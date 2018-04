Aby stavební spoření vyneslo co nejvíce

Stavební spoření, podobně jako penzijní připojištění, těží ze státní podpory a zároveň ze zhodnocení daného spořitelnou. Prostředky uložené na účtu stavebního spoření jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou, která v současné době je ve většině případů 2 % ročně.

Kdyby stavební spoření nemělo státní podporu (nebo kdyby ji klient nepožadoval), měl by klient možnost pravidelně nebo nepravidelně vkládat finanční prostředky, které by se zhodnocovaly 2 % ročně. Výnos by byl snížen o poplatky, které klient zaplatí – poplatek za uzavření smlouvy a poplatek za vedení účtu. Výsledný výnos pro klienta by byl výrazně nižší než 2 % ročně.

Takto nízkého výnosu dokážeme dosáhnout i ve fondech peněžního trhu. Zde se dá čekat podobné nebo dokonce lepší zhodnocení. Tyto fondy jsou minimálně rizikové. Z hlediska likvidity jsou lepší než stavební spoření, protože můžeme peníze použít kdykoli.

O zajímavé zhodnocení se postará státní podpora. Při spoření 1 500 Kč měsíčně po dobu 6 let bude naspořeno asi 130 000 Kč.

Naspořená částka na stavebním spoření a její složení

(Spoření 1 500 Kč měsíčně po dobu 6 let)

Z grafu je patrné, že státní podpora překonala objem připsaných úroků. Na státní podpoře dostaneme vyplaceno celkem 16 200 Kč, kdežto připsaný úrok bude jenom 6 600 Kč.

Ještě by bylo dobré podívat se na zaplacené poplatky, které nejsou v grafu zohledněny. Při cílové částce 130 000 Kč zaplatíme za uzavření smlouvy 1 % z cílové částky, tedy 1 300 Kč. Dále budeme platit poplatky za vedení účtu. Ty za 6 let budou např. 1 645 Kč. Celkem nás úhrady vyjdou na 2 945 Kč. Poplatky, úroky a podpory nám o výhodnosti investice mnoho neprozradí. Podívejme se na efektivní úrok. Ten by v tomto případě byl 5,8 % p.a. Po šesti letech spoření dostaneme vyplaceno tolik, kolik bychom dostali při spoření s výnosem 5,8 %.

Staré podmínky státní podpory byly pro klienty výhodnější

Jednak stačilo spořit jenom 5 let a jednak státní podpora byla ve výši 25 % z vložené částky. Nyní je jenom 15 %. I úrokové sazby od stavebních spořitelen jsou horší než bývaly před několika málo lety. Úrokové sazby na trhu postupně klesaly a na to reagovaly i stavební spořitelny . Dnes je běžná úroková sazba 2 %. Před dvěma lety byla běžná úroková sazba 3 %. Tyto výhodnější podmínky znamenaly, že efektivní úrok byl přes 10 % p.a.

Také platilo, že stavební spoření je nejvýnosnější produkt na trhu. Výnosnější byly jenom některé akciové fondy, když „měly zrovna štěstí“. Dlouhodobý průměr zhodnocení akciových trhů se pohybuje někde kolem 10 % p.a.

Dnes už tvrzení, že stavební spoření je nejvýnosnější produkt na trhu, není tak úplně pravdivé. Dají se sestavit portfolia, která budou mít zastoupení akcií a kde se dá očekávat minimálně stejně dobré zhodnocení. Problém je v tom, že nemáme jistotu, že vyděláme více. Možná ano, možná ne. Portfolio, které obsahuje akcie, přináší daleko vyšší riziko než stavební spoření. Proto se dá o stavebním spoření tvrdit, že je nejvýnosnější mezi konzervativními produkty. Výše uvedený efektivní výnos platí pro tento konkrétní typický příklad. Při jiném použití stavební spoření bude mít jinou míru výnosnosti.

Efektivní úrok klesá, pokud bychom spořili více než 20 000 Kč ročně

To je dáno tím, že na 20 000 Kč dostáváme státní podporu. Další peníze, které vložíme, státní podporu mít nebudou a my vlastně ukládáme pouze za úrok 2 % p.a. To má za následek pokles efektivního úroku. Ten bude někde mezi 2 % a 5,9 % ročně.

Efektivní úrok také klesá s prodlužující se dobou spoření. Kdybychom chtěli dobu spoření výrazně protáhnout nad 6 let (třeba na 10 let), nebude spoření tak výhodné. Sice stále budeme dostávat státní podporu a úroky od stavební spořitelny, ale změní se nám poměr vyplacené podpory k celkově vložené částce. Po 6 letech spoření máme naspořeno cca 130 000 Kč. V sedmém roce dostaneme úrok 2 % (to je 2 600 Kč) a státní podporu 2 700 Kč. Vidíme, že objem podpory se srovnává s objemem připsaného úroku. V dalších letech bude připsaný úrok převažovat nad státní podporou. To má za následek pokles efektivního úroku.

Ideální je používat stavební spoření jenom na minimální dobu (6 let). Po této době je dobré vybrat naspořené prostředky a zkusit najít výhodnější způsob uložení. Třeba dluhopisové otevřené podílové fondy. Založíme další stavební spoření, na které čerpáme státní podporu. Výhoda tohoto postupu spočívá v tom, že dluhopisové fondy dokáží zhodnotit vložené prostředky vyšší částkou než kdybychom je nechali zhodnocovat stavební spořitelnou za 2 % p.a. Efektivní úrok by také klesl v případě, že bychom spořili výrazně malou částku. Třeba 200 Kč měsíčně. Pak musíme počítat s tím, že jeden měsíční vklad ani nepokryje poplatky za vedení účtu.

Stavební spoření se dá také použít pro jednorázový vklad. Můžeme vložit najednou např. 120 000 Kč (to je 6 krát 20 000 Kč). Z tohoto vkladu dostáváme připsané úroky a dostáváme státní podporu. Státní podpora nám pomůže zvýšit efektivní úrok a dostaneme se tak přibližně na 3,5 % ročně. Záleží na zvážení klienta, jestli je tento způsob investice pro něho zajímavý nebo nikoli. Efektivní úrok 3,5 % je pro velice konzervativního investora, který by mohl investovat pouze do fondů peněžního trhu, zajímavý. Zkušenější investor by si pravděpodobně našel takové portfolio, které by dokázalo zhodnotit prostředky lépe.

Tento postup investování by byl použitelný např. u klientů, kterým skončilo jedno stavební spoření, dostali vyplacené peníze a chtějí pokračovat v dalším cyklu. Mohou tak přelít peníze z jednoho spoření do druhého a zajistit si tak podporu na další dobu. Tento postup se dá opakovat „do nekonečna“.

Myslíte si, že stavební spoření je stále nejvýhodnějším spořicím produktem na trhu? Jakým způsobem zhodnocujete své úspory vy?

