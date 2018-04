Aby vám zápach z úst neodháněl kolegy

Zápach z úst trápí řadu lidí po celém světě (podle výzkumu například téměř třetina Američanů) a jen málokdo z nich proti němu účinně bojuje. Tento problém může mít celou řadu příčin: kouření, alkohol, kyselé nápoje, káva, sucho v ústech, léky, strava příliš bohatá na proteiny atd.



Pravda je každopádně taková, že nepříjemný dech nevychází z trávícího systému, nýbrž z úst (především z jazyka a také z krku) a mají ho na svědomí anaerobní bakterie, které rozkládají proteiny a produkují síru. Ta pak vychází z úst ve formě plynné sloučeniny a zápach je na světě.



Zmíněných bakterií, kterým se nejlépe daří v místech bez přístupu kyslíku, není možné se zbavit mechanicky – seškrábat je, nebo vyplivnout. Je třeba proti nim bojovat tak, že se zamezí jejich produkci sirných plynů.

Častá zubní hygiena na prvním místě

Jak na to? Předně je třeba dostat z úst zbytky jídel a nápojů, které by bakterie mohly rozkládat, tzn. čistit si pravidelně zuby, nejlépe po každém jídle, nebo i častěji. K tomu ovšem nestačí jen zubní kartáček, je třeba používat ještě zubní nit, která se dostane tam, kam kartáček rozhodně ne.



Pak je potřeba zacílit na prostředí, které bakteriím vyhovuje – tedy na prostředí s malým přísunem kyslíku. Na trhu existuje řada zubních past a ústních vod. Ovšem ne každý z těchto výrobků vám pomůže se zbavit zápachu z úst, ačkoli může mít úžasné schopnosti zuby zbavovat plaku, nažloutlé barvy atp. Abyste zamezili anaerobním bakteriím v ústech fungovat – tedy produkovat v konečném důsledku sirné sloučeniny, je třeba ovlivnit prostředí ústní dutiny látkami s okysličujícím účinkem.



Obyčejné voňavé prostředky nestačí

Jakýkoli prostředek, který vám pouze chutná po eukalyptu, skořici, nebo mátě nemusí způsobovat to, že vám nebude cítit z úst. A to můžeme mluvit jak o žvýkačce, bonbónu, nebo třeba ústní vodě. Účinek zmíněných výrobků bývá velice krátkodobý.



K tomu, abyste ovšem bakterie anulovali (respektive snížily jejich počet a účinek na minimum), je třeba na ně dlouhodobě působit, jak jsme si již řekli výše, prostředky (ústní vodou, zubní pastou, zubním gelem atd.), které mají okysličovací účinky.



Zajdete-li do obchodu specializovaného na ústní hygienu (bývají často v rámci nákupních komplexů) či do lékárny, určitě takové prostředky naleznete. A budete-li je důkladně používat po určitou dobu (způsob užívání jistě naleznete na návodu), teprve potom se dostaví pozitivní účinky a váš dech přestane být odpudivý.