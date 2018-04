Aby vás vaše děti nezruinovaly

Jindřich Mladý (33 let) bydlí se svou ženou Markétou (28 let) a 4-letou dcerkou Barborkou v družstevním bytě v malém městě nedaleko Brna. Mají v plánu se finančně připravit na období zvýšených nákladů v době, kdy bude jejich dcera studovat.

Zkušenosti z praxe ukazují, že většina poradců na trhu začne navrhovat řešení tak, že spočítají, kolik by se naspořilo z uvedených 1.700,- Kč měsíčně za určitou dobu. Někdy je ovšem lepší věnovat trochu více času hlubší úvaze a podívat se na situaci a požadavky klienta i z jiných stran. Zkusme tedy náš návrh řešení začít jakoby od konce, od požadovaného výsledku.

U přesňující otázky:

1. Jaké bude časové rozložení nákladů na vzdělání?

2. Jakou měsíční výši těchto nákladů očekávají?

3. Kolik by museli spořit pro zajištění cíle?

4. Jaké produkty finančního trhu jsou pro tento účel vhodné?

5. Návrh řešení

Odpovědi a návrh řešení:

1. Časové rozložení nákladů na vzdělání

NENECHTE SI UJÍT Začátek října ve znamení propadů

Prakticky všechny akciové trhy v uplynulém týdnu doplatily na špatné zprávy z USA, a po týdnu se na trzích opět prodávalo ve velkém. Jaký vliv to mělo na výkonnost fondů? Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodným obohacením je prospěch získaný plněním bez právního důvodu nebo plněním z neplatného právního úkonu. Co je určujícím hlediskem? Žehlit bez páry je dřina

Chcete si žehlení co nejvíce ulehčit? Pak počítejte s tím, že byste se neměli spokojit s nejlevnějšími žehličkami. Co umí žehlička za šest tisíc?

Toto je možné určit poměrně přesně. Rodiče předpokládají, že od 14 do 18 let bude dítě na střední škole (SŠ), tj. 4 roky. Následně je možné, že půjde i na vysokou školu (VŠ), max. 6 let. Znamená to tedy, že jedna část úspor musí být k dispozici za 10 let a druhá za 14 let.

2. Předpokládaná výše nákladů

Při určování výše nákladů je vhodné přihlížet k časové hodnotě peněz, kterou ovšem můžeme dnes jen odhadovat. Pomůžeme si přitom představou, že inflace bude např. ve výši cca 2 % ročně po celou dobu spoření a že náklady budou relativně podobné jako dnes.

Rodiče předpokládají, že by dnes platili za SŠ cca 1.500,- Kč měsíčně a za VŠ pak cca 2.500,- Kč měsíčně. Přepočítáme-li tedy tyto částky na časovou hodnotu, vyjde nám, že v dané době budou odpovídat dnešním 1.800,- Kč, resp. 3.000,- Kč měsíčně. K těmto hodnotám pak musí směřovat i celý následující výpočet potřebných úspor.

Uspořené částky přitom nebudou v průběhu postupného odčerpávání měsíčních nákladů ležet v šuplíku, ale na účtu, který bude dále úročen (až do vyčerpání na konci příslušné doby, tj. 4, resp. 6 let), současně musí být vysoce likvidní a tudíž jeho výnosnost bude relativně nízká, řekněme kolem 4 % p.a.

V souhrnu to znamená, že je potřeba najít způsoby, jak naspořit:

a. za 10 let částku, ze které můžeme čerpat 1.800- Kč měsíčně po dobu 4 let, tj. cca 80.000,- Kč

b. za 14 let částku, ze které můžeme čerpat 3.000,- Kč měsíčně po dobu 6 let, tj. cca 192.000,- Kč.

3. Kolik je potřeba spořit?

4. Jaké spořící produkty jsou vhodné?

jsou bezpečné

jejich výnos může převyšovat min. 2 až 2,5 krát předpokládanou inflaci

svou povahou umožňují dodržet potřebné časové rozložení potřebných nákladů

Na začátku si opět pomůžeme odhadem, v tomto případě odhadem úrokové sazby, která by nám umožnila naspořit požadované částky při dlouhodobém spoření a při zachování relativně vysoké bezpečnosti. Dá se říct, že současné vhodné produkty jsou schopny překonat zmíněnou inflaci nejméně 2 až 2,5 krát, tzn. cca 4 až 5 % p.a.. Zvolme si tedy např. 4,5 %.Výpočtem zjistíme, že pro zajištění financování nákladů na SŠ musíme spořit min. 550,- Kč měs., na VŠ pak min. 850,- Kč měs.. Takže místo 1.700,- Kč nám postačí na realizaci cílů jen 1.400,- Kč měsíčně.Především takové, které splňují již zmíněná základní kritéria zadání:

Zkušenému poradci se na první pohled vybaví celkem jednoduchá kombinace stavebního spoření a podílových fondů. Pojďme se tedy pokusit zjistit, zda je tato kombinace schopna dosáhnout požadovaných cílů klienta.

