, kdo si v červenci a srpnu přivydělávali například na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 tisíc korun a méně. Další, co vylučuje uplatnění slevy na studenta za prázdninové měsíce, je pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, nebo kombinace výkonu zaměstnání, z něhož je odváděno pojistné na sociální zabezpečení, a pobírání výše uvedené podpory. I zde však nelze uplatnit slevu na studenta pouze v případě, že uvedené skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc

Jak vysokou daňovou vratku může tedy absolvent očekávat, jestliže uplatní roční slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun a poměrnou část slevy na studenta? Je to nějak limitováno?

Daňová vratka záleží na konkrétní situaci, maximálně však může být ve výši odvedené zálohové daně během roku 2016. To znamená, že absolventi, kteří během roku 2016 odvedou ze mzdy nějakou částku zálohové daně, obdrží po provedení ročního zúčtování obvykle celou nebo část zálohové daně zpět, nemohou však obdržet částku vyšší, než je úhrn odvedených záloh, i kdyby celkový nárok na slevy tuto částku přesahoval.

Můžete to přiblížit na příkladu?

Kupříkladu při nástupu do práce 1. září 2016 a zaplacení měsíční zálohové daně z příjmu ve výši 3 570 korun, což odpovídá hrubé měsíční mzdě 28 000 korun, vznikne po provedení ročního zúčtování daně nárok na daňovou vratku ve výši 14 280 korun, přestože celková výše neuplatněných slev na poplatníka a na studenta by v tomto případě činila 19 240 korun (poměrná část slev na poplatníka a na studenta za osm měsíců)

Nárok na daňovou vratku Příklad: Zaměstnanec nastoupí do práce 1. září 2016 Hrubá mzda 28 000 Kč

Zálohová daň z příjmu za září až prosinec 2016:

3 570 krát 4měsíce = 14 280 Kč

Jak to bude s daňovou vratkou v případě, když absolvent, který letos nastoupí do práce, bude podávat daňové přiznání za rok 2016 sám? Někteří absolventi skutečně nebudou moci svého zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně a budou si muset sami podat daňové přiznání. A to například proto, že souběžně pracují pro dva a více zaměstnavatelů nebo mají příjem z pronájmu či z přivýdělku ze samostatné výdělečné činnosti. I v takovém případě si mohou uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun a poměrnou část slevy na studenta. A případně uplatní i další daňové odpočty a daňové slevy, jako jsou školkovné či sleva na manželku, na které mají dle zákona o dani z příjmu za rok 2016 nárok. V takovém případě záleží na celkové výši zdanitelného příjmu daného absolventa, výši odvedených záloh na daň a také na tom, jaké slevy na dani si bude moci díky své osobní situaci uplatnit, zda vratka na dani vznikne, či nikoli.