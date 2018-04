Aby peníze za reklamu nepřišly nazmar

Statisíce i miliony za propagaci výroby by se mu v tržbách vracely nejspíš velmi dlouho, jestli by je kdy vůbec získal zpět. Reklama na nákladním autě, inzerát ve Zlatých stránkách a jednoduché webové stránky, takovou reklamu využívá majitel truhlářské dílny ze středních Čech. Ročně do ní vkládá několik desítek tisíc korun a vyplácí se mu to.

Začínající kosmetička z Prahy vsadila na inzerát v ženském časopise. Několik tisíc korun vynaložených za malý obdélník se základními informacemi o jejích službách nebylo dobrou investicí. Podle odborníků totiž celoplošná reklama nemá smysl pro podnikatele působící jen v určitém místě. Doporučují především inzeráty v místním tisku, letáky do schránek, kvalitní reklamní tabule před provozovnou, inzerát ve Zlatých stránkách.

Účinné mohou být i prezentační akce typu Den otevřených dveří, na které upozorní podnikatel například zmíněnými letáky. Osvědčeným tahákem jsou však jen akce a slevy předem dobře oznámené. Jak upozorňují experti na reklamu a marketing, chybou v propagační strategii je i úplné vyhýbání se reklamě ve snaze nenaletět agentovi, který vnucuje drahou a málo účinnou formu propagace.

Není ani dobré držet se pouze léty zavedených zvyklostí, třeba pouze inzerce v telefonním seznamu. V poslední době třeba zmnohonásobil svou účinnost internet. Spousta uživatelů tu hledá kontakty, ale i přímo nakupuje. Tvorba jednodušších internetových stránek přitom nemusí stát víc než inzerát v novinách. Informativní web bez on-line obchodu lze pořídit zhruba za 3000 až 10 000 korun. Stránky s internetovým obchodem pak okolo 30 000 až 50 000 korun.

- Vymyslet propagaci vlastními silami. Znamená to poučit se u konkurence, vyjít ze zkušeností jiných či z literatury. Tato metoda vypadá na první pohled jako nejlevnější. Ale jako laik se nemusíte trefit a investované peníze, byť jste se snažili šetřit, vyhodíte oknem.

- Najmout si reklamní agenturu nebo poradce profesionála a nechat si zpracovat reklamní kampaň na klíč. Tento způsob je pravděpodobně nejúčinnější, ale také nejdražší z uvedených možností.

- Kombinovat obě výše uvedené možnosti. Zaplatíte nejprve za konzultaci v reklamní agentuře, počítejte s tím, že cena se pohybuje v intervalu zhruba 300 až 1000 korun za hodinu. Na základě doporučení odborníků potom zvolíte strategii propagace své firmy, kterou pak sami zrealizujete.

O dborníci radí malým podnikatelům, jaký typ propagace zvolit

Kadeřnice, kosmetička

- letáky a plakáty na veřejných místech, umístěné v obchodech, kam chodí nakupovat zejména ženy, například drogerie, lékárny, sportoviště, posilovny

- letáky do poštovních schránek

- reklama v regionálním rádiu, nejlépe ve vysílání pro ženy

- inzerce v místním tisku na straně věnované společenským událostem

- vytvoření zákaznického klubu – karty na slevy, předvádění přípravků, dárky pro stálé klientky

- reklama v dopravních prostředcích projíždějících městem

- reklamní cedule například v centru města nebo na sídlišti

- jednoduché webové stránky s nabídkou služeb

- dny s akcemi, například dětské stříhání se slevou nebo zdarma, prezentace nové kosmetiky a podobně

rozpočet: 20 až 100 tisíc korun

Autodopravce*¨

- jednoduché webové stránky, případně umístění inzerátu na webu ve vyhledávači, který řadí firmy podle krajů

- inzerce ve Zlatých stránkách, v regionálním tisku

- vizitky a prospekty

- slevy a reklamní dárky pro stálé zákazníky

- dopis spedičním firmám v regionu

rozpočet: 30 až 100 tisíc korun

Poznámka:*) ve vesnici v blízkosti dvacetitisícového města, roční obrat 700 tisíc korun

Obchod s oblečením

- dobře upravená výkladní skříň a interiér prodejny

- inzerce v regionálních rádiích a místním tisku, zejména upozornění na aktuální nabídku

- plakáty například v prostředcích veřejné dopravy, vizitky

- letáky u pokladen, roznos do schránek

- tašky s logem a adresou prodejny, případně drobné upomínkové dárky (tužky,...)

- účast na regionálních módních přehlídkách

- vlastní akce v prodejně

rozpočet: 50 až 200 tisíc korun

Rodinný penzion

- pěkné webové stránky s fotografiemi exteriéru i interiéru, důraz na individuální přístup k hostům

- inzerce v katalozích ubytovacích zařízení a cestovního ruchu, který vydávají informační centra cestovního ruchu

- reklamní materiály v cestovních kancelářích

- prospekty k dispozici ve všech pokojích, na počátku pobytu předat hostovi včetně vizitky

- obálky a dopisní papíry s logem nebo fotografiemi penzionu, plánek cesty – třeba pro potvrzení rezervace

- připomínat se poštou či e-mailem hostům, kteří už v penzionu bydleli, například blahopřání k Vánocům, Velikonocům a podobně

- pohlednice s obrázkem penzionu

- reklama v regionálních rádiích ve velkých městech

- inzerce v regionálních denících

- naváděcí reklamní tabule na silnicích a cestách přímo v obci a na hlavní příjezdové komunikaci

- účast na veletrzích cestovního ruchu

rozpočet: 50 až 200 tisíc korun

Účetní, finanční poradce

- každoročně oslovit poštou vytipovaný okruh podnikatelů v daném regionu, u zásilky odpovědní lístek s výhodou, například měsíc služeb zdarma, pokud oslovený rychle zareaguje

- sponzorování podnikatelské akce, například plesu, zde umístit na stoly či tabule letáky s logem

- inzerce ve Zlatých stránkách a regionálním tisku

- reklama například na jídelním lístku místní vyhlášené restaurace

- dobrá internetová prezentace

rozpočet: 30 až 80 tisíc korun

Restaurace

- letáky, plakáty v prostředcích místní veřejné dopravy, v taxi

- vizitky na stolech, reklamní zápalky, klubové karty pro stálé zákazníky

- důraz na image podniku (styl interiéru, oblečení obsluhy, jídelních lístků a podobně); dobrý orientační systém, pořádání propagačních akcí, například ochutnávek

- reklama v místních rádiích a regionálním tisku zaměřená na aktuální nabídku

- internetová prezentace včetně fotografií restaurace, menu, recepty, upozornění na akce, například dny národních kuchyní, 1+1 oběd zdarma

- reklama v turistickém průvodci, na mapách, oslovení cestovních kanceláří

rozpočet: zhruba 100 tisíc korun

Než začnete s reklamou, měli byste si ujasnit:

- Kdo je můj zákazník?

- Proč by si měl kupovat moje zboží či služby?

- Co zákazníka může od mé firmy odradit?

- Kolik peněz mohu do reklamy ložit?

- Jak jsou jednotlivá média pro moji firmu účinná, kolik potenciálních klientů jsou schopna oslovit?