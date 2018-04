Aby vás plnění pojišťovny nepřekvapilo

Plnění pojistitele zahrnuje dva základní způsoby odškodnění pojistné události: plnění v nové ceně, nebo plnění v časové ceně (po odpočtu amortizace za stáří věci, případně za jiné znehodnocení, které nastalo před pojistnou událostí). Při plnění v nové ceně musíte obdržet částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení nové věci stejného druhu, kvality a technických parametrů.

Kde se o způsobu plnění dozvíte více?

V textu pojistné smlouvy budete mít zpravidla napsáno, že pojištění se sjednává na novou cenu. Tato formulace však nezahrnuje automatické plnění v nových cenách. Prostudujte si pečlivě Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku daného pojistitele a doplňkové pojistné podmínky vámi uzavřené pojistné smlouvy. Zde se v článku zpravidla nazvaném „Plnění pojistitele“ dozvíte více o způsobu odškodnění v případě pojistné události.



Za co a kdy plnění vždy v nové ceně

Existují případy, kdy pojistitelé poskytují plnění vždy v nové ceně, bez ohledu na stáří věcí a způsob opotřebování. Bližší informace jsou podány buď v textu pojistné smlouvy nebo v příslušných všeobecných a doplňkových pojistných podmínkách. Tyto případy můžeme rozdělit na dvě části: v první části se jedná o přesně definované předměty nebo soubory, v druhé části se jedná o pojištěná rizika, u kterých pojistitel zaručuje plnění vždy v nové ceně.

Pro příklad první části (přesně definované předměty nebo soubory) můžeme uvést: cennosti, starožitnosti, sbírky, perly, drahokamy, potraviny, léky, palivo, peníze, valuty, nábytek umístěný v bytě, zvířata, rostliny, stavební materiál, vnitřní stavební součásti.

Pro příklad druhé části (pojištěná rizika) můžeme uvést: požár, výbuch, pád letadla – při pojistných událostech způsobených uvedenými riziky poskytne pojistitel pojistné plnění za zničené věci vždy v nových cenách (v současné době uplatňováno např. Českou pojišťovnou pro pojištění domácnosti).

Za co a kdy plnění vždy v časové ceně

I při sjednáni pojistné smlouvy na novou cenu a zavázání se pojistitele poskytnout pojistné plnění v nové ceně, se v pojistných smlouvách vyskytují případy, kdy si pojistitel vyhradí za některé předměty poskytnout pojistné plnění vždy v časové ceně. Zde opět, stejně jako v předchozím odstavci o plnění vždy v nové ceně, můžeme případy rozdělit na dvě části: přesně definované soubory nebo rizika plnění.

Uveďme si některé příklady první části (přesně definované předměty nebo soubory): věci uložené mimo byt, cizí movitá věc, věci již neurčené k používání

Příklady druhé části (pojištěná rizika): zkrat a přepětí

Kombinace plnění v nové a v časové ceně

Většina pojistitelů při stanovení pojistného plnění kombinuje oba již výše uvedené způsoby. Podmínky jsou zpravidla uvedeny v článku „Plnění pojistitele“. V kterých případech tedy obdržíte plnění v časové ceně, byť máte sjednáno pojištění na novou cenu a přímo v textu pojistné smlouvy se uvádí, že plnění je poskytováno v nových cenách? Zde záleží na jednotlivých pojistitelích a jimi uvedených podmínkách. Uvedeme si alespoň ta nejdůležitější:

• Cena věci bezprostředně před pojistnou událostí je nižší než 70 % ( 60 %, 50 % - záleží na pojistiteli) její nové hodnoty – pokud amortizace přesáhne 30 % (40 %, 50 %), obdržíte plnění v časové ceně

• Domácí elektrospotřebiče a sportovní potřeby starší 5 let - přesáhne-li stáří těchto předmětů stáří 5 let, obdržíte plnění v časové ceně

• Oděvy, obuv, prádlo, audiovizuální a výpočetní technika, fotografické přístroje starší 3 let - přesáhne-li stáří těchto předmětů stáří tří let, obdržíte plnění v časové ceně

• Technické, kuchyňské a jiné domácí přístroje – u těchto předmětů obdržíte plnění v časové ceně

• Věci nad 3 roky stáří – za všechny předměty starší tří let obdržíte plnění v časové ceně

Příklad

Pro názornost si uveďme vzorový příklad stanovení pojistného plnění v případě odcizení několika konkrétních věcí. Za amortizaci budeme považovat pro snadnější orientaci částku 10 % za rok pro všechny soubory a druhy věcí. Do příkladu si zahrneme všechny způsoby kombinace plnění v nové a v časové ceně dle předešlého odstavce – podmínky různých pojistitelů.

Předmět Nová cena Stáří Amortizace Časová cena Plnění 1. Potraviny 1 000 Kč měsíc plnění v nové ceně 1 000 Kč 2. Koberec 2 000 Kč 5 let 0,5 1000 1 000 Kč 3. CD disky 1 000 Kč 1 rok 0,1 plnění v nové ceně 1 000 Kč 4. Lyže 3 000 Kč 6 let 0,6 1 200 Kč 1 200 Kč 5. Televizor 10 000 Kč 4 roky 0,4 6 000 Kč 6 000 Kč 6. Mixér 2 000 Kč 1 rok 0,1 1 800 Kč 1 800 Kč 7. Povlečení 2 000 Kč 4 roky 0,4 1 200 Kč 1 200 Kč 8. Peníze 5 000 Kč plnění v nové ceně 5 000 Kč 9. CELKEM 26 000 Kč 18 200 Kč

Vysvětlivky k jednotlivým řádkům:

1. Potraviny – u této skupiny věcí pojistitel zaručuje vždy plnění v nové ceně

2. Koberec – amortizace je větší než 30%, pojistitel plní v časové ceně

3. CD disky – amortizace není větší než 30%, pojistitel plní v nové ceně

4. Lyže – sportovní potřeby starší 5 let, pojistitel plní v časové ceně

5. Televizor – audiovizuální technika starší tří let, pojistitel plní v časové ceně

6. Mixér – kuchyňský přístroj, pojistitel plní v časové ceně

7. Povlečení – věc starší tří let, pojistitel plní v časové ceně

8. Peníze – u této skupiny pojistitel zaručuje vždy plnění v nové ceně

9. CELKEM – rozdíl mezi novou cenou všech odcizených předmětů a pojistným plněním činí 7 800 Kč

Uvedený příklad je kombinací omezení různých pojistitelů a ve skutečnosti takový případ nemůže nastat. Jednotliví pojistitelé používají pro plnění v časové ceně buď omezení dle amortizace v % a na stáří neberou ohled, jiní zase mají pevně stanovené stáří pro určité soubory a věci a po překročení této hranice poskytují pojistné plnění v časové ceně.

Prostudujte si v klidu vaši pojistnou smlouvu včetně všeobecných a doplňkových podmínek a seznamte se s články „Plnění pojistitele“ a „Pojistná hodnota“. Pokud budete vědět, za které předměty a soubory vám pojistitel poskytne vždy plnění v nové ceně a jakým způsobem stanovuje plnění v časové ceně, pojistné plnění stanovené pojistitelem vás v případě, že se vám stane nějaká „nepříjemnost“ ve spojení s vaším majetkem, rozhodně nepřekvapí.

Máte zkušenosti s vyplácením pojistného plnění? Dostali jste vše, na co jste podle vás měli nárok? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.