5. Návrh řešení financování vzdělání dítěte

Jak investuje vyvolený? Kolik nakonec vyvolenému zbude na slibovanou charitu? Více ZDE .

Fáze 1 – tvorba základního kapitálu

V této počáteční fázi jednotlivé potřebné částky spoření (550,- Kč a 850,- Kč) vzhledem k jejich nízkým hodnotám spojíme (tj. 1.400,- Kč měs.) do jednoho produktu, a tím bude stavební spoření (cílová částka postačí ve výši 130.000,-). Využijeme přitom státní podpory a po 6 letech tak naspoříme cca 122.000,- Kč. Nyní tuto uspořenou částku rozdělíme na dvě části, 50.000,- Kč a 72.000,- Kč. První poslouží pro SŠ – viz Fáze 2a, druhá pro VŠ – viz Fáze 2b.

Fáze 2a - SŠ

Zmíněných 50.000,- Kč uložíme do podílového fondu, nejlépe s převahou dluhopisů a minimem akcií a po dobu dalších 4 let k nim budeme dospořovat 550,- Kč měsíčně. Ve 14 letech věku dítěte tak budeme mít k dispozici cca 86.000,- Kč, které nám umožní krýt požadované výdaje na SŠ.

Fáze 2b - VŠ

Ihned po ukončení prvního stavebního spoření založíme nové a tentokrát budeme spořit jen 850,- Kč (cílová částka postačí ve výši 80.000).

Současně uložíme zmíněných 72.000,- Kč z prvního stavebního spoření do podílového fondu a vzhledem k delšímu časovému prostoru (6 let) můžeme do portfolia začlenit i větší část akcií (např. 30 %). Po uplynutí 6 let převedeme kapitál z tohoto fondu do fondu konzervativnějšího typu s převahou dluhopisů.

V tomto okamžiku můžeme z druhého stavebního spoření vybrat cca 74.000,- Kč, které přiložíme ke kapitálu v podílovém fondu. Po zbývající 2 roky budeme ještě do fondu dospořovat 850,- Kč měsíčně a v 18 letech věku dítěte tak budeme mít k dispozici cca 198.000,- Kč, které nám umožní krýt požadované výdaje na VŠ.

Závěr:

Zvláštní pozornost je nutné u takového řešení věnovat především správnému načasování a pečlivému nastavení portfolií podílových fondů. Jinak, zde navržené řešení samozřejmě není jediné možné a mohli bychom najít i další možnosti.

Pozn.:

1. Výpočty jsou pro zjednodušení zaokrouhleny.

2. Ve výpočtech je zohledněna časová hodnota peněz pouze k okamžiku začátku čerpání měsíčních nákladů na vzdělání z uspořených částek.

Rady a tipy:

Na výdaje spojené se studiem potomka by se mělo myslet s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možné naspořit potřebnou částku.





Pro dlouhodobé spoření na studium je vhodné volit takové finanční produkty, které přinesou dostatečný výnos za přijatelné míry rizika. Tomuto kritériu vyhovuje stavební spoření a také dluhopisové otevřené podílové fondy. V delším časovém horizontu je možné portfolio rozšířit i o akcie, které přinášejí vyšší výnos.





Při odhadu výše budoucích nákladů je třeba zohlednit časovou hodnotu peněz, tedy vzít v úvahu inflaci.





Cyklus stavebního spoření trvá šest let a tomu je třeba přizpůsobit svůj finanční plán. Pokud by byla smlouva ukončena dříve, znamenalo by to ztrátu státní podpory.

Studium na vysokých školách je zase dražší než před prázdninami. Vzrostly ceny ubytováním na kolejích i tramvajenek. Studenti však mají řadu slev a výhod.

Čtěte které ZDE .

Jak a s jakým předstihem zajišťujete peníze na studium svým dětem vy? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

reklama