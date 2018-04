Aby si na vás kvůli oblečení neukazovali prstem

Nebudeme se bavit o tom, jak je důležité, a proč by měl mít voják uniformu, pekař zástěru, nebo lékař svůj bílý plášť. Zaměříme se na oblečení na poli šéfů a manažerů firem, čímž se také dostaneme na dosti úzké pole možností v oblékání, uzavřené v okruhu obleků, košil, kravat, ale také šatů a kostýmů.

Způsob oblékání vychází primárně z firemní kultury toho kterého podniku, stejně jako určitého usu, který se váže k dané profesi. Zatímco ředitele a obchodníky významných firem, stejně jako právníky by nemělo být v průběhu dne (a především odpoledne a večera) vidět jinak než ve tmavém obleku bez nějakých do očí bijících výstřelků (pochopitelně v případě, že daní pánové nemají právě dovolenou a neběhají po městě v pohodlnějším neformálním oblečení), pak například manažerům reklamních firem společnost toleruje daleko barevnější škálu v oblékání.

Na druhou stranu, ani člen vedení reklamní agentury by se neměl pouštět do příliš odvážných barevných kreací, pokud cítí, že jeho společnost se nese v duchu spíše konzervativním a jednotném, navíc pokud komunikuje s významnými obchodními partnery, kteří na přísně komisních barvách a střizích doslova bazírují (například účetní a auditorské firmy). Zvolit správný způsob oblékání je tedy o celkovém vnímání nejen vnitřní ale také vnější kultury firmy. O tom, s kým a na jaké bázi firma jedná.

Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na přiměřenost oblečení konkrétní situaci. Recepce pořádaná vládou, nebo jednání s obchodními partnery o další budoucnosti vaší firmy bude určitě klást větší nároky na oblečení než oslava narozenin vašeho kolegy v baru.

Oblek určitě ne jediný

To, že by měl každý manažer disponovat tmavým oblekem, byť v práci může chodit v naprosto neformálně oblečen, je bez diskuze. Ovšem ani takovýto člověk (tedy takový, který se nepohybuje v obleku každý den) by neměl vlastnit oblek jediný, ale minimálně dva až tři – například dva tmavé a jeden světlý. Jednak není vhodné, aby se člověk objevoval stále v jednom a témž obleku, jednak nevíte, kdy se vám stane nějaká drobná nehoda, která váš oblek vyřadí na čas z funkce.

Světlý oblek se hodí na dopolední, méně formální aktivity. Pojedete-li s firmou na celodenní (popřípadě více denní akci), kde bude oblek nevyhnutelný, právě tam během dne světlý s tmavým oblekem vhodně prokombinujete.

Pokud ovšem chodíte v obleku denně (významní manažeři, ředitelé atd.), pak by měla být škála vašich obleků, ale také košilí a kravat ještě daleko pestřejší. Pět kvalitních obleků, deset košil a stejný počet kravat – minimálně tak by měl být vybaven šatník manažera, kterému není jedno, jak svým vzezřením působí na své okolí. Kravaty a košile kupujte rozhodně dohromady, aby se vám nestalo, že máte sice velký počet obojího, ale kombinace kravat ke košilím jsou nemožné.

Čistota a vhodná velikost na prvním místě

Nevíte-li si v prodejně s kombinacemi rady, nebojte se dotázat na názor prodavačky. Zvláště ty ve značkových prodejnách by rad tohoto typu měly být schopné. Ovšem nejedná se pouze o kombinace. Pokud kupujete oblek hotový a ne šitý na míru, nechte si poradit také co se týče vhodné velikosti. Je velice trapné zvolit oblek menší, když po tom vypadáte, jako když čekáte velkou vodu a nemůžete se pohnout, aby vám neodlétl knoflík, stejně jako oblek větší, pod který by se vám vešly dva vlněné svetry a další troje kalhoty.

Ať už máte jakýkoli počet jakkoli drahých kusů oblečení a bot, vždy dbejte na jejich perfektní čistotu. Právě ta o vás ostatním mnohé napoví. Ani boty od Armaniho či oblek od Bosse neomluví mastné skvrny od oběda, chlupy vašich domácích mazlíčků, nebo špinavé fleky od vašeho plechového miláčka, který si vyžádal výměnu prasklé pneumatiky. Snadno vás pak strčí do kapsy člověk v obleku od jednoho z nejlevnějších českých oděvních závodů, jehož oblek je v daný moment v perfektním stavu a navíc mu na rozdíl od vás dokonale padne.

Módu je třeba respektovat

Možná si právě říkáte: „Jsem absolutně in, neboť mám ve skříni šest obleků, dvacet košil a kravat a bot nepočítaně, všechny kusy oblečení mi výborně padnou a jejich čistota je brilantní za každého počasí.“ Ale pozor, to není všechno. Jakpak je vaše oblečení staré? Není většině kusů už pěkná řádka let? Není většina z nich už mimo módní limit?

Rozhodně se vyplatí čas od času udělat v šatních skříních revizi a zamyslet se, jestli některé z vašich oblíbených košil, kravat, nebo jiných částí vašeho šatníku už nepatří mezi módní veterány. Nošení starých modelů vám rozhodně dobrou vizitku neudělá. Že vás módní trendy nezajímají? To je ale chyba, dámy které se kolem vás pohybují, rozhodně ano.