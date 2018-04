Aby vás spoření nezklamalo

Naštěstí stavební spoření je produkt velice málo rizikový a velmi výnosný díky státní podpoře. Pokud chce někdo pouze spořit, nemůže udělat příliš velkou chybu, když svěří své peníze jakékoli ze šesti spořitelen. Rozdíly zde samozřejmě jsou, ale v porovnání s jinými možnostmi zhodnocení úspor je jakékoli stavební spoření se státní podporou velice výhodné. U jiných alternativních produktů není záruka takto vysokého výnosu a některé z nich s sebou nesou mnohonásobně větší riziko.

Pokud je cílem stavebního spoření úvěr, pak je výběr již složitější. Zde by měla být kritériem pro výběr spořitelny především reálná možnost tento úvěr získat. Měla by se zhodnotit celková „dostupnost“ úvěru, tedy jaké podmínky spořitelna klientům nabízí a jaké požadavky na ně má.

Podle čeho si lidé vybírají spořitelnu

V první řadě většina zájemců o stavební spoření bere v úvahu na první pohled viditelné parametry, které spořitelny také jaksepatří zdůrazňují a odlišují se jimi od svých konkurentů. Jsou to úrokové sazby z vkladů i úvěrů, výše minimálních akontací, tedy částek, které stačí naspořit jako podmínka pro nárok na úvěr, poplatky za uzavření smlouvy, vedení účtu, vyřízení a zpracování úvěrů a další.

I / Teoretický výběr spořitelny podle psaných a na první pohled zřejmých kritérií

Jak by dopadly produkty spořitelen, kdyby se vybraly podle těchto řekněme na první pohled zřejmých, poněkud „teoretických kritérií“?

1/Spoření – Pořadí spořitelen podle výše maximální úrokové sazby z vkladů a nejnižší možný poplatek za uzavření smlouvy (např. zvýhodněný pro mladé klienty)

Stavební spořitelna Maximální úroková sazba z vkladů Nejnižší možná úhrada za uzavření smlouvy, např. pro mladé klienty (% z CČ) Raiffeisen 4% 0,75% HYPO 4% 1% Wüstenrot 4,2%* 1% VSS KB 3% 0,75% ČMSS, SSČS 3% 1%

Poznámka: CČ = cílová částka

* až po sedmi letech spoření, jinak 3%

SSČS = Stavební spořitelna České spořitelny

Z ájemci o pouhé spoření by tedy v případě, že by neměli k dispozici další informace, reference jiných lidí, nebo by je nezaujala nějaká aktuální marketingové akce, by zřejmě nejčastěji volili spořitelny v tomto pořadí. Především první dvě spořitelny jsou dnes pro spoření bez úvěru velmi oblíbené. Pokud jde pouze o spoření, výběr podle výše úrokových sazeb a poplatků nebude nijak špatný. Více pozornosti je však dobré věnovat úvěrové části stavebního spoření.

2/Úvěr ze stavebního spoření – Pořadí spořitelen podle výše minimální úrokové sazby z úvěru a minimální akontace :

Stavební spořitelna Minimální úroková sazba z úvěru Minimální akontace (% z CČ) HYPO 4,9% 40% Wüstenrot 5% 40% SSČS 5,5%* 50% VSS KB, Raiffeisen 6% 40% ČMSS 6% 50%

Poznámka: CČ = cílová částka

Podle těchto ukazatelů nejlépe vypadá nabídka úvěrů u HYPO stavební spořitelny a Wüstenrotu. Naopak ČMSS z tohoto pohledu nenabízí svým klientům vůbec žádnou výhodu, má nejvyšší úrokovou sazbu a požaduje celou 50% akontaci.

Chceme-li z těchto výsledků dvou předchozích tabulek sestavit jakýsi žebříček teoreticky nejlepšího produktu či na první pohled „nejlépe vypadající“ nabídky pro toho, kdo chce a nebo asi bude čerpat úvěr (toho zajímá i možnost, že bude pouze spořit bez úvěru), v čele by v každém případě stála HYPO spořitelna. Za ní by následovaly Wüstenrot a Raiffeisen, dále pak SSČS a VSS KB a na posledním místě by skončila ČMSS, neboť opět nemá vůbec žádnou zjevnou výhodu ani pro střadatele, ani pro zájemce o úvěr.

