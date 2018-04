Aby si zaměstnavatel vybral právě vás

Je vhodné, aby se uchazeč ptal na finance?



Rozhodně není taktické vnášet toto téma do začátku rozhovoru. Vyčkávejte, obvykle je to zástupce společnosti, kdo o otázce financí začíná hovořit. Neredukujte ohodnocení pouze na mzdu - zajímejte se o to, zda společnost investuje do dalšího vzdělávání svých zaměstnanců, zda přispívá na pojištění nebo na stravování, podporuje sportovní nebo kulturní aktivity zaměstnanců a podobně, zda je v ní možnost profesně růst. Je vhodné se také zeptat na systém odměňování i na formu pracovní smlouvy. Zda bude na dobu určitou, neurčitou, nebo půjde o práci na živnostenský list a podobně.



Jak se má zájemce o práci atraktivně představit?



Důležitý je již výběr oblečení, většinou není vhodná přehnaná výstřednost. Ani zpoždění není dobrá vizitka, příchod se zbytečným předstihem také nesvědčí o schopnosti organizovat si čas. Snažte se být pečlivými posluchači, reagujte pokýváním hlavy, že rozumíte, a zejména se ptejte. Potvrdíte tím svou připravenost a zájem. Neskákejte nikomu do řeči, zbytečně se nemračte, můžete si dělat poznámky. Jako hlavní krédo bych označila být sám sebou. Zajímejte se o to, co zaměstnavatel od vás jako od nového pracovníka očekává.



Bez jakých informací by zájemce o práci neměl odejít?



V závěru výběrového rozhovoru by uchazeč o práci měl dostat jasnou informaci, kdy a jakým způsobem se dozví výsledek výběrového řízení. Je příjemné, když je rozloučení přiměřeně neformální - při podání ruky můžete zmínit, že setkání bylo příjemné a že by bylo potěšující pracovat s takovými lidmi. Pokud to tak opravdu cítíte. Říkejte jen to, co si opravdu myslíte, nestylizujte se do rolí, které vám nejsou blízké a můžete v nich působit křečovitě.



Po odchodu z výběrového rozhovoru už zřejmě zbývá jen čekat?



Rozhodně vyčkejte do data, na kterém jste se dohodli. Pokud se měl ozvat zástupce společnosti a nestalo se tak, zavolejte druhý den po termínu a chtějte vyjádření. Pokud si vás společnost nevybrala, ptejte se, v čem jste měli rezervy. Sdělení této informace není povinné, ale může to být pro vás dobrá zpětná vazba. Pokud jste z jednání vyšli vítězně, nezapomeňte se i přes euforii zeptat na všechny další organizační kroky, které máte realizovat.