Aby vám pot nezkazil pověst aneb jak se zbavit potiče

Obecně se potí opravdu každý. Více muži, méně ženy, svou roli v tom hraje samozřejmě i věk lidí a především tělesná aktivita a teplota prostředí v němž se nalézáme. Daleko méně se bude potit manažer v klimatizované kanceláři, který sedí za stolem celý den, jinak obchodní zástupce firmy, který tráví celé dny na nohou v terénu. Existují však obecné rady, jak docílit co nejmenšího pocení a především co nejmenšího tělesného zápachu.

Hygiena na prvním místě

Chcete-li bojovat s potem, zaměřte se nejprve na své hygienické návyky. Jak často se sprchujete? Ideální varianta je dvě až tři sprchy denně. První ráno než vyrazíte do práce, kterou se zbavíte potu, který jste vyprodukovali během spánku. Druhá pak může následovat po práci, než se vypravíte za večerními aktivitami a kterou eliminujete pot z pracovního dne. Poslední sprcha musí přijít před ulehnutím ke spánku, nebo před intimními aktivitami s partnerkou/partnerem. Pokud se budete sprchovat pouze jednou za den, nebo dokonce vůbec, zapomeňte na kvalitní pomoc dalších prostředků.

Když antiperspirant, tak pravidelně

Kromě pravidelné sprchy vám spěchají na pomoc ještě další, tentokrát chemičtí pomocníci, které byste se rovněž měli naučit používat denně – antiperspirant a deodorant.

Antiperspirant zamezuje pocení a především v podpaží vykonává svou službu opravdu efektivně. Nabídka těchto přípravku je v současné době široká, vyplatí se vsadit na na trhu dobře známé značky. Je třeba si dá pozor na to, že některé bývají různě navoněné a mohou se tlouci s vaším parfémem, případně vám může být jejich vůně nepříjemná. Dále pak opatrně s volbou pevných versus gelových antiperspirantů. Pevné často zanechávají šmouhy na oblečení, které na tmavých kusech oblečení doslova září a dokáží být dokonce nevypratelné.



Deodoranty potlačují, někdy dokonce zcela eliminují zápach potu. Pokud je váš problém s tělesným potem opravdu výrazný, oba výše uvedené přípravky je vhodné kombinovat.

Chemie a hygiena nestačí

Často se myjete, používáte deodorant i antiperspirant a není to dost? Pak byste se měli zamyslet také nad tím, jaké oblečení používáte. Řada textilních materiálů se chová tak, že pot vůbec nesaje, naopak, koncentruje ho na svém povrchu. Vyplatí se proto sáhnout po materiálech kvalitních, ne tak chemických, s podílem přírodní složky.

Také množství oblečení hraje svou roli. Pokud se příliš potíte, může na tom nést podíl teplota v místnosti, nebo vaše tělesná aktivita, což jsme si již naznačili. V těchto případech je dobré zvolit lehčí oblečení, oblečení prodyšnější, vhodně volit jednotlivé vrstvy a nebýt líný si v případě, že je vám horkou, některou z vrstev odložit.

Jak na kolegu „potiče“

Možná vás napadá myšlenka: Ano, to je všechno hezké, pokud já sám o problému vím. Co mám ale dělat s kolegou (budeme ho dále nazývat zjednodušeně „potič“), který páchne potem a tento nepříjemný fakt si prostě nepřipouští a nám svým zápachem znepříjemňuje pobyt v kanceláři?

Odpověď je jednoduchá, realizace pak už tolik ne. Je třeba, aby to vašemu kolegovi (partnerovi, šéfovi apod.) prostě někdo řekl. Je dobré tímto úkolem pověřit například jemu blízkého člověka – například kolegu, se kterým se baví více než jen na pracovní úrovni.

Pokud by se tento člověk zdráhal na problém s potem našeho „potiče“ upozornit a nikdo jiný odvážný by se v týmu nenašel, pak se tohoto úkolu musí chtě nechtě chopit šéf. Měl by si sednout a jemně, aby se dotyčný kolega neurazil, mu naznačit, že by bylo dobré, aby začal používat, deodorant, nebo perspirant, protože je cítit potem a kolegům v kanceláři to není příjemné.

Samozřejmě lze zvolit i daleko jemnější variantu, což se odvíjí nejen od fantazie a přístupu člověka, který to bude sdělovat, ale také od jeho vztahů s dotyčným „potičem“. Vůbec nejhorší ovšem je, pokud to „potičovi“ nikdo neřekne. Trpí tím pak celá kancelář, návštěvy v kanceláři, obchodní partneři a potažmo pak i sám „potič“, což je zcela zbytečné.