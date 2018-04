Aby vám nabídnuté tykání nesrazilo vaz

Oslovujete-li kohokoli ve svém okolí, nevyhnete se tomu, abyste mu přitom netykali a nebo nevykali. Samozřejmě, při volbě, kterou z těchto dvou možností použijete, záleží na tom, jaké máte s daným člověkem vztahy, jak jej znáte dlouho, co k němu cítíte, jak velkou úctu k němu chováte, popřípadě i naopak, jak moc je vám nesympatický.

Tykání často předchází, a to především v pracovních a obchodních vztazích, vykání spojeným s oslovením křestním jménem: „Dobrý den, Vladimíre, posílám Vám novou cenovou nabídku…“. Tento způsob oslovení je přípustný a pokud jej někdo směrem k vám použije, nemělo by vás to zaskočit. Tento způsob oslovení často vychází z toho, že se dva lidé, kteří jej používají, jíž nějakou tu dobu znají, často spolu přicházejí do kontaktu apod., ale přesto chtějí dodržet vykáním určitý profesionální odstup.

Samotné tykání by nemělo být tak samozřejmé. Je to projev určité náklonnosti k druhému člověku, projev sympatie. Nabídnutí tykání by mělo takový postoj odrážet a je na tom druhém, zda tykání akceptuje, či nikoliv. Mluvíme teď samozřejmě o tykání na poli pracovním, nebo chcete-li obchodním. Právě zde je totiž linie mezi správným momentem pro nabídnutí tykání daleko hůře identifikovatelná než na poli osobním.

Řada lidí vůbec tykání v profesním světě neakceptuje, raději si drží automatický odstup k obchodím partnerům, ke kolegům apod., aby se jim s těmito lidmi lépe pracovalo a aby se do vztahů nepromítaly osobní záležitosti.

Není neslušné odmítnout tykání, pokud vám jej někdo nabídne a vy cítíte, že byste raději zůstali u vykání. Důležité je umět jej odmítnout a neurazit. Můžete to vyřešit například slovy: „promiňte, ale raději bych zůstal u vykání“. Člověk, který vám tykání nabídl, by měl vaše rozhodnutí plně respektovat a reagovat například slovy: „v pořádku, zůstaneme tedy u vykání.“

Pokud bychom měli najít správný moment, kdy nabídnout třeba vašemu obchodnímu partnerovi (nebo třeba kolegovi) tykání, nelze to definovat paušálně. Je na vás, abyste vycítili správný moment, ve kterém bude hrát roli váš entusiasmus, doba po kterou už se znáte, způsob a četnost vaší komunikace s ním a samozřejmě i vaše vnímání daného člověka. Těžko budete chtít nabídnout tykání někomu, kdo je vám nesympatický, koho společensky neuznáváte apod.

Někdy vám napomůže situace, kdy jsou vaše vzájemné sympatie takové, že tykání vyplyne jaksi automaticky. Vždycky ovšem musí někdo udělat první krok a tím prvním by měla být společensky důležitější osoba. Tykání tedy nabízí žena muži, nadřízený podřízenému, starší mladší, stejně jako je tomu u představování, nebo podávání ruky. Právě podávání ruky často smluvené tykání doprovází, také jím může být například přípitek.

Nabídnuté tykání může být projevem určitého uznání. Například po dobře vykonaném důležitém úkolu vy jako nadřízený nabídnete tykání podřízenému, které úkol vykonal. Stejně tak vám může například nabídnout tykání váš významný partner, se kterým jste uzavřeli dobrý obchod.

Pozor na potykání na firemních večírcích

V případe společenských akcích, které jsou doprovázené pitím alkoholu je nabídnutí tykání často jednodušší, o to složitější může být dodržování tykání s určitými osobami následující dny v rámci pracovních popřípadě obchodních aktivit.