II / Snaha o praktický výběr spořitelny, do kterého se zahrnou navíc i další kritéria důležitá v praxi

1 /Spoření - Kdo chce pouze spořit, dojde i v praxi ke stejným závěrům, které jsou uvedeny výše. Stačí mu vybrat si nejvyšší úrok a nejnižší poplatky.

2/Úvěry a překlenovací úvěry: Kdo si chce vzít úvěr nebo meziúvěr, měl by se navíc zajímat o to, zda na úvěr dosáhne nebo ne, zda je dostatečně bonitní, aby mu jej spořitelna poskytla. Také je vhodné podívat se, jak vysoké poplatky za zpracování úvěrové smlouvy si spořitelna účtuje. Přestože se mohou za ty dva roky, co se na úvěr musí počkat, změnit, je alespoň vidět, která spořitelna je levná nebo drahá.

V několika minulých komentářích byl učiněn pokus vybrat si z pohledu praxe vhodnou spořitelnu jak pro úvěr, tak pro překlenovací úvěry. Podrobně naleznete čísla, která k těmto výsledkům vedla, zde:

1. ČMSS a SSČS

ČMSS poskytuje nejdostupnější úvěry. U překlenovacích úvěrů to platí také, ale pouze pro klienty, kteří spoří již delší dobu. Ti, kdo si chtějí vzít meziúvěr ihned po uzavření smlouvy, musí být naopak dosti bonitní. SSČS má výhodné úvěry a mimo to k nim má pro své klienty i některé zajímavé doplňky (Telebus, expresní zpracování úvěru do druhého dne zdarma, možnost podat žádost o úvěr zdarma po internetu).

2. Raiffeisen, VSS KB, Wüstenrot

Každá z nich je v něčem lepší než zbylé dvě. VSS KB má dobré úvěry, Wüstenrot překlenovací úvěry, s nimi drží krok Raiffeisen, která je průměrně dobrá v úvěrech i meziúvěrech.

3. HYPO

Poslední místo získala HYPO spořitelna za vysoké požadavky na bonitu klientů, kteří si chtějí vzít úvěr. Má ale ve svém produktu Nadstandard několik zajímavých prvků, které by mohly oslovit klienty, kteří nemají problém s dostatečnými příjmy.

Co z toho všeho vyplývá?

Úvěry:

Porovnáme-li výsledky naší „teorie“ a „praxe“, dojdeme ke zjištění, že jsou vlastně úplně opačné. To znamená, že čím je nabídka spořitelny v úvěrové oblasti lepší, tím méně zajímavé, bez zjevných výhod její produkty vypadají. Nemají ani zvýhodněné sazby na vklady, ani nižší akontace a úrokové sazby pro úvěry.

Spoření:

Zde jde především o výnos a minimalizaci nákladů, výsledek výběru spořitelny bude tedy v zásadě shodný pro oblíbenost podle psaných, „teoretických“ i podle „praktických“ ukazatelů.

A na závěr ještě stručné shrnutí charakteristik produktů všech spořitelen, které vycházejí z použitých kritérií:

ČMSS: dostupné úvěry, nenabízí výhody střadatelům

HYPO: výhodné spoření, špatně dostupné úvěry

Raiffeisen: nejvíce výhod pro spořitele

SSČS: má výhodné úvěry, nabízí některé zajímavé doplňky

VSS KB: je ve všech použitých charakteristikách „uprostřed“, takže nemá žádné vyčnívající přednosti nebo nevýhody ani pro spořitele, ani pro zájemce o úvěr

Wüstenrot: dobré úroky pro spořitele, výhodné meziúvěry

Těšíme se na vaše kritické a kritizující ohlasy a komentáře. Budeme rádi, když nám prozradíte „svůj žebříček“, když se s ostatními podělíte o své praktické zkušenosti se spořením, s čerpáním úvěrů a s výběrem stavebního spoření.