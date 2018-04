Aby byl čas v práci řádně využitý

Kdo má zaměstnavatelem či charakterem práce přesně daný pracovní rozvrh (co plnit a odkdy dokdy), toho takzvaní zloději času příliš netrápí. Problém mají lidé, kteří si do jisté míry rozhodují o pracovním čase sami. Často se okrádají o minuty, které by mohli využít více podle svých představ. "Přiznejme si: kolik lidí začíná pracovní den následovně - kafíčko, pokec s kolegy a hodinka uteče, ani nevíme jak," říká psycholog práce Vladimír Täubner.

Mnoho lidí má určitý ranní rituál, který je takzvaně nastartuje, ale od některých rituálů se nesnadno odbíhá. "Pak se začne s plněním nedůležitých úkolů, protože jsou víceméně příjemné, a den plyne...," pokračuje Täubner. Upozorňuje, že takové příjemné zbytečnosti zaberou 40 i 50 procent pracovního času. Nejdůležitější věci se pak řeší ve stresu a na poslední chvíli.



Oddělte zrno od plev





Jak poznat ten nejdůležitější úkol? Nejvíce spěchá a je rozhodující pro naši další práci. Obvykle se do jeho plnění nechce. Vyřídit pár e-mailů a zavolat příbuznému kvůli oslavě jeho narozenin, to je momentálně důležitější. Každý má jiné hodnoty a i ty se stále mění. V určitou chvíli může být opravdu důležitější soukromý telefonát. Zaměstnanec by měl sám rozumem zvážit, než se do něčeho pustí, jaké důsledky, v pozitivním i negativním smyslu slova, pak ponese. "Mně osobně vyhovuje, když si ráno po příchodu do práce sepíši seznam základních úkolů, které seřadím podle důležitosti. Optimálně jsou to čtyři, případně více, podle časové náročnosti," říká Michaela Peňásová z poradenské firmy Grafton Recruiment.

Nejobávanější úkol lze rozdělit na menší, stravitelnější sousta. Je zároveň rozumné ponechat si rezervu pro nepředvídané události. Podle Daniely Čajánkové z poradenské společnosti Stimul je z hlediska plánování také důležité naučit se reálně vnímat a odhadovat čas. "Jak dlouho bude tento úkol trvat, kolik bude na něj potřeba času? To jsou otázky, na které je třeba předem znát poměrně přesnou odpověď," upozorňuje.



Zabijáci soustředění a brzdy výkonu



Zaměstnanec je plně zabrán do činnosti. Poruchu stroje, zazvonění telefonu, hovořícího kolegu u protilehlého stolu a další rušitele klidu nelze vždy ignorovat. Přišel šéf a něco chce? Pak je dobré mít po ruce papír na zaznamenání poslední myšlenky, než se s ním dá pracovník do řeči. Chce něco kolega? Ať přijde za chvíli.

Vyrušení není nikdy příjemné. "Nový návrat k problému může totiž stát mnoho úsilí," podotýká Daniela Čajánková. "Na druhé straně ani nestojí za to tvářit se, že pilně a soustředěně pracuji, pokud se nemohu soustředit a nápad nepřichází," dodává.

Člověk tak ztrácí energii, vyčerpává se neklidem. Proto je lepší na chvilku takzvaně vypnout, změnit činnost, prostředí. "Například rozhovor s kolegou, ovšem v rozumné časové míře, hodnotím mezi všemi narušujícími vlivy jako spíše pozitivní. Člověk se může zasmát, přijít na jiné myšlenky, odpočinout si a poté se znovu lépe soustředit na svou práci," říká Michaela Peňásová.



Boj za skutečné volno



"Trávit více času v práci než ostatní umí každý. Ale trávit jej opravdu efektivně umí málokdo," míní psycholog Täubner. Pokud se ve firmě neděje něco mimořádného, pak být v práci dvanáct hodin denně není žádné hrdinství, ale neschopnost si zorganizovat čas. Člověk tak zbytečně přichází o své skutečné volno, během něhož dělá, co ho baví, věnuje se sám sobě. Podle Täubnera mnoha lidem nezbývá na takové volno ani hodina denně. "Přitom právě z něho čerpáme energii pro všechno ostatní," zdůrazňuje psycholog. Kdo čas pro sebe zanedbává příliš dlouho, jeho výkonnost klesá a jen marně pak v sobě hledá skryté rezervy.



Proč mají ženy na venkově problémy s prací? Jak může zdržovat zaměstnavatel?



* Nevytvoří dostatečné zázemí firmy, lidé pracují na nekvalitních strojích, které se často porouchají.



* Vybere zaměstnance s chybějící praxí, bez zkušeností, v nejhorším případě takové, kteří se na svou pozici vůbec nehodí.



* Na zadání úkolu má stále dost času, chybějí jasné cíle, nejdříve se něco udělá a pak se o tom přemýšlí.



* Špatná organizace, nedodržování pracovních rytmů: pokud na sebe jednotlivé činnosti navazují a někdo není se svou prací hotov včas, brzdí ostatní.



* Nemotivuje své zaměstnance.



Zdroj: Stimul

Kolik času denně máte na načerpání energie, kterou potřebujete k vyrovnanému životu? Vezměte do ruky kalkulačku a odečítejte od 24 hodin čas: * strávený v práci

* který denně věnujete hygieně, oblékání

* na jídlo, případně jeho přípravu

* na členy rodiny a zařizování věcí ohledně domácnosti

* na spánek



Zbyla alespoň hodinka?

Od práce nejvíce zdržují diskuse, které se protáhnou i na hodinku či dvě. Přesto odborníci tvrdí, že je dobré občas vysadit. Popovídání s kolegou přivede zaměstnance na jiné myšlenky.