Aby byla žena úspěšná, musí být dobrá psycholožka

Na mateřské dovolené byla jen půl roku, hned potom se vrátila do práce. Pro Barboru Stejskalovou bylo hlavní neztratit kontakt s oborem a firmou.

Jste žena na vysokém postu, matka dvou malých dětí, momentálně bez partnera. Jak zvládáte všechny role najednou?

Zvládám, jinak bych nemohla dělat to, co dělám. Samozřejmě je to dost obtížné, ale to ostatně znají všechny zaměstnané matky. Mateřství mě naučilo rozlišovat priority a věnovat se jen tomu, co má opravdu smysl. Přiznám se, že nemám nejuklizenější domácnost a nejkrásnější nehty, ale to není podstatné.

Kdo vám pomáhá?

Děti ještě nechodí do školy, je jim tři a jeden rok, takže ten klasický školní shon na začátku září doma ještě neprožíváme. Pomáhá mi naše báječná chůva, flexibilní pracovní režim a možnost práce z domova. Večer, když děti usnou, se dají vyřizovat e-maily nebo připravovat poznámky k jednání na druhý den.

Když jsem s dětmi, snažím se jim věnovat opravdu maximálně. Jsem toho názoru, že mateřská péče se nerovná být s dětmi celý den, ale být s nimi intenzivně i v kratších úsecích.

Jak vypadá váš pracovní den?

Vstávám po šesté, kdy se budí dcerka, nakrmím ji, potom vzbudím synka, následuje ranní hygiena a snídaně a pak společně čekáme na chůvu, která přichází v osm hodin.

Do práce dorážím kolem deváté, po cestě už vyřizuji telefonáty. Přes den mám jednu schůzku za druhou, na maily pak dojde až večer doma. Někdy odcházím domů kolem čtvrté, jindy později, jak je právě potřeba. Množství jednání mimo firmu minimalizuji, tím ušetřím další čas. A o to jde, o dobrou organizaci času.

Barbora Stejskalová Narodila se v Boskovicích roku 1971. Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1999 až 2002 studovala na Nottingham Trent University, kde získala titul MBA. Začínala jako obchodní zástupce DePuy Orthopaedics u firmy Johnson & Johnson Praha. V roce 1999 nastoupila do GE Capital na post regionální HR manažerky, poté přešla na funkci HR projektové manažerky a pak senior HR manažerky. V roce 2003 se stala výkonnou ředitelkou divize lidských zdrojů společnosti T-Mobile na Slovensku. Od roku 2005 pracuje na stejné pozici v Praze. Má dvě děti. K jejím zájmům patří zahrada, lyžování, kolo, turistika, golf.

Věnujete se nějak genderové problematice? Jaký je váš názor na zavedení kvót počtu žen ve vedení podniků?

Rozhodně nejsem genderová aktivistka. Stanovování kvót na podíl žen ve vedení firem považuji za cestu do pekel. Razím heslo, že nerozhoduje pohlaví uchazeče, ale jeho schopnosti a předpoklady. Ve vedení firem a v politice mají být lidé, kteří tyto funkce chtějí a jsou schopni je dobře vykonávat.

Jaké je ve vaší firmě zastoupení žen ve vedení? Našla jsem jen vás, není to málo?

V nejvyšším vedení jsem opravdu jen já, což u technologické společnosti není nic divného. Celkově je v řídicích funkcích 26 procent žen, v nižším managementu dokonce 49 procent.

Otázka počtu žen ve vedení je z mého pohledu už anachronická. Skoro to navozuje dojem, že ženy patří k nějaké skupině handicapovaných.

Do vedení patří schopní manažeři bez ohledu na to, zda je to žena, nebo muž. Ženy jsou konsenzuální, dokážou se soustředit na řešení problémů, někdy i několika najednou místo boje o moc. Muži jsou zase schopni neuvěřitelné koncentrace na jednu záležitost, tahu na bránu a také bývají rozhodní.

Byla vaše cesta na post výkonné ředitelky lidských zdrojů trnitá? Jak se k vám chovali a chovají muži? Neměla jste problém s mužskou "šikanou"?

Nemohu si stěžovat, zdá se, že jsem měla a mám kolem sebe samé gentlemany. Neplánovala jsem si nikdy žádnou pozici ani kariéru. To, kde jsem nyní, je podle mne výsledkem toho, že cokoliv dělám, dělám se zájmem. Zaměstnáními jsem prošla krok za krokem, a když přišly nové příležitosti, byla jsem připravená jich využít.

Jaké vlastnosti by měla mít žena, která se chce v práci prosadit?

Musí být dobrá psycholožka, která se nestydí za to, že je žena. S používáním ženských zbraní by to neměla přehánět. A měla by vsadit primárně na racionální přístup. Ten zabírá.Některé firmy nabízejí ženám benefity, které jim umožní lépe spojit pracovní povinnosti s rodinnými.

Jaké výhody nabízíte vy?

Matkám na mateřské dovolené nabízíme jednak informační servis, jednak využití flexibilních pracovních režimů, jako je třeba zkrácená pracovní doba, job sparing, práce z domova a podobně.

V nabídce cafeterie, v níž si naši zaměstnanci volí bonusy, například ze sportu či kultury, je i řada služeb z oblasti péče o děti a domácnost. V našich budovách jsou také přebalovací koutky.

V současnosti se hodně mluví o absolventech škol, kteří nemohou najít uplatnění na trhu práce. Nabízíte trainee programy pro studenty?

Vzhledem k tomu, že v současné době potřebujeme primárně odborníky s praxí, uplatnění pro čerstvé absolventy je limitováno. Trainee programy nenabízíme, ale spolupracujeme s vysokými školami, ať už formou seminářů, jichž se účastní velká část managementu, nebo formou sponzoringu.

Jak se vaší firmy dotkla ekonomická krize? Kolik lidí jste museli propustit, hrozí ještě nějaké další výpovědi? Nebo naopak cítíte oživení trhu, a tedy obrat k lepšímu?

T-Mobile se snaží o maximální efektivitu dlouhodobě, proto nebylo třeba v souvislosti s ekonomickou krizí propouštět. Nicméně k úsporám jsme museli přistoupit. V roce 2009 jsme například nevalorizovali platy a dočasně snížili rozpočet na vzdělávání.

Útlum v oboru telekomunikací je stále ještě patrný, ale věříme, že se trh zotavuje. Jiná věc je, že telekomunikační trh v Česku dosáhl vrcholu svého růstu a teď je třeba hledat nové cesty, nové produkty. To samozřejmě vytváří prostor pro nová pracovní místa.

Říkáte, že je třeba hledat nové cesty a produkty. Jaké? Můžete je přiblížit? Co na zákazníky čeká nového?

Již minulý rok jsme se posunuli od čistě mobilního operátora k "univerzálnímu". Rozvíjíme datové služby a služby s přidanou hodnotou. Víte například, že pomocí SIM karty můžete lokalizovat svého psa, auto nebo dětský kočárek?

Slibně vypadá také využití mobilního telefonu jako platebního či identifikačního nástroje nebo možnosti televizního vysílání. V nejbližší době se mohou klienti těšit na zajímavou vánoční nabídku.