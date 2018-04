Aby peníze opravdu pomáhaly, věnujte je ověřeným organizacím

Jsou tu Vánoce, člověk tak nějak přetéká dobrem a rozhodne se přispět na bohulibou činnost. Jenže žádosti se množí, i na ulici vás zastavují prosebníci... Najednou zjistíte, že těch několik stovek, které jste chtěli poslat nemocným nebo osamělým lidem, byste museli rozdělit na dvacetikoruny, aby se na každého dostalo. A ještě by velkou část spolkly bankovní poplatky.

Dětem, nebo zvířatům?

Než začnete zkoumat podrobnosti, měli byste si ujasnit, jestli chcete podpořit spíš nemocné, chudé, diskriminované, nebo třeba záchrannou stanici pro zraněné živočichy či opravu chátrající kulturní památky. Všude jsou peníze potřeba, ale dáváte ze svého, a proto máte právo volby. Nikdo a ani vy sami sobě nemůžete vyčítat, že jste někomu nepřispěli.

Už jsme o nich slyšeli?

Když posíláte peníze z účtu, máte možnost předem si ověřit, zda je adresát důvěryhodný. Ale co když vás na ulici zastaví slečna s kasičkou na krku? Zapátrejte v paměti, jestli už jste o společnosti někdy slyšeli. Celonárodní kampaně jsou většinou směřované na konkrétní období a vyhlašovatelé sbírek je obvykle i inzerují dopředu.

Pokud slečna na váš dotaz zakoktá, že to je přece na pejsky z útulku, a nemá žádné bližší informace ani průkaz a jako kasička jí slouží bedýnka, ze které se dají peníze snadno vybrat, asi to úplně v pořádku není.

Zkontrolujte číslo účtu. "Stalo se nám, že si nějaký podnikavec natiskl letáčky s naším záhlavím, uvedl však číslo svého účtu a čekal, kdo mu co pošle," popisuje ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků. A vy jistě nechcete financovat nikoho, kdo se přiživuje na neštěstí druhých. Informace o čísle účtu najdete na webových stránkách společnosti.

Jsou otevření?

Základem je určitě internet a výroční zpráva. Přehledné webové stránky by měly nabídnout kontakty včetně telefonu (na který se dovoláte) a hlavně informace o tom, co se děje s penězi. Čím konkrétněji, tím lépe. Když se na webu dozvíte, že "cílem je podpora projektů, aktivit a programů v oblastech, které až dosud stály poněkud stranou, jde především o oblast sportovních, tělovýchovných a volnočasových aktivit dětí a mládeže", je to prostě obecné až moc.

Působí legálně?

Peníze ze sbírky jsou přísně účelové. Jen pět procent může jít na provozní výdaje společnosti, vše ostatní se musí dostat k potřebným. Aby to bylo možné kontrolovat, všichni, kdo vybírají peníze na dobročinné účely, mají být v evidenci ministerstva vnitra.

Seznam je zveřejněn na internetu. Najdete zde přehled od velkých nadací až po miniprojekty typu oprava hřbitovní zdi v obci Dymokury.

Zkontrolujte si, zda ten, kdo od vás žádá příspěvek, v seznamu je. Jestli ne, nemusí ještě jít o podvodníky. "Ministerstvo sbírky jen eviduje, povolují je krajské úřady. Databázi aktualizujeme jednou za dva měsíce, takže je možné, že se člověk podívá zrovna na sbírku, která v seznamu ještě chybí," vysvětluje Josef Melichárek z ministerstva vnitra. Chcete-li být důslední, můžete se obrátit na krajský úřad podle sídla nadace. Když máte pochybnosti, vyberte si k obdarování raději někoho jiného.

Kam jdou peníze?

Banky nabízejí občanským sdružením, nadacím a podobně zaměřeným společnostem zdarma vedené účty. Podmínkou je, že jsou takzvaně transparentní - kdokoli se může na stránkách banky podívat, kolik peněz se na účtu organizace točí. Vše je kontrolovatelné. Transparentní účty používají organizace třeba u Raiffeisenbank (koncovka 5500) nebo u Fio (koncovka 2010).