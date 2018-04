Aby porada nebyla ztrátou času

Čas sekání hlav

Uf, zase je na chvíli klid - oddechnete si. Koho by také bavilo trávit dvě hodiny poslechem cizích monologů. Navíc o něčem, co se vás netýká a stejně nikdy nebude uvedeno do praxe. Za marnění času na poradě si mohou šéf i pracovníci sami.Řízení porady by mělo být v rukou jednoho člověka, nejlépe šéfa. Jenže tomu tak vždycky není. Příliš hodný nadřízený často dopustí, aby lidé překřikovali nejen sebe navzájem, ale i jeho. Na takové poradě se sotva něco vyřeší. Stejně jako na té, kde šéf využije setkání se zaměstnanci k tomu, aby je setřel a dokazoval si svou moc.

Podle psycholožky práce Hany Kyrianové může špatné vedení porad lidi demotivovat. Zvlášť pokud se sice dojde k nějakým závěrům, ale není rozhodnuto, jak budou uvedeny do praxe. Takže se donekonečna a zbytečně řeší stále tytéž problémy.



Na porady nemá příjemné vzpomínky Alena Janoušková z Prahy. "Každou neděli odpoledne se mi začínalo dělat mdlo," vypráví. "V pondělí ráno jsem měla sevřený žaludek a chvíli před poradou mi bývalo opravdu špatně." Důvod? Její nadřízená si tam pravidelně brávala na paškál jednotlivé zaměstnance, které kvůli sebemenším neúspěchům ponižovala. Na druhou stranu nedokázala nikomu vysvětlit, jak řešit různé problémy. A tomu, kdo se ptal, se pak také náležitě mstila. Několik lidí kvůli ní raději odešlo.

Když šéf neví kudy kam

Vedoucí marketingového oddělení Jan Zahrádka je chlap jako hora. Málokdo by proto uvěřil, že ještě před několika lety dovolil na poradách svým zaměstnancům, aby mu skákali do řeči, pletli do pracovních témat své starosti a nebrali ho vůbec v potaz. "Když už mě napadla slovně i kolegyně, rozhodl jsem se, že tomu udělám přítrž," vzpomíná. Bouchl do stolu a stanovil jasná pravidla hry. Den před poradou dal sekretářce rozpis jednotlivých témat a jména pracovníků, kteří se k nim budou vyjadřovat. Nechyběl ani časový rozvrh porady.



Hned na začátku pak přítomné informoval o změnách. K obecným firemním záležitostem se i nadále scházeli všichni. Věci odbornějšího rázu či řešení osobních záležitostí přesunul na schůzky s konkrétními lidmi. Tím se zkrátila délka běžných porad a pan Zahrádka "odstranil škůdce", kteří k tématu neměli co říct, nudili se a často spíš vyrušovali.

Aby lidé neusínali

5

Nic se na nich nevyřeší 69 %

Mluví jen šéf 17 %

Každý se předvádí 4 %

Zdržují od práce 10 %

Vedoucí porady by měl předem stanovit časové limity jednotlivých bodů programu a dbát na jejich dodržení. Čím je totiž porada delší, tím víc klesá pozornost všech účastníků a porada začíná být neefektivní. "Není třeba kvůli udržení koncentrace předvádět přímo show, i když je to třeba v reklamní branži zvykem. V bance by se ale takový bavič asi odepsal," říká Vladimír Pozdníček z poradenské firmy Profi-men.Důležité pro vedoucího porady je mluvit nahlas, zřetelně, držet se tématu, občas chtít po publiku odpověď na otázku. "Na závěr by měl jednoznačně stanovit úkoly a určit, kdo za jejich plnění bude odpovídat," radí Pozdníček. Není také od věci udělat o výstupech z porady zápis a pak důsledně zkontrolovat, zda a jak se podařilo návrhy zrealizovat.1. Šéf předem oznámí program setkání.2. Každý hovoří jen v určeném čase.3. Jednejte věcně, stručně.4. Shodněte se na podstatě problému, pak ho řešte.5. Šéf dohlédne, aby se závěry odrazily v praxi.

Zdroj: jobdnes.cz