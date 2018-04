Proč platit za něco, co je absurdní. Boj s poplatky v Česku pokračuje

Podle Patrika Nachera ze serveru Bankovnípoplatky.com, který upozorňuje na absurdní poplatky přes 11 let, má smysl bojovat proti poplatkové politice bank. Řada nesmyslných poplatků z ceníků bankovních domů skutečně mizí.

Výnosy z poplatků největších bank v mld. Kč Banka 2015 2016 Rozdíl Česká spořitelna 10,25 9,3 -9,2 % ČSOB 6,39 6,22 -3 % Komerční banka 6,96 6,68 -4,10 % Celkem 23,6 22,2 -5,93 % Zdroj: banky, www.bankovnipoplatky.com

„Klienti ušetřili na absurdních poplatcích miliardy, například u tří největších bank došlo k téměř šestiprocentnímu meziročnímu poklesu výnosů z poplatků a provizí,“ říká Patrik Nacher, autor hlasovací ankety o nejabsurdnější bankovní poplatky.

Vzpomenete si ještě, který bankovní poplatek byl v Česku vůbec jako první označen za absurdní? Pokud hádáte, že šlo o poplatek za příchozí platbu, tedy za to, že na účet klienta přistály peníze, trefili jste do černého. Tento poplatek si banky účtovaly v roce 2005.

V běhu času označili Češi za absurdní i další poplatky, například za výběr kartou z bankomatu vlastní banky, za vklad na přepážce na vlastní účet nebo poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat.

Absurdní bankovní poplatky v běhu času

2005: Poplatek za příchozí platby

2006: Poplatek za výběr platební kartou z bankomatu vlastní banky

2007: Poplatek za vedení běžného účtu

2008:Poplatek za nadměrný vklad

2009: Poplatek za vklad na přepážce na vlastní účet

2010: Poplatek za výběr na přepážce z vlastního účtu

2011: Poplatek za předčasně splacený úvěr

2012: Poplatek za zjištění zůstatku přes bankomat

2013: Poplatek za vedení účtu k hypotečnímu, spotřebnímu úvěru nebo úvěru u stavebního spoření

2014: Poplatek za výpis z účtu zaslaný elektronickou cestou

2015: Poplatek za zadání příkazu či změny trvalého příkazu přes internetbanking

Letos v březnu hlasovací anketa o nejabsurdnější bankovní poplatky po jedenácti letech skončila. V závěrečném hlasování o nejabsurdnějšího poplatkového krále dostal pomyslnou korunu, jak jinak, poplatek za příchozí platbu. „Potvrdil se tak konzistentní postoj bankovních klientů, když za absolutně nejabsurdnější zvolili vítěze právě prvního ročníku této ankety. Tento poplatek byl favoritem, lidé ho navrhovali vlastně permanentně v každém ročníku, i když se podle pravidel ankety nemohl v seznamu absurdit znovu objevit,“ dodává Patrik Nacher. Ukončení ankety komentoval slovy: „Mise splněna.“

Absurdní poplatky jsou i jinde

Anketa potvrdila, že bojovat s absurdními poplatky má smysl. Klienti si jich všímají a umí se víc bránit. Zatímco některé poplatky mizí, protože dostaly punc absurdity, další se mohou v tichosti narodit, nebo dostanou jen jiné názvy. Tak proč platit za něco, co nám hlava nebere. A nemusí být spojené jen s běžnými bankovními a úvěrovými účty.

Analytici společnosti Broker Trust zmapovali například několik absurdních poplatků, které jsou spojené s investicemi, spořením či pojištěním.

V investiční oblasti, typicky u podílových fondů, se můžeme často setkat s tzv. předplacenými poplatky. „Jedná se o případy, kdy se investoři, kteří chtějí vkládat peníze do fondu pravidelně například po dobu deseti let, rozhodnou, že nejdříve zaplatí vstupní poplatky místo toho, aby poplatky platili průběžně. Za to jim investiční společnost zpravidla poskytne slevu. Tento postup vypadá na první pohled výhodně, investor by poplatky platil stejně, tak proč je nemít levnější. Je ale potřeba si uvědomit, že několik prvních měsíců klient splácí pouze poplatky a peníze se mu začnou v investici reálně úročit až po jejich splacení,“ upozorňuje Jiří Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust.

V pojišťovnictví obecně se můžeme setkat s celou řadou absurdních či absurdně vysokých poplatků. „Například po loňském zavedení regulace provizí v životním pojištění, jejímž hlavním cílem bylo posílení ochrany klientů, některé pojišťovny paradoxně zvýšily vstupní poplatky za sjednání pojistné smlouvy. Absurdita spočívá v tom, že regulace se v reálu přičinila o prodražení pojištění pro klienty. Nejvyšší poplatek za sjednání smlouvy životního pojištění se navýšil na dvaapůlnásobek roční platby klienta,“ říká pojistný analytik Dušan Šídlo.

Analytici upozorňují i na to, že v době trvání pojistné smlouvy absurdně vznikají i nové poplatky, které pojišťovny původně nepožadovaly. „Příkladem je poplatek za ukončení pojistné smlouvy,“ poznamenává Šídlo.

Absurdní poplatky se nevyhýbají ani stavebnímu spoření. Jedním z nich je poplatek související se zvolenou cílovou částkou. „Výši cílové částky si klienti volí podle toho, kolik a jak dlouho chtějí spořit. Pokud uzavírají spoření se záměrem čerpat i úvěr, je vhodné cílovou částku přizpůsobit výši předpokládané investice. V případě, že ale nakonec klient úvěr nepotřebuje tak vysoký, je potřeba cílovou částku snížit. Naprostá většina stavebních spořitelen snižuje cílovou částku zdarma. Jedna stavební spořitelna však ve svých sazebnících udržuje stále poplatek za snížení cílové částky. Rozhodně se tedy vyplatí pročíst si při uzavírání spoření sazebník poplatků,“ upozorňuje Roman Bečička, úvěrový analytik Broker Trust.

U úvěrů na bydlení se stále absurdnějšími z hlediska celkového směřování trhu stávají i poplatky za elektronickou administraci hypotéky. „Trend elektronizace administrativy bez poplatků pokračuje, ale nutno dodat, že velmi pomalu. I dnes se tak setkáváme v sazebnících s řadou poplatků za služby, kdy klient s bankou komunikuje elektronicky, a v podstatě jí tak šetří čas a náklady, nicméně platí poplatek za administraci hypotéky,“ uzavírá analytik hypotečních úvěrů Jiří Kryl.