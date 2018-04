Aby porada nebyla pro pracovníky ztrátou času

Jak tedy správně zorganizovat firemní poradu?



Důležité je naplánovat vhodné místo a čas jejího konání. Dále je třeba určit osobu, která poradu vede a věnuje se přípravě programu jednání. Všichni její účastníci by měli být dopředu informováni, o čem se bude jednat, a to zejména tehdy, pokud se očekává k určitému bodu diskuse.



Dá se říci, kolik pracovníků by se mělo porady účastnit, aby byla efektivní?



Záleží vždy na konkrétním důvodu a účelu porady. Pokud je porada pouze informativní a nečeká se žádná zpětná vazba od účastníků, může být jejich počet samozřejmě vyšší než v případě, kdy se má řešit problém nebo dojít k nějakému rozhodnutí. V tomto případě by se nemělo účastnit více než deset pracovníků.



Kdo by měl poradu vést a jaké by k tomu měl mít předpoklady?



Většinou to bývá vedoucí pracovník - například ředitel nebo vedoucí oddělení. Ale pokud jednání probíhá na určité téma, může to být i jiný pracovník, který má o dané problematice nejvíce informací, a je tedy schopen poradu vést ke konkrétnímu cíli. Určitě by to měl být vždy člověk, který dobře formuluje myšlenky, umí naslouchat, rozvinout diskusi, ale zároveň ji dokáže ve správný čas zastavit a zformulovat závěr.



Můžete shrnout, jak by porada měla celkově vypadat?



Pokud nejde o pravidelně se opakující poradu, měli by být všichni účastníci v dostatečném předstihu pozváni a měli by také být dopředu seznámeni s jejím programem. Ten, kdo jednání vede, by měl zajistit, aby se začalo včas podle plánu. Na začátku vlastní porady seznámí vedoucí ostatní účastníky s jejím cílem a začne probírat jednotlivé body dle připraveného programu.



Co udělat pro to, aby se došlo ke konkrétnímu závěru a ten byl uplatněn v praxi?



Je na vedoucím porady, aby dodržel program jednání a debata se neodkláněla k jinému tématu. Pokud je porada delší, jsou vhodné krátké pauzy s přesně stanovenou délkou trvání. Důležité je vést písemné zápisy, ve kterých jsou shrnuty závěry porady a zaznamenány případné úkoly pro jednotlivé účastníky. Zápis by měl potom být všem účastníkům také doručen.