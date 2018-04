Paradoxy v pojištění: pojistka na půl kola, spoluúčast dvojnásobná

O tom, na co jste přesně pojištění, se můžete dočíst v pojistných podmínkách. Jenomže ty jsou často psány komplikovaně, mají mnoho stránek a některým pasážím může rozumět jedině expert. Může se tak stát, že žijete v omylu, pro jaké případy vás pojištění vlastně chrání. Zpravidla to zjistíte až v momentě, když taková situace nastane.

Tak například máte pojištění odpovědnosti a myslíte si, že když vytopíte sousedy, uhradí škodu pojišťovna. Můžete se mýlit. Záleží totiž, jak k úniku vody dojde. Pojišťovny rozlišují například mezi tím, jestli vám jednoduše jen přeteče vana, nebo třeba praskne trubka ve zdi. Ačkoliv je výsledek stejný – naštvaní sousedi a škody za tisíce – na každou z nehod se vztahuje jiné pojištění.

To však není jediná absurdita, na kterou můžete narazit. Jde někdy jen o případ jedné či dvou pojistek, nicméně existují. Podívejte se na přehled netradičních situací, které mohou nastat v neživotním pojištění. Dají se najít v platných podmínkách některých pojišťoven působících v České republice.

Vyplavený byt

Pokud zapomene na to, že si napouštíte vanu, voda přeteče a vyplaví sousedův byt, bude pojišťovna plnit z pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě. Samozřejmě máte-li ho uzavřené. Pokud však praskne trubka ve zdi vaší koupelny, pojistka odpovědnosti už bude na způsobenou škodu krátká. Na takové případy se totiž vztahuje jiné pojištění, konkrétně pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti (domu či bytu). A aby to bylo ještě o něco komplikovanější, když by došlo k prasknutí stoupaček společných pro více bytů, na škodu by se vztahovalo jen pojištění nemovitosti – bytového domu.

Ideálním řešením pro případ vyplavení bytu je sjednat si pojistku od jedné pojišťovny, která tato rizika pokryje kompletně. A než novou smlouvu uzavřete, dobře si pročtěte pojistné podmínky včetně výluk.

Odpovědnost za psa

Běžné pojištění odpovědnosti kryje škody na zdraví, na majetku i nepřímé finanční škody. Především chovatelé si často zřizují i připojištění pro škodu způsobenou psem nebo třeba koněm. Ale to v případě některých pojišťoven kryje jen škody na zdraví a majetku, nepřímé škody už ne. Může tak dojít k například k situaci, že majiteli uteče pes pod kola kamionu, jehož řidič kvůli leknutí havaruje a poškodí svůj náklad. Pojišťovna uhradí škodu na kamionu a nákladu, ale už nebude platit například za ztrátu firmy, která vznikne kvůli tomu, že materiál nemůže použít k aktuální zakázce.

V takovém případě by mohla firma požadovat uhrazení škody po majiteli zvířete. Opět je řešením důkladné studium pojistných podmínek, nebo rada odborníka, který má pojistné produkty dlouhodobě zmapované a vybere takový, který kryje rizika co nejkomplexněji.

Dvojnásobná spoluúčast

Ta situace se stává dnes a denně. Řidič neodhadne vzdálenost při parkování a svůj vůz odře. Lekne se a v šoku se mu při vyjíždění podaří odřít vůz znovu. Škodu pojišťovně ohlásí a popíše, jak situace nastala. Pro likvidaci škody to může mít nepříjemné důsledky. Pojišťovna totiž každé jednotlivé odření počítá jako samostatnou škodní událost. Majitel vozu tak musí platit dvojnásobnou spoluúčast.

Pojištění kola z poloviny

Na českém trhu existuje pojišťovna, která u připojištění kola hradí jen polovinu z jeho ceny v případě odcizení. Většina z poškozených to zjistí, až když přijde na účtování. V některých výlukách pojistek domácnosti zase můžeme najít pasáže o tom, že pojištění se sice vztahuje i na jízdní kola, ale ta musí být uskladněna jen v prostorách, ke kterým má přístup pouze majitel. Výluky se tedy vztahují na společné prostory v domech, jako jsou typicky tzv. kolárny či kočárkárny.

Zkratovaný spotřebič v záruce

U spotřebičů, na které se ještě vztahuje záruka, může dojít k zapeklité situaci, když spotřebič zkratuje kvůli přepětí či podpětí. Stává se totiž, že pojišťovna odmítne plnit z pojistky domácnosti, protože je spotřebič v záruce, což bývá jedna z výluk. Záruka se však většinou nevztahuje na zkraty kvůli přepětí. Spotřebitel, který si tak myslel, že výrobek je pod „dvojitou“ ochranou – zárukou a pojistkou – má smůlu. Zůstane mu nefunkční přístroj, jehož poškození mu nikdo neuhradí. A pokud jde přístroj opravit, zaplatí to ze své kapsy.

Garážový paradox

Některé situace, které mohou nastat, jsou zcela paradoxní. Dobrým příkladem je krádež sady zimních pneumatik, střešního nosiče nebo třeba GPS navigace z garáže. Zde je potřeba rozlišit, zda se odcizené věci nacházejí volně položené v garáži. Pokud ano, jsou pojištěny v rámci domácnosti. Ovšem pokud je například střešní nosič pokud umístěn na vozidle v garáži a chceme, aby se na něj vztahovalo nějaké pojištění, je potřeba mít k havarijnímu pojištění vozidel sjednané ještě připojištění příslušenství.

Asistenční služby

Vyplatí se podívat do podmínek vašeho havarijního pojištění či povinného ručení, co vše máte zdarma v případě přivolání smluvní asistenční služby. Většina pojišťoven asistenční službu zdarma zprostředkuje, ale pouze některé uhradí náklady na příjezd a práci. Použitý materiál pak platí vždy řidič vozu.